Patru din zece abonamente mobile vor fi 5G în 2026

Patru din zece abonamente mobile, în 2026, vor fi 5G, această prognoză fiind inclusă în cea mai recentă ediţie a Raportului de Mobilitate al Ericsson (Ericsson Mobility Report). Asimilarea 5G în abonamente şi acoperirea actuală confirmă tehnologia ca fiind cea mai rapidă dintre toate generaţiile de conectivitate mobilă.

Raportul estimează că, până la sfârşitul acestui an, peste 1 miliard de persoane - 15% din populaţia lumii - vor locui într-o zonă cu acoperire 5G, iar în 2026, 60% din populaţie la nivel global va avea acces la acoperire 5G, abonamentele 5G urmând să ajungă la un număr de 3,5 miliarde.

Ericsson a majorat estimările pentru finalul anului 2020, pentru abonamentele globale 5G la 220 de milioane, deoarece furnizorii de servicii continuă să îşi construiască propriile reţele. Creşterea se datorează în mare măsură asimilării rapide din China, care a ajuns la 11% din baza de abonamente mobile. Acest lucru se datorează unei strategii naţionale solide, competiţiei intense între furnizorii de servicii, precum şi smartphone-urilor compatibile cu tehnologia 5G din ce în ce mai accesibile oferite de furnizori.

Se preconizează că, la finalul anului, aproximativ 4% din abonamentele mobile din America de Nord vor fi 5G. Ritmul de comercializare creşte rapid, iar Ericsson estimează că, până în 2026, 80% din abonamentele de telefonie mobilă din America de Nord vor fi 5G, atingând cel mai înalt nivel din orice regiune din lume.

Europa va încheia anul cu aproximativ 1% abonamente 5G în regiune. În cursul anului, o serie de ţări şi-au întârziat licitaţiile pentru spectrul radio necesar implementării 5G.

Fredrik Jejdling, Executive Vice President and Head of Networks, în cadrul Ericsson, afirmă: „Anul acesta societatea a făcut un salt important spre digitalizare. Pandemia a evidenţiat impactul pe care îl are conectivitatea asupra vieţii noastre şi a acţionat ca un catalizator pentru o schimbare rapidă, vizibilă şi în această ediţie recentă a Raportului de Mobilitate al Ericsson.



Tehnologia 5G intră în etapa următoare, în care dispozitivele şi aplicaţiile noi profită la maximum de avantajele oferite, în timp ce furnizorii de servicii continuă să construiască reţele 5G. Reţelele mobile sunt o infrastructură esenţială pentru multe aspecte ale vieţii de zi cu zi, iar 5G va fi cheia prosperităţii economice viitoare”.

Raportul subliniază şi faptul că succesul 5G nu se va limita doar la acoperire sau la abonamente, ci valoarea sa va fi determinată şi de noi cazuri de utilizare şi aplicaţii, iar primele au început deja să apară.

IoT esenţial, destinat aplicaţiilor care solicită livrarea datelor într-o durată de timp specificată, va fi introdus în reţelele 5G. Acest lucru va face posibilă o gamă largă de servicii cu limită de timp pentru consumatori, companii şi instituţii publice din diferite sectoare, cu reţele 5G publice şi dedicate.

Cloud gaming-ul este o altă categorie de aplicaţii emergente. Capabilităţile combinate oferite de reţelele 5G şi tehnologiile edge compute vor permite serviciilor de streaming de jocuri de pe smartphone-uri să concureze cu o calitate a experienţei (QoE) egală cu cea de pe PC sau consolă, deschizând drumul pentru jocuri inovatoare, captivante, bazate pe mobilitate.

Funcţionalitatea 5G creşte atât în materie de reţea, cât şi de dispozitive

Rata introducerii funcţionalităţii 5G New Radio (NR) este în creştere, cu peste 150 de modele de dispozitive 5G lansate comercial. Multe dispozitive suportă modul de operare duplex cu diviziune în frecvenţă (FDD) şi partajarea dinamică a spectrului (DSS). Primele reţele independente 5G (SA) şi primele dispozitive ce suportă funcţia “NR carrier aggregation” au fost lansate în Asia şi America de Nord.

Servicii FWA oferite de tot mai mulţi furnizori de servicii

Odată cu accelerarea digitalizării determinată de pandemia COVID-19 şi cu creşterea importanţei şi necesităţii unei conectivităţi de bandă largă rapidă şi fiabilă în locuinţe, numărul furnizorilor de servicii care oferă conexiuni la internet fix livrate prin modemuri mobile (FWA – fixed wireless access) este în creştere. Aproape două treimi din furnizorii de servicii au în prezent oferte pentru FWA. Se estimează o creştere de peste trei ori a conexiunilor FWA, ajungând la peste 180 de milioane până la sfârşitul anului 2026 şi reprezentând aproximativ un sfert din traficul total de date al reţelei mobile.