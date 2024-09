Iarna se apropie, iar românii caută soluții pentru a reduce costurile cu gazul. Pe TikTok, specialiștii au prezentat trucuri eficiente și metode simple care te pot ajuta să optimizezi consumul și să economisești pe facturi.

Românii au descoperit diverse metode ingenioase pentru a diminua consumul de gaz și le-au împărtășit cu restul comunității. Pe TikTok, s-au viralizat mai multe clipuri în care utilizatorii oferă sfaturi utile pentru a obține facturi mai mici la gaz. Iată câteva trucuri surprinzătoare pe care mulți nu le cunosc.

Un clip devenit viral pe rețelele sociale dezvăluie un truc apreciat de utilizatori pentru eficiența sa, potrivit comentariilor internaților.

„Dacă centrala ta scoate aburi pe tubulatură s-ar putea să pierzi bani consumând prea mult gaz. Uite ce trebuie să faci. Să zicem că ai o centrală în condensare, atunci mergi la panoul centralei (...) Aici avem un buton pentru a controla temperatura pe tur. Ar trebui să aibă o imagine mică cu un calorifer sub el. Mulți oameni au centrala setată la o temperatură prea mare de 70 sau 80 de grade. Reglează temperatura centralei la 55 de grade, asta îți poate salva câteva sute de lei pe an. Dacă butonul nu are numere, îndreaptă-l în sus. De obicei trucul ăsta funcționează”, a detaiat un expert într-un video pe TikTok.

