Schimbările climatice: Cât de benefice sau dăunătoare sunt efectele şi ce sectoare vor fi afectate

Părerile sunt împărţite: în timp ce unii cercetători susţin că vor fi puternic afectate de încălzirea globală transporturile, turismul şi agricultura, alţii consideră că vor apărea noi suprafeţe „înverzite” ce pot fi exploatate cu succes, scrie devreme.ro Un amplu raport al Agenţiei Europene de Mediu (AEM), agenţie din subordinea Uniunii Europene, dat publicităţii în 2018, arată că fenomenele meteorologice şi climatice extreme care au drept rezultat pericole de genul inundaţiilor şi al secetei vor deveni din ce în ce mai frecvente şi mai intense în anii ce urmează.

În Europa, cele mai mari creşteri de temperatură se înregistrează în sudul continentului şi în regiunea arctică. Precipitaţiile scad în sudul Europei şi cresc în nord/nord-vest, având un puternic impact asupra ecosistemelor naturale, a sănătăţii umane şi a resurselor de apă, toate acestea ducând la costuri economice considerabile.

Costuri economice uriaşe

Costurile economice ale schimbărilor climatice sunt deja foarte ridicate. Evenimentele climatice extreme în ţările membre ale AEM reprezintă mai mult de 400 miliarde de euro din totalul pierderilor economice din anul 1980 şi până în prezent. Costurile daunelor directe provocate de schimbările climatice sunt cele mai ridicate în regiunea Mediteraneeană, dar întreaga Europă este afectată de impactul schimbărilor climatice care au loc în afara continentului. Şi vorbim aici de efecte comerciale, de afectarea infrastructurii, de creşterea riscurilor geopolitice şi de securitate, precum şi de fenomenul migraţiei.

„Sectoarele economice, precum silvicultura, agricultura, turismul şi transporturile vor suporta în mare parte consecinţe dăunătoare”, se arată în raportul AEM, intitulat „Unequal exposure and unequal impacts: social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe” (Expunere inegală şi consecinţe inegale: vulnerabilitate socială la poluarea aerului, poluarea fonică şi temperaturi extreme în Europa).

În timp ce ONU avertizează că „săracii vor deveni şi mai săraci”, există şi cercetători care sunt de părere că schimbările climatice pot avea şi efecte pozitive, precum îmbunătăţirea condiţiilor pentru agricultură în regiuni apropiate de Polul Nord.

