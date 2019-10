Ultimele pomeni ale Guvernului Dăncilă: Bani pentru PNDL. Temă pentru noul Executiv: majorarea salariului minim

Premierul demis Viorica Dăncilă a criticat, în deschiderea şedinţei de Guvern, programul de guvernare al PNL, despre care spune că este „axat pe austeritate” şi „lipsit de viziune”, precizând că este justificat ca românii să se teamă de tăieri de pensii şi salarii.

„Românii sunt preocupaţi de salariile, pensiile şi drepturile speciale, sunt preocupaţi ca acestea să fie plătite la timp şi să nu fie tăiate în perioada următoare. Le înţeleg temerile şi sunt absolut justificate. Programul de guvernare anunţat de premierul desemnat este axat pe austeritate, fie că înseamnă îngheţarea pensiilor, concedieri în sistemul bugetar şi tăieri de salarii ori lipsă de soluţii în domenii prioritare, precum sănătatea, educaţia şi infrastructura. Este un program de guvernare lipsit de viziune şi de coerenţă. Lista miniştrilor nominalizaţi denotă improvizaţie”, a declarat Viorica Dăncilă.

Ea susţine că Guvernul a pregătit mai multe proiecte pe care viitorul Guvern să le poate adopta, care conţin măsuri cu caracter social.

Una dintre aceste măsuri este majorarea salariului minim brut la 2.262 lei, respectiv 2.620 lei pentru cei cu studii superioare.

„Am convingerea că oamenii trebuie să fie corect plătiţi pentru munca lor. În guvernarea PSD am crescut succesiv salariul minim brut. Am făcut demersurile necesare ca acesta să fie majorat începând cu anul viitor la 2.262 lei, iar pentru angajaţii cu studii superioare şi vechime de cel puţin un an în domeniul studiilor, la 2.620 lei lunar. După amiază vom avea consultări pe această temă cu reprezentanţii patronatelor şi sindicatelor în cadrul Consiliului Naţional Tripartit”, a precizat Dăncilă.