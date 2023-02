Trei povești inedite din istoria World Series of Poker

Din 1970 încoace, World Series of Poker a devenit cel mai important eveniment anual din lumea pokerului. Cei mai buni jucători din lume se adună anual în Las Vegas pentru a lupta pentru premiile puse în joc, dar și pentru brățările de aur oferite de organizatori.

Cu o istorie de peste 50 de ani, World Series of Poker a dat naștere automat și unor povești interesante, care încă mai stârnesc ecouri printre pasionații acestui joc. Spre exemplu, Christian Pham a câștigat brățara de aur după ce a învățat din mers regulile, doi jucători legendari au refuzat să termine pe primul loc, iar un jucător foarte bun de cash a fost la un singur pas să câștige unul din cele mai dificile turnee de poker. Toate aceste povești sunt descrise în cele ce urmează.

Christian Pham a făcut cea mai bună greșeală din viața sa

La ediția din 2015, Christian Pham a comis cea mai fericită greșeală din viața sa. Jucătorul cu origini vietnameze era un obișnuit al World Series of Poker, iar la ediția din 2015 a ajuns înainte de startul competiției. A avut la el 1.500 de dolari cash și și-a dorit să se înscrie la turneul No-Limit Hold'em de a doua zi. Totuși, dintr-o greșeală, a ținut minte numărul evenimentului eronat. Astfel, el a achitat taxa de înscriere pentru No-Limit Deuce-to-Seven Lowball Draw, un joc pe care nu îl mai încercase până în acel moment.

Fără să știe de eroare, Pham s-a așezat la masă la începutul turneului și a observat cum primește cinci cărți în loc de două și cum acestea erau împărțite diferit. El nu înțelegea ce se întâmplă și era deja prea târziu pentru a solicita o rambursare. "Cărțile erau deja împărțite, așa că nu am putut să fac nimic", și-a amintit Pham. El a stat și a privit primele mâini și a început să își dea seama cum se joacă acea versiune. A învățat din mers și a terminat prima zi din postura de chip leader.

După a doua zi, el era încă pe primul loc, iar după a treia zi s-a ales cu brățara de aur, devenind câștigătorul probei. Astfel, el a reușit să obțină un premiu în valoare de 81.314 de dolari. "În Minessota nu avem acest joc. L-am învățat la masă. Mă gândeam ce să fac pe măsură ce jucam și am primit o mulțime de cărți bune, iar asta m-a ajutat. Acum îmi place acest joc", a spus Pham după ce a obținut victoria.

Doi jucători au refuzat să câștige WSOP 1972

World Series of Poker arăta cu mult diferit în anii '70 față de evenimentul grandios din zilele noastre. Pe atunci, evenimentul era încă la început și se făceau îmbunătățiri de la o ediție la alta. Spre exemplu, Main Event-ul din 1972 a fost un sit and go cu mize mari la care au luat parte cei mai buni jucători din acea perioadă, printre care se aflau și Doyle Brunson, Amarillo Slim și Johnny Moss.

Pe măsură ce jucătorii au fost eliminați, în cursă au mai rămas doar Brunson, Slim și Puggy Person. Pe primul loc în acel moment era Brunson, însă, în timpul unei pauze de cafea, le-a spus celorlalți doi jucători că nu vrea să câștige turneul deoarece vrea să rămână cât mai discret. Pearson a fost în aceeași situație și nu a dorit nici el să obțină victoria. Astfel, cei trei au făcut o înțelegere și fiecare și-a păstrat fisele avute la acel moment, iar Amarillo Slim a fost declarat câștigător.

Tom Dwan, în centrul atenției la WSOP 2010

Tom Dwan avea 23 de ani în momentul în care s-a înscris la WSOP 2010. Era un jucător cunoscut în cluburile de poker din zonă pentru faptul că juca multe partide pe bani grei.

Nu era însă cunoscut ca un jucător bun la turnee. Mai mulți jucători profesioniști au pariat împotriva sa în momentul în care s-a înscris la WSOP 2010 că nu va câștiga o brățară. Sumele nu sunt cunoscute, dar sunt estimate între 5 și 12 milioane de dolari. Dwan nu a dezvăluit suma, dar a spus că "economia pokerului va suferi un șoc serios dacă voi câștiga".

El s-a înscris așadar la $1.500 No-limit Hold'em și a jucat poker cu 2.561 de adversari. Dwan a surprins pe toată lumea și a ajuns la heads-up cu Simon Watt din Noua Zeelandă. Acesta a reușit să îl învingă pe Dwan, care nu a câștigat pariul cu greii pokerului. El a trebuit să e mulțumească doar cu 381.885 de dolari, suma oferită ocupantului locului secund. O sumă decentă, dar sub cea pe care o juca în mod regulat la partidele cash.

