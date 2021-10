PNL propune plafonarea preţurilor la energie, compensarea unei părţi din factură şi amânarea plăţii facturii, pentru cei care nu pot plăti

„Soluţiile noastre pentru facturile la energie ale românilor: plafonarea preţurilor la energie; compensarea unei părţi din factura la energie, complementar cu plafonarea; amânare la plată a facturilor pentru cei care nu pot să plătească. Nu lăsăm pe nimeni în urmă!”, a scris Florin Cîţu, luni, pe Facebok.

Biroul Executiv a luat decizia ca PNL să amendeze Ordonanţa Guvernului care introduce compensarea facturilor cu mai multe facilităţi.

Premierul interimar a anunţat din week-end că forma finală a amendamentelor PNL la Ordonanţa privind preţurile la energie va fi prezentată luni.

”Am vorbit în această dimineaţă cu ministrul Energiei. Forma finală a amendamentelor va fi prezentată luni la comisie. Am discutat şi lucruri suplimentare, au mai venit câteva idei cu care sunt de acord. Dacă Ministerul Finanţelor este de acord s-ar putea ca temporar pentru o perioadă de şase luni sau până la sfârşitul lui martie, să reducem TVA pentru IMM-uri. Sunt 500.000 de companii. Deci, temporar, dacă Ministerul Finanţelor spune că este OK să facem acest lucru, am putea să reducem TVA-ul de la 19% la 5% pentru IMM-uri. Este o măsură care ne-a fost prezentată astăzi, că da, este bună, să vedem dacă putem să facem acest lucru temporar, deci doar până la sfârşitul lui martie şi dacă Ministerul Finanţelor este de acord”, a declarat premierul interimar.