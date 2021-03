Plafonul de 15 miliarde de lei, de care dispune IMM Invest, suprasubscris de finanţatori

”Avem toate motivele sa fim increzatori ca sistemul bancar va continua finantarea companiilor si sustinerea mediului de afaceri. Vreau sa-i asigur pe antreprenori si pe finantatorii programului ca vom operationaliza in cel mai scurt timp noile facilitati. Aveti angajamentul meu si al echipei FNGCIMM, ca vom depune toate eforturile pentru ca plafoanele alocate de catre Guvernul Romaniei sa fie consumate integral inainte de sfarsitul anului 2021”, a declarat Dumitru Nancu.

Potrivit directorului FNGCIMM, prin modificarile aduse in sedinta de ieri, Guvernul lanseaza in 2021 variante imbunatatite ale IMM Invest si IMM Factor, prin care se estimeaza ca vor fi sustinuti alti 60.000 de intreprinzatori, care se vor alatura celor peste 25.600, sustinuti in etapa 2020, doar prin Programul IMM Invest.

”Modificarile aduse IMM INVEST, prin aprobarea Ordonantei de Urgenta pentru modificarea si completarea OUG nr. 110/2017, vizeaza extinderea categoriilor de beneficiari, modificarea criteriului de eligibilitate privind capacitatea de lichiditate a intreprinderilor solicitante si includerea producătorilor de vinuri şi bere in categoria domeniilor eligibile.”, transmite sursa citată.

In cadrul acestui program, Ministerul de Finante, prin FNGCIMM, va acorda in anul 2021, garantii de stat in valoare de 14 miliarde de lei pentru credite contractate de microincreprinderi si intreprinderi mici şi mijlocii, pentru finantarea investiţiilor şi pentru asigurarea capitalului de lucru.

”Dobanda va fi subvenţionata, iar comisioanele sunt zero, in primele opt luni de la semnarea contractelor de credit, fiind suportate de catre Ministerul Finantelor Publice, prin schema de ajutor de stat atasata programului.”, transmite FNGCIMM.

Sursa citată reaminteşte ca modificarea si completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activitatii IMM-urilor, permite prelungirea programului IMM INVEST pana la 30 iunie 2021, cu aprobarea la plata a granturilor pana la 30 iunie 2022.

”Programul IMM FACTOR va asigura accesul IMM-urilor la finantarea creditului comercial, in vederea asigurarii de disponibilitati banesti pentru plata furnizorilor sau a salariilor. Ministerul de Finante, prin FNGCIMM, va acorda in anul 2021, garantii de stat in valoare de 1 miliard de lei, iar schema de ajutor de stat care sustine programul a fost prelungita pana la 30 iunie 2021.”, menţionează FNGCIMM.

Subprogramul AGRO IMM INVEST, cu un plafon de garantare in anul 2021 de 1 miliard de lei, este destinat sustinerii IMM-urilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii si a sectorului alimentar. Cu o facilitate in plus, fata de IMM INVEST, Agro IMM Invest are o componenta de grant de 10% din valoarea finantarii si o perioada de gratie ce se acorda creditului, de pana la 24 de luni. La fel ca si in cazul celorlaltor programe, intreprinzatorii pot accesa AGRO IMM INVEST pana la data de 30 iunie 2021.