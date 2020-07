Procentul de creştere a pensiilor ar putea fi modificat prin lege. Ce variante pot fi luate în calcul

"Mesajul pe care vreau să-l transmit este că acest Guvern este responsabil. Va fi o creştere a pensiilor. Este un Guvern responsabil care va anunţa o eventuală modificare a legii, în sensul procentului de 40% la sută cunoscut, în baza unor analize privind încasările la buget.

Nu este nimeni care să nu vrea, mai ales că ştim foarte bine care e traiul zilnic al unui om care, după o viaţă de muncă, uneori în condiţii foarte grele, este în situaţia de a avea nevoie de medicamente, este în situaţia de a se descurca singur de cele mai multe ori. Să nu se creadă că nu avem nicio înţelegere.

În mod evident, dincolo de orice populism, suntem oameni responsabili şi vom comunica acest lucru în baza datelor privind încasările la buget. (...) Nu este nimeni în această echipă guvernamentală care din rea voinţă să nu fie de acord cu cerinţele pensionarilor, pentru că nu avem cum.

Este evident că este necesară o suplimentare, dar acest lucru trebuie să aibă susţinerea bugetului, pentru că venim după o perioadă de pandemie, în care economia a fost greu lovită", a explicat ministrul Muncii la TVR1.

Trei scenarii

Surse avizate au declarat pentru „Adevărul” că au fost discutate trei scenarii privind procentele cu care pot fi majorate pensiile, niciunul nefiind însă de 40%.

Un prim scenariu priveşte majorarea cu doar 10% a pensiilor în septembrie şi diferenţa de 30% în primăvara anului viitor. Al doilea scenariu este majorare cu 15% în toamnă şi 25% în primăvară, iar al treilea priveşte o creştere cu 20% în toamnă şi alte 20% în primăvara lui 2021. În sprijnul susţinerii creşterii etapizate a pensiilor, guvernanţii ar putea invoca cheltuielile uriaşe pe care trebuie să le suporte în acest an bugetul de stat din cauza pandemiei. Violeta Alexandru: Asociaţiile de pensionari care au protestat primesc finanţare de la Ministerul Muncii

Aceasta s-a declarat mirată de afirmaţiile de marţi ale liderilor unor asociaţii de pensionari, care au anunţat proteste în stradă în septembrie şi acţiuni în instanţă dacă pensiile nu vor fi majorate cu 40%, şi şi-a exprimat regretul că nu s-a putut găsi un canal de dialog.

"Sunt mirată. Asociaţiile sunt beneficiare ale unor finanţări de la Ministerul Muncii. Mi-aş fi dorit, aşa cum ne-am auzit atunci când i-am rugat, n-am avut neapărat un ecou, să mă ajute în perioada pandemiei, să preia dânşii, având în vedere relaţia contractuală pe care o avem în baza legii de funcţionare,(...) să preia comunicările cu pensionarii. Din păcate n-am avut ecou. Regret că atunci am putut să dialogăm şi acum n-am găsit un canal de dialog. Îi asigur că rămân acelaşi om deschis dialogului şi nu o să-i mint niciodată. Ce am de comunicat şi ce am de spus (va fi) în baza datelor care trebuie să iasă în curând în dezbatere publică de la Ministerul Finanţelor privind situaţia bugetului. Din punctul meu de vedere voi continua comunicarea cu toate asociaţiile pensionarilor", a spus Violeta Alexandru.

Aceasta a reiterat că atât premierul, cât şi ministrul Finanţelor au spus clar că, în momentul în care va exista o situaţie a încasărilor la buget, se va comunica şi se va dezbate cu categoriile implicate, în cazul de faţă cu pensionarii.

Trei mari organizaţii ale pensionarilor au anunţat marţi că intenţionează să organizeze manifestaţii de stradă în septembrie, în cazul în care Guvernul nu va respecta legea care prevede creşterea pensiilor cu 40% de la 1 septembrie.

De asemenea, înainte de manifestaţiile de stradă, cele trei organizaţii ale pensionarilor vor să acţioneze Executivul în instanţă, dacă pensiile nu se vor majora.

Cele trei organizaţii sunt Federaţia Naţională a Pensionarilor din România, Uniunea Generală a Pensionarilor din România şi Federaţia Naţională "Unirea" a Pensionarilor din România, care susţin că reprezintă interesele a aproape 5 milioane de pensionari.

Preşedintele Federaţiei Naţionale a Pensionarilor din România, Preda Nedelcu, a declarat marţi că protestele vor fi organizate în septembrie, după ce Guvernul va informa oficial dacă va respecta legea privind majorarea pensiilor cu 40%.