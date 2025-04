Tot mai mulți români aleg să împrumute statul cu bani. Economiști: „E un fast-food financiar”

Românii au avut un interes deosebit pentru titlurile de stat în primul trimestru din acest an, suma investită fiind de trei ori mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut. Economiștii consultați de „Adevărul” au explicat de ce se întâmplă asta.

„17,4 miliarde de lei este suma investită în acest an în titluri de stat - de trei ori mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Aceste investiţii înseamnă că dobânda plătită de stat pentru finanţarea deficitului bugetar ajunge în buzunarul românilor. 80% din această sumă reprezintă investiţii noi, semn că din ce în ce mai mulţi aleg titlurile de stat. În plus, avem perspectiva ca în lunile următoare să atragem şi sume mai mari reinvestite din rambursările emisiunilor din anii precedenţi. Tocmai am încheiat o nouă ediţie a programului Fidelis, care, în cele trei ediţii derulate în acest an, a înregistrat 85.000 de subscrieri şi aproape 8 miliarde de lei investiţi. Continuăm cu subscrieri lunare, iar eu recomand tuturor această investiţie sigură, cu o dobândă avantajoasă şi neimpozabilă", a declarat marți, ministrul Finanţelor, Tanczos Barna.

Glăvan: Statul e rupt în fund

Întrebat care sunt motivele pentru care românii sunt atât de interesați de titlurile de stat, ajungând să investească de trei ori mai mult decât în primul trimestru al anului trecut, profesorul de economie Bogdan Glăvan a explicat că „sunt mai multe aspecte de punctat aici, legat de interesul românilor pentru titlurile de stat”.

„În primul rând, fac o constatare banală: oamenii investesc acolo unde e randamentul mai mare. Dacă statul oferă mai mult decât băncile nu e o mândrie națională. Înseamnă că statul e rupt în fund, că nu se mai poate împrumuta de la bănci și oferă dobânzi mari pentru a atrage bani de la populație.

Al doilea aspect ține de incertitudine. Când ceva e incert, așa cum se întâmplă în prezent din cauza politicilor lui Trump, din cauza riscurilor privind ratingul de țară al României, din cauza deficitelor, când nu știi ce va fi, oamenii nu mai investesc în acțiuni, ci în venituri fixe. Devin atrași de venituri certe, adică mai priudenți.

Al treilea aspect este legat de faptul că statul se împrumută la dobânzi mari, la concurență cu companiile private, care astfel nu mai au acces la împrumuturi. Practic, statul subminează investițiile private și de asta piața de capital nu se dezvoltă. Nicio afacere sănătoasă nu se mai poate finanța.

Din fericire trendul este descendent, românii devin neinteresați de titlurile de stat, așa cum arată ultimele date statistice”, a declarat Bogdan Glăvan pentru „Adevărul”.

Negrescu: Inflația erodează câștigurile. Doar statul are de câștigat

La rândul său, analistul Adrian Negrescu a explicat că din toată povestea asta doar statul are de câștigat, pentru că inflația erodează câștigurile ce pot fi obținute de români din dobânzile oferite de stat prin aceste titluri.

„Titlurile de stat sunt ca un măr otrăvit pentru că, pe de o parte oferă un mare avantaj privind dobânzile și scutirea de taxe, dar îți blochează banii pe 1-5 ani.

Dacă iei în calcul inflația, care acum e cea mai mare din UE, ajungi să câștigi peste câțiva ani maximum 1%.

E ca un fast-food financiar pe termen scurt, pentru că prin inflație statul își ia banii înapoi. Oamenii ar trebui să se orienteze către ETF-uri, titluri la burse, să investească în aur sau în imobiliare, să pună banii în depozite bancare.

Din toată povestea asta doar statul are de câștigat. De fapt, prin aceste emisiuni lunare de titluri, statul face rău economiei românești, pentru că atrage toți banii disponibili pe piață, de care ar fi putut beneficia și companiile.

Prin aceste oferte lunare de titluri, statul își arată disperarea. Titlurile de stat nu vor fi suficiente, în cea de-a doua parte a anului vor apărea noi taxe”, a declarat Adrian Negrescu pentru „Adevărul”.

Avantaje titluri de stat vs depozite bancare

Dobânzile la titlurile de stat sunt mai mari decât dobânzile depozitelor bancare.

Câștigul din dobânda la titlurile de stat nu se impozitează. În cazul depozitelor bancare câștigul din dobânzi se impozitează cu 10% și, peste anumite praguri se plătește și CASS.

Titlurile de stat nu au comisioane, în timp ce la depozitele bancare există o serie de comisioane (comision lunar de administrare cont și comision de retragere la scadența depozitului).

„Titlurile de stat reprezintă o investiție sigură, cu o dobândă avantajoasă și neimpozabilă. În plus, avantajul investiției cetățenilor în titluri de stat este că dobânda plătită din bugetul de stat rămâne în țară, se duce în buzunarul românilor, iar cetățenii contribuie prin aceste împrumuturi la o construcție bugetară mai echilibrată. Mă bucură faptul că din ce în ce mai mulți români aleg să investească în titluri de stat și recomand tuturor ca începând de luni, să investească cu încredere în titlurile de stat TEZAUR." a declarat Tánczos Barna, ministrul Finanțelor.

Dezavantaje

La ambele, dacă nu le ții până la termen, se pierde întreaga dobândă (chiar și cea încasată deja, la titluri de stat).

În plus, titlurile sunt mai puțin lichide – poți retrage doar 5000 lei/zi și după ce se aprobă de către Trezorerie (durează și o lună). Pe când la bancă, retragi banii pe loc sau în 1-2 zile, în funcție de sumă.