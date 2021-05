Trenuri cu hidrogen, din oră în oră, pe ruta Bucureşti-Piteşti. Ce plan are ministrul Transporturilor

În cadrul unui interviu la Europa FM , ministrul a precizat că trenurile vor pleca din Capitală spre Piteşti din oră în oră.

„Un proiect pe care îl propunem prin PNRR este chiar Bucureşti – Piteşti. De altfel, la el se lucrează şi anul acesta. Vom reface 12 kilometri numai, pentru că finanţarea doar atât permite, în regie proprie. Se ridică acolo viteza de la 50 la 120 de kilometri pe oră. La Săbăreni se lucrează, 4 kilometri sunt deja gata. Iar pentru Bucureşti – Piteşti în ansamblu, este traseul pe care am vrea să introducem trenul cu hidrogen. E vorba de un număr de 10 sau 12 rame, ar trebui să fie trenuri din oră în oră, cu timp de parcurs la viteza de 120 km/oră. În momentul de faţă se fac două ore între Bucureşti şi Piteşti, e neatrăgător”, a explicat Drulă.

Alstom şi Siemens, interesate de proiect

În urmă cu câteva săptămâni, Alstom Europa confirma că au fost purtate discuţii cu autorităţile române în vederea testării unor trenuri cu hydrogen.

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, declara pe 23 martie că România vrea să testeze trenurile cu hidrogen, fiind vorba de o tehnologie nouă şi promiţătoare.

Alstom este singurul producător european de trenuri cu hidrogen şi va livra în ţări precum Germania, Italia şi Franţa. Alstom a început în 2014 lucrul la trenurile pe hidrogen, cel mai cunoscut model al său fiind Coradia iLint. Compania are o comandă de 41 de trenuri din Germania şi primele vor intra în circulaţie la început de 2022.

Cele mai rapide trenuri cu hidrogen ale companiei ating 140 km/h şi au o autonomie de 1.000 km.

Şi oficialii Siemens sunt interesaţi de proiectele trenurilor cu hidrogen sau cu baterii pentru România. În aprilie, conducerea Siemens Mobility România – Florian Paul Roettig, CEO Siemens Mobility SRL şi Adrian Stoica, CFO Siemens Mobility SRL, au fost invitaţi să participe la o consultare publică în prezenţa membrilor Ministerului Transporturilor cu privire la reînnoirea materialului rulant prin Planul naţional de recuperare şi rezilienţă 2021-2026.

Declaraţiile ministrului Drulă despre trenurile pe hidrogen

„Aş vrea să dezvoltăm un proiect de trenuri pe hidrogen şi am avut discuţii cu industria, dar m-aş bucura să fim „early-adopters”, ca să folosesc un termen din domeniul start-up-urilor de IT, adică să luăm o tehnologie în fază incipientă. Asta ne-ar permite să folosim bani europeni şi să atingem obiectivele globale europene în ceea ce priveşte emisiile de carbon”, a spus ministrul.

”Ne-ar putea ajuta şi să dezvoltăm o industrie şi cred că cel mai bine, dincolo de strategii, vorbe şi hârtii, este când o faci prin exemplu. O să folosesc o expresie: „când vede olteanul girafa”: când vom vedea trenul pe hidrogen, când vom merge cu el şi vom vedea că este o tehnologie fezabilă şi în operare, cred că asta va contribui la promovarea acestei tehnologii”, a spus ministrul.