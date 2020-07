Regulile bugetare stricte vor fi reactivate de Comisia Europeană după criza generată de pandemie

„Pactul de stabilitate nu este suspendat. Doar am activat Clauza de excepţie, care, desigur, are efecte importante, astfel că nu le mai trasăm guvernelor indicaţii privind ţintele datoriilor şi ale deficitelor bugetare. Dar această clauză are condiţii clare de scadenţă şi se aplică în cazul unei contracţii economice severe.

Când nu vom mai fi într-o etapă severă de scădere economică, am spus că o vom dezactiva. Nu putem spune când, dat fiind că situaţia este incertă. Vom reveni în toamnă la această temă. Consiliul fiscal european a anunţat recent că această clauză va fi revizuită cel târziu în primăvara anului viitor", a declarat acesta, într-un interviu acordat cotidianului italian Corriere della Sera.





Comisia Europeană vrea să accelereze finalizarea planului european de relansare economică

Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene, şi Angela Merkel, cancelarul Germaniei, doresc ca statele membre ale UE să ajungă cât mai repede la un consens cu privire la planul european de relansare economică.

„Există o imensă presiune a timpului, dar această criză este cea care dictează viteza. Fiecare zi contează şi, pentru a reuşi această sarcină gigantică, trebuie ca fiecare stat membru să privească dincolo de micile sale interese”, a afirmat Ursula von der Leyen, potrivit AFP citată de Agerpres.

Planul european de relansare economică, care în forma propusă de Comisia Europeană prevede o alocare de 33 de miliarde de euro pentru România (a 7-a la nivelul UE), are drept principale beneficiare ţările din zona de sud, care sunt cele mai afectate de criza COVID-19, dar s-a lovit de rezervele altor state membre, precum Ţările de Jos, Austria, Suedia şi Danemarca.