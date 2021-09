Patronatele nu sunt de acord cu majorarea salariului minim înainte de 1 ianuarie. „Companiile au bugetele bătute în cuie”

Dar diferenţa este destul de mare, chiar dacă pare că e doar cu o lună sau două înainte, însă cele mai multe companii au deja bugetele făcute pentru acest an, sunt bătute în cuie, ele nu pot face realocări de capul lor, în special companiile internaţionale, dar şi cele locale.", a explicat Radu Burnete, potrivit „Aş puncta un lucru care nu ne place atât de mult din ce a zis premierul: domnul Cîţu spunea că va întreba patronatele dacă sunt de acord să mărească salariul minim din octombrie sau noiembrie. Asta poate suna destul de banal, care ar fi diferenţa între ianuarie şi noiembrie?.", a explicat Radu Burnete, potrivit Agerpres

Oficialul a menţionat că majorarea salariului minim pe economie ar trebui aplicată de la începutul anului viitor, deoarece companiile au nevoie de predictibilitate din partea Guvernului.

„Chiar şi pentru companiile care nu plătesc salarii la nivelul salariului minim, există alte companii care fie au angajaţi la salariul minim, fie au diverse contracte de muncă unde salariile sunt create pe nişte indici legaţi de salariul minim, de genul o anumită poziţie e remunerată la nivelul salariului minim plus 15% sau plus 40%, iar acest lucru împinge bugetele de salarii în sus pentru foarte multe companii.

Din acest punct de vedere, ceea ce pare banal, faptul că majorarea e cu o lună sau două înainte, de fapt creează foarte multe probleme foarte multor companii, deci aici noi vrem ca majorarea să fie predictibilă. Decidem în octombrie şi creştem de la 1 ianuarie. (...)

Şi noi, în acest mecanism, vorbim tot de procente, adică în 2022 să fie o creştere de x%, în 2023 cu y%, dar am vrea să le avem de acum, să ştim că va creşte cu atât în fiecare an şi să avem un mecanism de ajustare în cazul în care inflaţia e mai mare sau mai mică să poţi să ai un pic de flexibilitate acolo", a precizat Radu Burnete.

Directorul executiv al Confederaţiei a adăugat că societăţile comerciale au nevoie de la Guvern de un calendar de creştere a salariului minim pe cel puţin 4 ani.

„Acest lucru le-ar da o anumită predictibilitate şi companiilor, să vadă cam unde se duce acest salariu, şi inclusiv pe oameni cred că i-ar ajuta, ca să ştie care vor fi veniturile lor dacă sunt plătiţi la nivelul salariului minim. Deci pe noi ne interesează mai mult dinamica pe termen mediu şi lung decât neapărat o cifră într-un anumit an.", a declarat Radu Burnete.

Preşedintele Blocului Naţional Sindical, Dumitru Costin apreciat, luni, că aplicarea creşterii salariului minim din noiembrie sau decembrie, în loc de ianuarie, are scopul creşterii încasărilor la buget.

„Devansarea momentului creşterii salariului minim nu este o măsură cu impact social, ci mai degrabă o măsură prin care vrea să facă mai multe venituri pe final de an, pentru că va avea şi cheltuieli suplimentare pentru măsurile de protecţie socială cu consumatorul vulnerabil", a explicat Dumitru Costin, potrivit Agerpres.

Prim-ministrul Florin Cîţu a menţionat, la finalul săptămânii trecute, că ia în considerare majorarea salariului minim brut cu 8%, iar creşterea acestuia ar putea fi realizată de la 1 noiembrie sau de la 1 decembrie 2021.

„Vreau să avem o soluţie până la 1 octombrie, sper să găsim o soluţie până la 1 octombrie. Este o propunere de creştere a salariului minim venită de la patronate, de 8%, şi o propunere din partea sindicatelor de creştere de 10%. În acelaşi timp aş vrea să ne gândim totuşi la o formulă care să poată să fie aplicată în fiecare an, nu să venim să discutăm în fiecare an un procent de creştere”, a afirmat primul ministru.

Florin Cîţu a avansat ideea ca anul acesta cuantumul salariului minim să crească de la 1 decembrie, sau chiar mai devreme, nu de la începutul anului viitor.

„Vreau să fie aprobat cât mai repede ca toate companiile să ştie exact ce costuri vor avea anul viitor cu salariul minim. În acelaşi timp mă gândesc, fiind un an special, dar, repet, trebuie să vorbesc cu patronatele, dacă putem, anul acesta doar, să creştem salariul minim mai repede de 1 ianuarie, să o facem poate la 1 decembrie sau la 1 noiembrie.

Dar este o discuţie pe care trebuie să o am cu patronatele, este o propunere pe care o am, mă gândesc să facem o creştere de 8% de exemplu, dar să fie de la 1 noiembrie sau de la 1 decembrie şi atunci să fim mai aproape de acea creştere de 10% pe care o propun cei de la sindicate. Este o discuţie pe care trebuie să o am, dar este propunerea cu care vreau să vin în Consiliul Tripartit”, a adăugat Florin Cîţu.