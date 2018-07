Teodorovici susţine iniţiativa UDMR de reorganizare a ANAF în direcţii judeţene. Fost şef al Fiscului: „Înseamnă predarea Fiscului şi Vămii către baronii locali”

„La ANAF, există o prevedere legală care spune foarte clar că, de la 1 august, mijlociii trec la judeţ, aşa cum era înainte. Am discutat cu preşedintele Fiscului, care mi-a prezentat câteva motive pentru care îmi propune să derogăm, să extindem cu încă o lună de zile, aproximativ. Pot să fiu de acord cu această derogare doar dacă - şi am şi stabilit acest lucru - de la regiune toată activitatea trece înapoi la judeţ, cum era înainte. Judeţul trebuie să redevină ce a fost în anii trecuţi, adică să decidă la nivel de judeţ ce au de făcut în privinţa Fiscului şi a activităţilor pe care le au de derulat la nivelul judeţului. Pentru că eu am nevoie de un interlocutor care să răspundă de absolut tot ce face acolo, dar trebuie să îi dau şi pâinea, şi cuţitul. Nu poţi pune regiunea să decidă şi să tragi la răspundere judeţul”, a spus, într-o conferinţă de presă, Teodorovici, potrivit Agerpres.

Potrivit ministrului, direcţiile regionale vor mai avea doar un rol „metodologic”, aceste schimbări urmând să se producă în următoarele luni. „La nivel de regiune, să rămână doar un rol metodologic: culegeri de date, informaţii, prelucrarea lor, analize, studii, ca să le fie utile atât la nivel de judeţ, cât şi la nivel central. Astea (schimbările-n.r.) se vor produce în câteva luni de zile”, a adăugat Teodorovici.

La finalul lunii iunie, grupul parlamentar al UDMR a înregistrat la Camera Deputaţilor un proiect prin care direcţiile regionale ale ANAF ar putea fi desfiinţate pentru a fi reorganizate în direcţii judeţene. Iniţiativa legislativă a fost înaintată la Senat.

Proiectul prevede că cele 8 direcţii regionale ale ANAF se vor desfiinţa. În schimb, în subordinea Agenţiei se înfiinţează direcţiile finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Acestea vor avea sediul în municipiile reşedinţă de judeţ şi în Capitală. Direcţiile regionale vor fi preluate prin fuziune prin absorbţie de către direcţiile judeţene, la un loc cu atribuţiile lor. Direcţiile judeţene vor prelua administraţiile pentru contribuabilii mijlocii şi birourile vamale de interior şi de frontieră, potrivit ariei teritoriale de competenţă.

Gelu Diaconu, fost şef a Fiscului, critică însă măsura precizând că ea ar conduce la „combinaţii şi evaziune”. „După reorganizarea ANAF pe regionale, adică după ce li s-au tăiat baronilor locali pârghiile/relaţiile directe cu cei din Fiscul local (ex: o regională avea mai multe judeţe în subordine, dar conducerea/decizia era într-un singur loc, la regională), PSD dă drumul la combinaţii şi la evaziune, reinventând administraţiile judeţene”, avertizează Diaconu.