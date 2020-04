S-a lansat primul sistem privat integrat ce oferă asistenţă persoanelor afectate de COVID-19

Costul serviciului este gratuit. Telekom este operatorul de telecomunicatii partener, apelul la 021.9789 nu are costuri suplimentare şi poate fi efectuat de către orice cetăţean român, din orice reţea fixă sau mobilă, de pe teritoriul României sau în afara graniţelor.

Proiectul pornit la iniţiativa a doi antreprenori români, Gabriel Aftenie si Marius Ţapu, cu sprijinul şi implicarea comunităţii Romanian Business Leaders (RBL) vine în întâmpinarea apelului lansat de către Preşedintele României mediului de afaceri.

Platforma construită propune o soluţie care diminuează încărcarea sistemului medical: spitale, medici de familie, Direcţii pentru Sănătate Publică (DSP) şi Inspectoratului pentru Stări de Urgenţă (ISU), prin sistematizarea şi automatizarea contactului cu persoane afectate de COVID-19, izolate sau aflate în carantină.

În contextul în care creşte numărul persoanelor infectate, al celor suspecte, al celor aflate în carantină şi ţinând cont de situaţia actuală a supraaglomerării spitalelor, dar şi de numărul mare de persoane ce revin unei unităţi spitaliceşti, serviciul 9SOS ajută la diminuarea încărcării sistemului medical prin sistematizarea şi automatizarea contactului cu persoane afectate de COVID-19 prin trierea şi asistenţa lor cu ajutorul numărului scurt 021.9789.

Pentru a evita suprasolicitare centrelor de triaj ceea ce ar duce la îngreunarea procesului de diagnosticare al persoanelor infectate şi la creşterea riscului de contaminare şi infectare a populaţiei sănătoase, serviciul 9SOS oferă o platformă ce fluidizează procesului de triaj, direcţionează traficul şi monitorizează cazurile înregistrate la numărul 021.9789, prin colaboarea mai multor entităţi, în baza unui parteneriat public- privat.

Întregul proces are loc la distanţă, protejând astfel factorul uman prin descentralizarea sistemelor de preluare a comunicaţiilor cu persoanele afectate. În plus, acest sistem degrevează statul de cheltuieli cu tratamentul cazurilor în cadru spitalicesc şi de costuri de dezvoltare, de la zero, a unor sisteme de software care ar fi operaţionale în decursul a câteva săptămâni sau luni, la nivelul de complexitate necesar.

Palierele de suport oferite de 9SOS pentru cei afectaţi de COVID-19:

- Call center-ul medical face înregistrarea celor care apelează 021.9789, îi triază şi le întocmeste o fişa situaţională, pe baza celor declarate de persoana care apelează. În funcţie de categoria de risc care i-a fost alocată va fi direcţionat către medic de specialitate/ medic de familie/ ISU/ DSP în funcţie de situatie. În plus, serviciul 9SOS oferă şi monitorizarea cazurilor. Practic, atunci când închide telefonul, persoana afectată de COVID-19 primeşte o recomandare, şi rămâne într-un sistem de monitorizare până la dispariţia definitivă a riscului.

- Call Center-ul social oferă suport emoţional sau logistic pentru persoanele peste 65 de ani, cu diverse dizabilităţi sau singure şi în funcţie de situaţia fiecăruia îi direcţionează către autorităţile abilitate sau grupuri de suport civic.

Gestionarea procesului se face prin Call Center CRM, integrat cu platforme de Telemedicină şi Asistenţă Socială. Tot lanţul de înregistrare, evaluare şi îngrijire este integrat, cu trasabilitate cap‐la‐cap, astfel încât pot fi înregistrate toate apelurile.

Sistemul funcţionează în condiţii stricte de GDPR - Date Sensibile cu Caracter Special, cu anonimizarea lor conform reglementărilor GDPR şi vor respecta complet condiţiile impuse de securitate, complexitate şi scalabilitate.

Platforma 9SOS va fi încredinţată statului român cu drept de utilizare în mod gratuit, pe perioada stării de urgenţă şi minimum 3 luni după încheierea acesteia.

Este în proces de dezvoltare website-ul, www.9sos.ro, unde se pot găsi informaţii despre cui se adresează această platformă de telemedicine, precum şi alte informaţii de interes general, documente şi modele de declaraţii.

Proiectul este deschis pentru colaborarea cu alte entităţi, care îşi doresc să-l implementeze la nivel local.