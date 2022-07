Specialist: O depreciere a euro faţă de dolar duce şi la deprecierea leului faţă de dolar

„Euro se depreciază şi dolarul se apreciază pentru că avem o diferenţă de dobânzi la Băncile Centrale. FED-ul, Banca Centrală a Statelor Unite, creşte dobânda destul de hotărât pentru că economia americană nu este atât de afcetată de contextul acesta global, războiul declanşat de Rusia în Ucraina, şi pentru a tempera inflaţia. Pe de altă parte Zona Euro, în special ţările care au adoptat moneda euro, sunt mai dependente comercial de Rusia şi Ucraina pe hidrocarburi, cereale şi metale şi atunci, automat, riscul de recesiune şi de inflaţie este mult mai mare în Europa.

Ca atare, Banca Centrală Europeană încă nu a declanşat un ciclu de înăsprire, de creştere a dobânzilor şi practic acest diferenţial de dobândă pe piaţa americană faţă de cea europeană creează o oportunitate pentru investitori care vând euro şi cumpără dolari, se ducă acolo să bonifice, să primească dobânzi mai mari. Automat vânzarea de euro şi cumpărarea de dolari pune presiune pe moneda europeană şi iată că am ajuns, după ultima dată cred că în 1999/ în 2000 chiar la un an de la lansarea monedei euro, a fost aproape de această paritate. Acum doi ani era 0,9 euro pe un dolar, acum un an era 0,8. Şi iată în mai puţin de un an, moneda europeană s-a depreciat cu peste 20% ajungând la paritate cu dolarul. Deci cauzele vin, în special, din zona aceasta economică , diferenţa de inflaţie, riscul de recesiune mai mare în Europa faţă de Statele Unite şi ca atare dobânzile mult mai mari ale Băncii Centrale din SUA, FED-ul american faţă de BCE.”, explică analistul pentru „Adevărul”

Cum vom resimţii toate acestea în România

Potrivit sursei citate, efectele deprecierii euro faţă de dolar vor fi resimţite de români în mod indirect.

„Pentru că leul nu este cotat direct faţă de dolar, ci indirect prin euro. Deci o depreciere a euro faţă de dolar duce şi la deprecierea leului faţă de dolar. Practic noi nu importăm atât de mult direct din Statele Unite. Bariliul are o cotaţie în dolar şi poate vă gâdiţi că pe piaţa de combustibil, dacă vorbim punctual doar de ea, avem influenţa cotaţiei dolarului asupra preţului bariliului şi automat materia primă pentru combustibil, dar este doar un sector izolat. De altfel, România cu SUA nu au relaţii comerciale atât de intense precum cele în Zona Euro. Deci practic noi importăm 70% din Zona Euro şi aceasta la rândul ei importă semnificativ din SUA şi ca atare, pe lanţ, toate aceste scumpiri, pentru că dolarul este mai scump ca să fie cumpărat, vor duce la scumpirea importurilor româneşti deci o nouă presiune asupra inflaţiei.

Automat creşterea preţurilor la noi pe piaţa domestică. Aceasta ar fi principala consecinţă, din punct de vedere al inflaţiei. Deci realimentarea inflaţiei pe piaţa domestică şi apoi pentru noi ca investitori persoane fizice cred că este un semnal că ar trebui ne diversificăm economiile în aceste trei valute leu, euro şi dolar tocmai că prin acest joc al aprecierii şi deprecierii unor monede, per total, portofoliul nostru de economii, depozite să nu sufere fluctuaţii majore. Pentru că ce câştigăm pe componenta de dolar vom pierdere pe cea de euro.”, a mai explicat specialistul.

Euro a ajuns, în cursul acestei săptămâni, la egalitate cu dolarul, pentru prima dată după 2002. Chiar dacă nivelul a fost atins pentru scurtă vreme, euro revenind ulterior cu aproximativ 0,5% peste acest nivel, este o bornă importantă care „încununează” o scădere remarcabilă a monedei unice, susţin reprezentanţii casei de brokeraj XTB România.

Un euro valora 1,2249 dolari la începutul anului trecut şi 1,1374 dolari în prima zi a anului curent. Conform specialiştilor, zilele când pentru un euro se plăteau peste 1,3 dolari (2014), 1,4 dolari (2011) sau chiar 1,5 dolari (în timpul crizei financiare) sunt acum departe. Doar anul acesta, până la închiderea zilei de marţi, euro a pierdut 11,8%, iar faţă de ianuarie 2021, 18,1%.

Euro, mai puţin de un dolar

Miercuri, moneda euro a coborât, pentru scurt timp, sub pragul simbolic de un dolar, afectată de politica Fed de majorare agresivă a dobânzilor şi de îngrijorările cu privire la riscul de recesiune în zona euro.

La scurt timp după publicarea unor date statistice care arătau o creştere accelerată a inflaţiei în SUA în luna iunie, moneda euro se tranzacţiona pentru 0,9998 de dolari în jurul orei 12.45 GMT, o premieră de la introducerea sa în circulaţie.

Potrivit lui Claudiu Cazacu, consulting strategist în cadrul XTB România, în lunile următoare, s-ar putea ajunge la o întărire a dolarului american cu 5% - 10% faţă de euro.

Un curs de schimb mai mic al monedei euro face ca bunurile importate să devină mai scumpe, ceea ce pe cale de consecinţă alimentează şi mai mult inflaţia, relata AFP. Aproape jumătate din toate bunurile importate în zona euro sunt facturate în dolari, comparativ cu mai puţin de 40% în euro, arată Eurostat. De exemplu, petrolul şi gazele sunt plătite în mod tradiţional în dolari, iar preţul pentru aceste două materii prime a explodat în ultimele luni, ca o consecinţă a războiului din Ucraina. Conform specialiştilor, acest lucru înseamnă că este nevoie de mai mulţi euro pentru plata unei cantităţi echivalente de bunuri în dolari.