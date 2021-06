Un clasament al celor mai bine plătite joburi din România

Salariul este unui dintre criteriile de bază în alegerea carierei, iar industria IT conduce categoric în acest domeniu cu multe job-uri care oferă salarii substanţiale. Alături de ele se mai află şi alte meserii bine remunerate precum ingineria sau coordonarea traficului aerian.

Oarecum previzibil, cele mai multe joburi din topul meseriilor bine plătite sunt din domeniul IT care, chiar şi în contextul pandemiei, s-au dovedit printre cele mai sigure, atractive şi bine plătite domenii. Un top al joburilor bine plătite începe cu funcţia de Front-end Developer care este remunerată, conform codecool.com, cu salarii anuale între 60.000 lei şi 108.000 lei. Este vorba persoana care concepe site-uri şi aplicaţii web interactive de la zero. Acestea analizează nevoile user-ului înainte de a concepe designul şi structura unui site şi sunt responsabile de cum arată site-ul respectiv, dar şi de performanţe şi, uneori, şi de conţinut. Printre cele mai populare limbaje şi platforme pentru web development se numără HyperText Markup Language, JavaScript, Drupal, WordPress şi Joomla. Împortant de spus, jobul de Front-end Developer este foarte potrivit pentru o carieră în free-lancing, dar poate fi accesat şi în unele companii specializate dacă nu vreţi să alergaţi singuri după clienţi.

Pe locul II se află ingineria aerospaţială cu un salariu anual între 62.528 lei şi 111.546 lei. Cei care ocupă astfel de posturi sunt responsabili de designul aeronavelor, navetelor spaţiale sau sateliţilor. Aceşti experţi trebuie să creeze, să supravegheze construcţia şi să testeze prototipuri de aeronave. De asemenea, aceştia trebuie să evalueze toate designurile pentru a se asigura că sunt conforme cu principiile de inginerie. Pentru a deveni inginer aerospaţial şi a avea o carieră de succes în domeniu, trebuie să urmezi cursurile unei Facultăţi de Inginerie Aerospaţială.

Cu locul III revenim la industruia IT prin funcţia de Senior Software Engineer care este remunerată cu un salariu anual între 72.000 lei şi 113.000 lei. Jobul este la mare căutare, iar cei care vor să îl acceseze trebuie să să aibă cunoştinţe de IT, matematică şi inginerie pentru a putea realiza designul, testarea şi dezvoltarea de software-uri pentru computere. Cei care vor o astfel de funcţie pot urma Facultatea de Automatică şi Calculatoare sau, cu o anumită pregătire anterioară, o şcoală de programare.

HR-ul apare în top

Un al job care oferă salarii de calibru, până la 123.180 lei pe an, este cel de manager Resurse Umane. Este vorba de profesioniştii în domeniul HR care se ocupă de procesele de recrutare, intervievare şi angajare, precum şi de medierea eventualelor conflicte între angajaţi, de managementul programelor de beneficii pentru aceştia şi de supravegherea plăţii salariilor. Pentru a deveni Manager de HR şi a obţine unul dintre cele mai bine plătite joburi din România, vei avea nevoie de o diplomă de licenţă într-un domeniu relevant, dar şi de foarte multă experienţă în domeniu.

Apoi funcţia de Marketing manager este şi ea râvnită pentru că asigură salarii care ajung la peste 125.000 de lei pe ani. Îndatoririle unui astfel de angajat sunt în general cunoscute, dar trebuie spus că responsabilităţile diferă de la companie la companie de la monitorizarea bugetelor la managementul angajaţilor şi, evident, analiza campaniilor de marketing. Pentru un astfel de post trebuie să absolviţi ASE, Facultatea de Marketing.

Îndustria IT revine cu funcţia de Computer Hardware Engineer care poate fi remunerată chiar şi cu 140.000 de lei pe an. Un astfel de expert este responsabil de crearea, testarea şi analizarea componentelor şi a sistemelor fizice dintr-un computer. Totodată, aceştia se ocupă şi de testarea şi dezvoltarea circuitelor şi componentelor electronice. Jobul este unul foarte competitiv, necesită absolvirea Facultatăţii de Automatică şi Calculatoare şi bune deprinderi în limbajele de programare C, C++ şi Java.

Bancherii intră şi ei în competiţie

Industria bancară este şi ea prezentă cu salarii care ating sau chiar depăşesc pragul de 140.000 de lei anual. Un bancher de investiţii, de exemplu, se va ocupa printre altele de cercetarea de piaţă şi analizarea rapoartelor şi chiar a previziunilor financiare, un soi de modelare financiară. Pentru o astfel de funcţie trebuie absolvite cursurile unei facultăţi cu profil economic, dar cei care vor să acceseze o astfel de funcţie trebuie să stăpânească foarte bine cifrele. În plus, pentru o poziţie de senior în acest domeniu este necesară şi o diplomă de MBA (Master of Business Administration).

Medicii primari sunt şi ei în această zonă de salarizare încasând anual 150.000 de lei. Pregătirea, însă, este un proces lung şi solicitant, care începe cu Facultatea de Medicină şi durează chiar şi până la 12-13 ani (rezidenţiat, specializare). Salariul depinde, desigur, şi de speciatate, cele mai bine plătite fiind cele de chirurg şi anestezist.

Analiştii şi avocaţii

Jobul de Full-stack Developer este unul dintre cele mai dinamice din lumea programării şi înseamnă de fapt cunoaşterea şi utilizarea mai multor tehnologii şi baze de date, totul remunerat cu 175.560 lei pe an. Jobul este foarte căutat de angajatori, deoarece presupune cunoaşterea 5-6 limbaje de programare, motiv pentru care se situează şi în topul celor mai bine plătite din industrie.

Interesant este că deşi, teoretic, postul necesită trecerea prin Facultatatea de Automatică şi Calculatoare mai bine de jumătate dintre cei dintre cei care sunt Full-stack Developer au declarat, conform unui sondaj, că sunt autodidacţi sau absolvenţi de cursuri cerute de industrie.

Tot cu aproximativ 175.000 de lei pe an este remunerat şi un Data Scientist, care este un expert al analizării şi interpretării datelor colectate din mai multe domenii. Obiectivul lor principal este să organizeze şi să analizeze aceste informaţii, folosindu-se de skill-urile din domeniul statisticii, programării şi matematicii, pentru a găsi soluţiile potrivite. Jobul este unul foarte bine plătit, fiind şi foarte căutat, iar cei care vor să-l acceseze trebuie să aibă o diplomă de licenţă în domeniul Statisticii sau Matematicii, precum şi un curs de programare.

Avocatul corporatist poate ajunge, la rândul lui, la remuneraţii anuale de 180.000 de lei. În general ei sunt Business Advisers pe drepturile şi responsabilităţile legale ale respectivelor companii. Pentru a obţine acest job vei avea nevoie de o diplomă de la Facultatea de Drept, iar ideal ar fi accesarea unui internship chiar din perioada studenţiei.

IT, petrol şi transporturi aeriene

Managerii de Sisteme IT sunt foarte căutaţi, iar salariile ajung şi aici la 180.000 de lei pe an. Rolul unui manager IT este să asigure securitatea reţelelor companiei, să realizaze upgrade-urile regulate pe partea de software şi hardware şi să rezolve orice probleme tehnice. Şi acest job necesită absolvirea Facultatăţii de Automatică şi Calculatoare.

Un inginer în Petrol şi Gaze este şi el la mare căutare şi este remunerat în industria de specialitate cu 232.800 lei pe an. Principala lor preocupare este dezvoltarea tehnologiilor pentru extragerea petrolului şi a gazelor din zăcăminte naturale şi calea cea mai sigură de a păşi într-o astfel de carieră este urmând cursurile Facultăţii Ingineria Petrolului şi Gazelor.

În final vine şi unul dintre cele mai bine plătite joburi din România. Este vorba de controlorii de trafic aerian care încasează anual chiar şi 571.296 lei pe an. Este o meserie stresantă deoarece controlorii de trafic aerian sunt responsabili de siguranţa aeronavelor atât la sol, cât şi în aer, şi de transmiterea de informaţii esenţiale către piloţi. Ca să puteţi accesa o asemenea funcţie trebuie să treceţi cu brio printr-o şcoală din subordinea Administraţiei Române a Serviciilor de Trafic Aerian.