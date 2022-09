Top 20 cele mai bogate orașe din lume în 2022

SUA domină în 2022 topul 20 a celor mai bogate orașe din lume, cu șase orașe. Două cantoane elvețiene se află, de asemenea, în top 20, alături de opt orașe din regiunea Asia-Pacific, potrivit henleyglobal.com.

1. New York – cel mai bogat oraș de pe pământ

New York găzduiește 345.600 de milionari, inclusiv 737 cu o avere de 100 de milioane de dolari sau mai mult alături de 59 de miliardari. New York este centrul financiar al SUA, dar este cel mai bogat oraș din lume și din alte considerente. Găzduiește cele mai mari două burse de valori din lume (Dow Jones și NASDAQ). Dar, poate cel mai semnificativ, averea privată totală deținută de rezidenții orașului depășește trei mii de miliarde de dolari - mai mare decât cea deținută de majoritatea țărilor importante din G20.

Orașul are unele dintre cele mai exclusiviste străzi rezidențiale din lume, inclusiv 5th Avenue din Manhattan, unde prețurile apartamentelor pot depăși 28.000 de dolari pe metru pătrat.

Trebuie remarcat faptul că există câteva orășele satelit pentru navetiști situate chiar în afara orașului New York, care conțin și ele o mare cantitate mare de bogăție. Printre acestea se numără: Greenwich, Great Neck, Sands Point și Old Westbury. Dacă aceste orașe ar fi incluse în statistici, atunci numărul miliardarilor din oraș ar depăși 120.

2. Tokyo – metropola Japoniei

Tokyo are 304.900 de milionari rezidenți, între care 263 de multimilionari și 12 miliardari. Numărul mai mic de miliardari în comparație cu majoritatea celorlalte orașe din top 20 arată că bogăția este distribuită relativ uniform în Tokyo, clasa de mijloc și milionarii de nivel inferior controlând cea mai mare parte a bogăției orașului. Principalele companii cu sediul în Tokyo includ Honda, Hitachi, Mitsubishi, Softbank și Sony.

3. Zona Golfului San Francisco

Zona Golfului San Francisco – care cuprinde orașul San Francisco și Silicon Valley – găzduiește 276.400 de milionari, inclusiv 623 de multimilionari și 62 de miliardari. Locul de rezidență al unui număr mare de miliardari din domeniul tehnologiei, Silicon Valley include orașe bogate precum Atherton și Los Altos Hills. Această zonă a urcat în mod constant pe lista centrelor cu concentrație de milionari în ultimul deceniu și ar putea să ajungă pe primul loc până în 2040.

4. Londra – un magnet pentru superbogați

Cel mai bogat oraș din lume mulți ani, astăzi 272.400 de milionari numesc Londra casa lor - o cifră care include 406 multimilionari și 38 de miliardari. Casele și apartamentele care au vedere la parcurile din Londra, cum ar fi Hyde Park și Regents Park, și spațiile verzi precum Hampstead Heath sunt extrem de vânate de superbogați.

Trebuie remarcat faptul că Londra a înregistrat o livrare constantă de milionari în ultimul deceniu, mulți părăsind orașul pentru localitățile satelit din apropiere, cum ar fi Ascot, Beaconsfield, Bourne End, Bray, Cookham, Henley, Leatherhead, Maidenhead, Marlow, Taplow, Virginia Water, Weybridge și Windsor. Există o serie de motive posibile pentru exod, inclusiv creșterea ratei criminalității în oraș.

5. Singapore – orașul-stat favorabil afacerilor

Ocupând locul 5 la nivel global, Singapore este a doua cea mai mare oază de milionari din Asia după Tokyo. Casă a 249.800 de milionari, inclusiv 336 de multimilionari și 26 de miliardari, orașul-stat este considerat pe scară largă drept cel mai prietenos oraș din lume pentru afaceri, fiind una dintre destinațiile de top pentru milionarii migratori.

6. Los Angeles – centrul de divertisment al lumii

Această zonă găzduiește 192.400 de milionari rezidenți, 393 de multimilionari și 34 de miliardari. Cifrele pentru această zonă includ averea deținută de locuitorii din orașul Los Angeles, precum și din Malibu, Beverly Hills, Laguna Beach, Newport Beach și Santa Monica din apropiere. Industriile cheie includ divertisment, IT, retail și transport.

7. Chicago – o economie foarte diversificată

Este cel mai mare oraș din inima SUA și găzduiește 160.100 de milionari, inclusiv 340 multimilionari și 28 de miliardari. Chicago are o economie foarte diversificată, care este puternică în multe sectoare cheie. Chicago este orașul unde își au sediul 35 de companii aflate în top 500 al revistei Fortune, inclusiv McDonalds și Boeing.

8. Houston – unul dintre orașele cu cea mai rapidă creștere din lume

Orașul Houston are 132.600 de milionari, din care 314 de multimilionari și 25 de miliardari. Houston este unul dintre orașele cu cea mai rapidă creștere din lume în ceea ce privește creșterea bogăției în ultimii 20 de ani. Este, de asemenea, orașul lider al SUA într-un număr de sectoare cheie, inclusiv aeronautică, materiale de bază (petrol și gaz), biotehnologie și inginerie.

9. Beijing - capitala miliardară a Chinei

Capitala Chinei Beijing are 131.500 de milionari rezidenți, din care 363 multimilionari și un număr deosebit de mare de miliardari - 44 . Doar New York City și zona Golfului San Francisco se situează mai sus pe baza acestei raportări. Beijingul găzduiește, de asemenea, sediile centrale ale majorității celor mai mari companii din China.

10. Shanghai – centrul financiar al Chinei

Shanghai este cel mai mare oraș din China, considerat pe scară largă drept capitala sa financiară și găzduiește 130.100 de milionari, din care 350 multimilionari și 42 de miliardari. Bursa de Valori din Shanghai este a treia ca mărime din lume după capitalizarea bursieră (după Dow Jones și NASDAQ).

11. Sydney, un oraș în plină ascensiune

Locul de reședință a 129.500 de milionari, inclusiv 188 multimilionari și 16 miliardari, Sydney a cunoscut o creștere foarte puternică a bogăției în ultimii 20 de ani, și devine rapid unul dintre cele mai importante centre financiare ale lumii. Suburbiile bogate includ: Bellevue Hill, Darling Point, Double Bay, Dover Heights, Longueville, Mosman, Point Piper și Vaucluse. Prețurile imobiliarelor din aceste suburbii sunt extrem de mari.

12. Hong Kong, încă preferat de superbogați

Acum găzduiește 125.100 de milionari, din care 280 multimilionari și 28 de miliardari. Acum un deceniu, Hong Kong era al doilea cel mai bogat oraș din Asia-Pacific după Tokyo, dar de atunci a fost depășit de Singapore, Beijing, Shanghai și Sydney. Cu toate acestea, mulți dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Asia încă preferă regiunea administrativă specială, iar Bursa de Valori din Hong Kong rămâne una dintre cele mai importante burse din lume.

13. Frankfurt – centrul financiar și milionar al UE

Frankfurt este cel mai bogat oraș din Europa continentală și unul dintre cele mai importante centre financiare ale lumii, care găzduiește 117.400 de milionari, între care 161 multimilionari și 14 miliardari. În special, Frankfurt se clasează cu mult înaintea altor orașe mari germane (Berlin, Hamburg și Munchen) când vine vorba de populația milionară, în ciuda faptului că are o contribuție mai mică la PIB.

14. Toronto – scenă tehnologică în plină expansiune

Un alt centru financiar important din lume, Toronto are 116.100 de milionari rezidenți, din care 187 multimilionari și 17 miliardari. Principalele companii cu sediul în orașul dinamic includ Brookfield Asset Management, Four Seasons Hotel Group, George Weston, Onex Corporation, Royal Bank of Canada și Scotiabank. Toronto are, de asemenea, un sector tehnologic în creștere foarte rapidă.

15. Zurich – centrul bancar al lumii

Un centru global pentru finanțe și servicii bancare, Cantonul Zurich găzduiește 105.100 milionari, o cifră care include 258 de multimilionari și 12 miliardari. Credit Suisse, Julius Baer și UBS au toate sediul în oraș - bănci private care au deservit multe dintre cele mai bogate familii din lume de generații.

16. Seul – centrul de prosperitate al Coreei de Sud

Seoul Special City are 102.100 milionari rezidenți, inclusiv 241 multimilionari și 25 de miliardari. În special, Seulul găzduiește 75% din populația totală cu bani mulți din Coreea de Sud și peste 80% din miliardarii țării. Principalele companii cu sediul în oraș includ Hyundai, Kookmin Bank, LG și Samsung.

17. Melbourne – numărul milionarilor e în creștere rapidă

Cel mai locuibil oraș din Australia, Melbourne, este casa a 97.300 de milionari, din care 149 de multimilionari și 12 miliardari. Multe dintre cele mai mari companii ale țării, precum ANZ, BHP, Rio Tinto și Telstra au sediul în orașul de coastă, ale cărui suburbii bogate includ Brighton și Toorak. La fel ca Sydney, Melbourne câștigă în bogăție într-un ritm rapid.

18. Dallas și Fort Worth câștigă teren

Metroplexul Dallas & Forth Worth are 92.300 de milionari, inclusiv 211 multimilionari și 18 miliardari. La fel ca verii săi din texani Houston și Austin, Dallas a înregistrat o creștere foarte puternică a averii în ultimele două decenii, multe companii și-au relocat sediul central acolo. Principalele companii rezidente top Fortune 500 includ American Airlines, AT&T, CBRE, ExxonMobil, Southwest Airlines și Texas Instruments.

19. Geneva – concentrație mare de milionari

Pe lângă faptul că aici se află sediul ONU, cantonul Geneva are 90.300 milionari, din care 345 multimilionari și 16 miliardari. Geneva se află în Romandia, partea francofonă a Elveției, și este un centru al diplomației și al activităților bancare, cu o economie dominată de bănci private, administratori de avere, precum și ceasornicarii de lux. Printre companiile notabile din canton se numără Bordier & Cie, Edmond de Rothschild Group, Lombard Odier, Patek Philippe, Pictet și Rolex. Geneva are o concentrație deosebit de mare de milionari, aproximativ 18% dintre rezidenți fiind persoane cu avere netă ridicată - doar Monaco are o rată mai mare de 44%. Prețurile proprietăților rezidențiale sunt extrem de ridicate, prețurile apartamentelor ajungând până la 22.000 de dolari pe metru pătrat (depășite doar de New York City și Monaco).

20. Paris – centrul luxului și turismului din Europa continentală

Parisul este orașul ales de 88.600 de milionari, inclusiv 121 multimilionari și 15 miliardari - cifre care includ toată bogăția deținută în orașul Paris și departamentul de la graniță Hauts-de-Seine. Cunoscut pentru arta, couture, cultură și gastronomie, sectoarele cheie includ serviciile financiare, bunurile de lux și ospitalitatea (restaurante și hoteluri). Multe dintre cele mai mari companii din Europa au sediul în oraș, inclusiv BNP Paribas, Credit Agricole și Moët Hennessy Louis Vuitton.

Dubai, Mumbai și Shenzhen – cele mai bogate orașe ale viitorului

Aceste trei orașe cresc rapid și se așteaptă să intre în primele 20 până în 2030. Dubai ocupă în prezent locul 23 la nivel global și găzduiește deja 67.900 milionari, din care 202 multimilionari și 13 miliardari. Emiratul are o economie foarte diversificată, care este puternică în mai multe sectoare cheie, inclusiv materiale de bază, hoteluri, servicii financiare, petrol și gaze, imobiliare, comerț cu amănuntul și transport. Părțile bogate ale Dubaiului includ Emirates Hills, Jumeirah Golf Estate și Palm Jumeirah.

Mumbai are 60.600 de milionari rezidenți, inclusiv 243 multimilionari și 30 de miliardari și ocupă locul 25 la nivel global. Metropola găzduiește Bursa de Valori Bombay și Bursa Națională de Valori, ambele fiind printre cele mai mari 10 burse de valori din lume după capitalizarea bursieră. Sectoarele cu creștere rapidă includ serviciile financiare, mass-media și imobiliare.

În prezent, pe locul 30 , Shenzhen găzduiește 43.600 de milionari, inclusiv 135 de multimilionari și 17 miliardari . Shenzhen este văzută pe scară largă drept capitala hi-tech a Chinei și găzduiește Bursa de Valori Shenzhen - a șaptea cea mai mare bursă din lume după capitalizarea bursieră. Principalele companii cu sediul în oraș includ Huawei, Tencent și ZTE.