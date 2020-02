Violeta Alexandru: Cărţile de muncă ale oamenilor sunt într-o serioasă problemă. Pensionarii sunt trataţi cu aroganţă de angajaţii caselor de pensii

„De câte ori mă chemaţi instituţional voi veni la comisie. În cele 3 luni de mandat, am pus instituţiile la treabă, să muncească, să treacă de raportări, statistici şi altele care prezintă o realitate cosmetizată. Am scos la lumină toate problemele cunoscute de foştii miniştri, dar cu privire la care nu s-a întâmplat nimic de ani de zile. Am cerut transparenţă totală şi recunoaşterea problemelor din sistem, respectiv am cerut tuturor celor care lucrează în sistem să vină cu soluţii şi nu să se comporte ca nişte oameni care nu respectă pensionarii, oamenii care muncesc, persoanele cu dizabilităţi, cei în nevoie. Cu alte cuvinte, în cele trei luni de mandat am răsturnat modul în care se lucrează în Ministerul Muncii şi am pus nevoile oamenilor în centrul preocupărilor mele”, a afirmat Violeta Alexandru.

Principalele declaraţii:

Mii de oameni mi-au scris că dosarele de recalculare erau întârziate. Sunt primul ministru al muncii care scoate la iveală aceste probleme.

Aceste mii de dosare cu termene de până la 1 an au fost luate în analiza Casei de Pensii. Numărul lor a scăzut semnificativ.

Sunt oameni cărora li se vorbeşte cu aroganţă.

E inadmisibil ca pensia să-i ajungă după multe luni, timp în care oamenii nu au cu ce să supravieţuiască.

Aşa cum ştiţi Revisal este la îndemâna tuturor instituţiilor din subordinea Ministerului Muncii.

M-am implicat activ în rezolvarea întârzierilor pentru pensiile internaţionale. Este un calvar pentru aceşti români, care aşteaptă şi 3 ani.

Cărţile de muncă ale oamenilor sunt într-o serioasă problemă. Arhivele se află într-un stadiu impropriu de funcţionare. Sunt cărţi de muncă scanate prost.

Nu m-am ferit să mă aplec asupra modificărilor legislative. Am încercat să aduc corectitudinea în ce priveşte cheltuirea banilor publici. Sunt una dintre persoanele care au susţinut interzicerea cumulului cu salariul de la stat şi încetarea detaşărilor din mediul privat la stat. Am contribuit la decizia privind îngheţarea remuneraţiilor demnitarilor.

Mai bine să nu scriem lucruri în programul de guvernare şi să le facem, decât să le scriem şi să nu le facem.

Despre îngheţarea pensiei minime:

Nu este normal ca între cei care au muncit mult pe venituri mici şi cei care au muncit cu mult mai puţin, spre câteva luni în viaţă, să existe o diferenţă atât de mică între pensii.

Acelora care nu au muncit pe tot stagiul rezultând un calcul al pensiei sub 704 lei, sub pensia minimă, oricum statul vine şi contribuie. Statul recunoaşte că trebuie să sprijine persoanele care au un număr redus de ani de muncă, oricum vine în completare dacă rezultă o pensie sub 704 lei.

Într-adevăr acest cuantum nu este suficient pentru nevoile oamenilor, dar datoria mea ca om care încurajează munca, care vrea să fie corect cu cei care s-au dus la serviciu în fiecare zi, este să pun o prioritate pe aceste categorii şi să mă îngrijesc că între cei care au muncit toată viaţa şi cei care au muncit câţiva ani să existe totuşi o diferenţă.

