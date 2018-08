Premierul nu suflă o vorbă despre pesta porcină, dar se laudă cu acordarea de fonduri europene fermierilor: Vom ajunge la finanţare de 3,29 miliarde euro

„Măsurile de sprijin acordate la timp agricultorilor au produs efectele aşteptate. În primele 7 luni ale anului, agricultorii români au beneficiat de 2,29 miliarde de euro din fonduri europene, sume investite efectiv în agricultură şi dezvoltare rurală. Până la sfârşitul anului în agricultura românească va mai intra încă un miliard de euro şi vom ajunge la 3,29 miliarde de euro bani europeni pentru finanţarea agriculturii”, a declarat Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern.

Potrivit ei, rezultatele măsurilor bune din acest sector se văd deja în ceea ce priveşte recolta de vară. „România a obţinut pentru prima dată peste 10,2 milioane de tone de grâu, deşi nu a fost un an prielnic agriculturii din punct de vedere meteorologic”, a menţionat premierul.

Dăncilă a mai spus că estimările privind rezultatele culturilor de toamnă sunt încurajatoare, cu impact benefic asupra securităţii alimentare a populaţiei, dar şi din perspectiva ponderii acestui sector şi a industriei alimentare în produsul intern brut.

„Anul trecut, de pildă, agricultura a contribuit cu 0,7 punte procentuale la realizarea creşterii economice a României, de 6,9%. Ne aşteptăm ca şi în acest an acest sector să contribuie la creşterea produsului intern brut. În plus, pe primele 5 luni ale acestui an am înregistrat un excedent comercial de 150 milioane de euro în activitatea de comerţ exterior cu produse agricole, agricultura contribuind cu 8,2% la exporturile totale ale României”, a mai spus premierul.