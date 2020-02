Trezoreria a descoperit internetul: Ordinele de plată a pensiilor, trimise până acum cu trenul, vor fi expediate online

„Prima etapă, prima – prima, pe lanţul de acţiuni care declanşează mecanismul de plată a pensiilor şi a beneficiilor sociale constă în eliberarea şi trimiterea, de către Trezoreria centrală, a Dispoziţiilor Bugetare către judeţe. Sunt nişte hârtii, nişte tipizate gen OP-uri, cu sumele totale confirmate pentru efectuarea plăţilor. Până astăzi, se trimiteau cu trenul - poşta militară (lunar, câte 3 exemplare în fiecare judeţ). Dacă vremea bloca trenurile, vă imaginaţi consecinţele. #anii90

De astăzi, după 3 luni de insistenţă, OP-urile vor pleca ELECTRONIC. Am lucrat bine cu #Alin Ignat, colegul meu din Ministerul Muncii, iar el mai departe, aproape zilnic la Ministerul Finanţelor.

Măsura ajută sistemul public, dă puţin timp în plus angajaţilor în pregătirea celorlalte activităţi până la virarea banilor. Aşa înţeleg să respect angajaţii din sistemul public, făcând tot ceea ce ţine de mine ca ei să lucreze modern, eficient. În curând, acest pas va fi privit ca şi cum a venit de la sine. Nu mai are nicio importanţă rezistenţa, bine că intră, uşor-uşor, lucrurile în normalitatea dorită.

Anterior, ministrul declarase că sistemul public nu doreşte criterii de eficienţă, pentru că, astfel, se pot vedea minusurile şi fiecare instituţie este stat în stat, cu baza sa de baze.

"Sistemul public nu doreşte eficienţă pentru că în momentul în care ai criterii de eficienţă se văd minusuri în sistem şi se vede faptul că sunt persoane care ocupă o poziţie publică fără să aducă o contribuţie reală în activitatea instituţiei respective”.

Violeta Alexandru a amintit că a reuşit în timp scurt să conecteze toate instituţiile din coordonarea ministerului la REVISAL şi pasul doi va fi acelea de a permite Caselor de Pensii accesul la baza de date cu contribuţiile plătite la ANAF.





"Fiecare instituţie este stat în stat cu baza sa de baze. Am reuşit să conectez toate instituţiile din coordonarea ministerului la REVISAL, la baza de date cu cărţile de muncă din sistemul privat, pentru că în sistemul public nu avem o centralizare a tuturor angajaţilor din diverse obiective. Nu comunică între ele bazele de date, este o chestiune de rezistenţă a fiecărei instituţii de a nu împărtăşi cu cealaltă, fie pentru că în interiorul bazei de date are minusuri şi nu vrea să fie observate de cealaltă, fie pur şi simplu: mai bine mă întrebi şi îţi răspund eu. Tot felul de motive, până la incompatibilitate în sistemul de operare în care au fost construite bazele de date. Dar nu este un obstacol de netrecut. Într-o lună şi jumătate, depăşind un munte de nu se poate şi de argumente împotrivă, am conectat toate instituţiile la REVISAL. Mă pregătesc să fac acest lucru mai departe în pasul doi, colaborând cu ANAF pentru a permite acces Casele de Pensii în sistemul de bază de date a contribuţiilor plătite la ANAF. Nu se întâmplă peste noapte, dar nu mă gândesc să renunţ", a mai spus ministrul la Gândul Live, scrie Agerpres.