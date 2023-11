Tranziția energetică nu trebuie să se facă brusc. Istvan-Lorant Antal: Să nu oprim capacitățile de producție

România este în tranziţie energetică, dar trebuie să fim foarte echilibraţi şi să nu oprim capacităţi de producere a energiei electrice până nu punem altceva în loc, spune Istvan-Lorant Antal, preşedintele Comisiei pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale din Senatul României.

"Ştim că în anii precedenţi - sau cel puţin în ultimii 30 şi ceva de ani - în România, la tot ce era legat de consumul privind gazele naturale nu existau programe de a facilita investiţii, de exemplu în reţele de gaze naturale sau susţinere punctuală şi foarte pertinentă pentru consumatorii industriali. Era câte o măsură pentru susţinerea facturilor de consum la energie electrică şi gaze naturale, dar nu erau programe foarte clare şi pertinente pentru susţinerea industriei în general. Acesta este şi motivul pentru care la consum, deja, se observă că atunci când acesta scade categoric se observă că se scot din circuit platforme industriale. Ştim şi că dacă se va da drumul la noile capacităţi de producere a energiei electrice bazate pe gaze naturale - Işalniţa, Turceni, Mintia, industria de îngrăşăminte Azomureş sau poate Piatra Neamţ - la un moment dat asta înseamnă în cifre un plus de 7 miliarde metri cubi de gaze naturale, anual. Stăm foarte bine, dar e nevoie de investiţii şi programe de susţinere pentru investiţii în platforme industriale, să reuşim să creştem consumul de gaz industrial, pentru că aşa o să putem să creştem şi economia ţării", a spus şeful comisiei.

El a subliniat că România trebuie să investească mult mai mult în capacităţi noi de producere de energie electrică "şi, ceea ce obişnuim noi să spunem: niciodată să nu oprim capacităţi de producere a energiei electrice până nu punem altceva în loc".

"România este în tranziţie energetică, dar la capitolul tranziţiei energetice cred că trebuie să fim foarte echilibraţi şi să nu renunţăm de pe o zi pe alta la capacităţi de producere a energiei electrice în bandă", a susţinut Istvan-Lorant Antal.

Potrivit acestuia, electrificarea în România trebuie să vizeze şi căile ferate.

"Dacă luăm în considerare că electrificarea este viitorul, trebuie să ne referim şi la electrificarea căilor ferate. În România, din păcate, liniile ferate sunt electrificate numai în proporţie de 40%. De exemplu, sunt alte state unde sunt peste 70% sau chiar 100%...", a subliniat oficialul.

El a precizat că este important să se vorbească şi despre consum, deoarece acesta contribuie la creşterea economică.

"Privind potenţialul de producţie a gazului natural în România, ştim cifrele. Avem Neptun Deep, cu undeva la 200 miliarde mc de gaze naturale. Astăzi, România consumă undeva 10 - 11 miliarde de metri cubi de gaze naturale, dar cred că este extrem de important să facem şi comparaţii la acest capitol. Eu obişnuiesc să fac comparaţie cu Ungaria, care are un consum anual între 9 şi 10 miliarde metri cubi de gaze naturale şi ştim foarte bine că este o ţară mult mai mică, plus că nici nu prea are resurse din acest punct de vedere. Adică, ei au capacităţi mari de stocare, dar nu au capacităţi de producţie. Noi spunem că, astăzi, România este independentă în proporţie mai mare de 90% în ceea ce priveşte consumul de gaze naturale, ceea ce este extrem de adevărat, dar cred că pentru viitorul României este important să vorbim şi despre consum. Şi, când vorbim despre consum, vreau să mă refer la consumul industrial, pentru că ştim cu toţii că marea majoritate a consumului pentru companii de furnizare nu vine neapărat din partea gospodăriilor, ci vine din partea consumatorilor industriali", a spus Istvan-Lorant Antal.

Referitor la preţul energiei electrice şi al gazelor naturale, senatorul UDMR a punctat faptul că prin plafonarea acestuia "am reuşit să obţinem un efect extrem de important: să stopăm inflaţia".

"Am spus de la foarte multe microfoane - şi îmi place să repet - că această informaţie a fost recunoscută şi de către Banca Naţională a României, ceea ce este extrem de important. În plină criză energetică, practic, prin aceste măsuri am reuşit să stopăm inflaţia undeva la 16,4%. Cred că România este pe o poziţie foarte bună şi are un potenţial major ca să devină un hub important în domeniul energiei. De asemenea, este extrem de important să subliniem şi acea decizie a Comisiei Europene, care, prin taxonomie, a recunoscut gazele naturale ca o resursă de tranziţie şi nuclearul ca o energie curată. Din ambele perspective, această decizie pentru România dă un avânt extrem de important. De aici încolo, depinde şi de noi, politicienii, de guvernele care vor guverna ţara, ce măsuri de intervenții pun pe masă, în vederea facilitării ca România să devină într-adevăr un actor extrem de important", a susţinut demnitarul.