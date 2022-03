Virgil Popescu: Războiul din Ucraina a reînnoit interesul global pentru diversificarea sectoarelor energetice

Virgil Popescu a participat marţi la grupul de discuţii pe energie nucleară organizat de Partnership for Transatlantic Energy & Climate Cooperation (P-TECC), unde tema discuţiei a fost „Energy Security and Diversification in Europe: Civil Nuclear Energy Perspectives”.

„În această dimineaţă am participat, ca keynote speaker, la grupul de discuţii pe energie nucleară organizat de Partnership for Transatlantic Energy & Climate Cooperation (P-TECC). Tema discuţiei a fost ”Energy Security and Diversification in Europe: Civil Nuclear Energy Perspectives”. Agresiunea militară a Rusiei în Ucraina a reînnoit interesul global pentru diversificarea sectoarelor energetice pentru a creşte securitatea şi a asigura fiabilitatea, atingând în acelaşi timp obiectivele climatice. Drept urmare am discutat despre proiectele prioritare de energie nucleară pe care le au în proiect ţările P-TECC”, a scris Virgil Popescu, marţi pe Facebook.

El a mai spus că, la discuţii, a transmis că statele se confruntă cu „circumstanţe fără precedent care provoacă arhitectura societăţii noastre moderne, cu implicaţii deosebit de grave în sectorul energetic”.

„Susţinem pe deplin eforturile AIEA de a asigura un cadru de cooperare între Rusia şi Ucraina pentru a asigura siguranţa instalaţiilor nucleare. România împreună cu Letonia, Lituania, Polonia şi Slovenia au adresat o scrisoare Comisiei Europene în sprijinul intervenţiei AIEA, cerând acţiuni mai concrete. Considerăm că un astfel de cadru ar trebui stabilit cât mai curând posibil pentru a permite misiuni internaţionale de experţi la faţa locului. Totodată, am spus că este nevoie de cooperare pentru diversificarea surselor de aprovizionare, în timp ce rămânem angajaţi să ducem la îndeplinire planul de decarbonare, de aceea ne bazăm şi pe energia nucleară. În ceea ce priveşte preţurile la energie trebuie să lucrăm împreună pentru a găsi soluţii pe termen lung, în acelaşi timp cu acţiuni de reducere a dependenţei de Federaţia Rusă şi întărind securitatea energetică. România este ferm angajată în dezvoltarea în continuare a programului nuclear civil naţional”, a mai precizat Popescu.

Acesta a amintit şi despre noile construcţii nucleare şoi despre parteneriatul cu SUA în acest sens.

„Noile construcţii nucleare şi SMR-urile fac parte din agenda noastră pentru decarbonizare şi securitatea aprovizionării pentru următoarele decenii. De aceea parteneriatul cu SUA este esenţial, având în vedere că ţara noastră, dar şi SUA văd energia nucleară ca un contributor pe termen lung la atingerea obiectivelor climatice, asigurând în acelaşi timp securitatea energetică şi îmbunătăţirea competitivităţii economiilor noastre prin crearea de locuri de muncă la nivel înalt de expertiză”, a explicat ministrul Energiei.

La discuţii au participat David Turk, Secretar Adjunct - DOE, SUA, Andrew Griffith, Secretar Adjunct interimar pentru Energie Nucleară - DOE, SUA, Aleshia Duncan Deputy Assistant Secretary - DOE - SUA, Piotr Naimski, plenipotenţiar al guvernului polonez pentru infrastructura energetică strategică, Tomáš Ehler, Deputy Minister, Department of Nuclear Energy - Cehia, Jan Prasil, Director, Nuclear Energy Department, Ministry for Economic Affairs, Minister of Industry and Trade, and Minister of Transport - Cehia, Timo Tatar, Deputy Secretary General for Energy, Ministry of Economic Affairs and Communications - Estonia, Attila Steiner, State Secretary for the Development of Circular Economy, Energy and Climate Policy, Ministry for Innovation and Technology - Ungaria, Mentor Arifaj, Deputy Minister of Energy - Kosovo, Līga Rozentāle, Head, Department of Energy Market and Infrastructure, Ministry of Economics - Letonia, Prof. Zorana Mihajlovic, PhD, Deputy Prime Minister and Minister of Mining and Energy - Serbia, German Galushchenko, Minister of Energy - Ucraina, Elena Popescu Director General - ministerul Energiei şi alţi actori importanţi din domeniul nuclear, conform sursei citate.