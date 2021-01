Pandemia a generat cele mai flexibile oferte din istorie. Avantajele early booking în 2021

Potrivit lui Sebastian Constantinescu, director general Travel Planner, „în această perioadă provocatoare pe care o traversăm, agenţiile şi hotelierii au adaptat acest tip de ofertă, iar condiţiile de rezervare sunt mult mai flexibile comparativ cu anii precedenţi. De aceea, este important să analizezi toate opţiunile şi să alegi una sigură, care ţi se potriveşte. Pe de altă parte, niciun fel de restricţie nu pune în pericol banii clienţilor. Eventualele restrictii sunt gândite pentru prevenţie şi pentru a crea premizele unui sezon sigur pentru turişti. Să nu uităm că în 2020 bulgarii au demonstrat că sunt foarte interesaţi ca sezonul estival să funcţioneze şi că sunt foarte interesaţi de turiştii români, care au fost următorii după cei locali”.

Iată ce înseamnă, potrivit consultanţilor Travel Planner, vacanţele early booking, ce avantaje şi dezavantaje există, dar şi care sunt principalele schimbări aduse de pandemie. De subliniat că o primă etapă a rezervărilor early booking, cu cele mai avantajoase reduceri, se încheie pe 31 ianuarie. Rezervarea nu implică achitarea integrală a tarifului, ci plata unui avans.

1. Cel mai mare avantaj al ofertelor early booking este preţul redus pe care îl plăteşti.

Cum se explică preţul mic? La începutul fiecărui sezon, hotelierii au nevoie de resurse financiare pentru a deschide hotelurile. Salarii, reparaţii, investiţii, credite, contracte, aprovizionare – toate pentru a obţine fondurile atât de necesare pregătirilor – îţi oferă o reducere suplimentară dacă eşti dispus să achiţi cel puţin un avans. În general, cu cât plăteşti mai devreme, cu atât reducerea este mai mare. În plus, pentru un hotelier este extrem de important din punct de vedere operaţional să ştie care va fi gradul de ocupare cu mai mult timp înainte, pentru a se organiza şi pentru a reuşi să-şi planifice mai bine business-ul.

2. Siguranţa preţului

Se întâmplă, de multe ori, ca hotelierii să crească preţurile de la un an la altul (cerere crescută, investiţii). Dar dacă ai cumpărat deja un pachet early booking, te bucuri în continuare de vacanţa ta la un preţ mai mic, fără costuri suplimentare. În plus, orice pachet cumpărat în perioada early booking are aceleaşi atribute de siguranţă şi calitate.

3. Toată lumea câştigă

Reducerile early booking sunt între 15 şi 25%, însă pot ajunge până la 50%. Cu cât rezervi mai devreme, cu atât reducerea este mai mare. De exemplu, dacă vrei să pleci în vacanţă în luna iulie 2022, poţi începe să cauţi oferte încă din luna octombrie 2021. Trebuie să ştii că pâna pe 31 decembrie găseşti cele mai mari reduceri. Apoi, reducerile încep să scadă pe măsură ce te apropii de data concediului. Prin urmare, în lunile martie şi aprilie reducerile sunt mai mici.

4. Ai siguranţa hotelului pe care îl doreşti

De cele mai multe ori, hotelurile cu servicii bune din destinaţiile populare îşi epuizează disponibilitatea devreme. Pe măsură ce înaintezi în sezon, din ce în ce mai multe variante devin indisponibile.

5. Îţi poţi planifica vacanţa din timp

Dacă trebuie să-ţi planifici concediile încă de la începutul anului, vacanţele early booking sunt pretextul perfect. În acest fel, ai suficient timp la dispoziţie pentru a-ţi organiza vacanţa în cel mai mic detaliu, fără să fii pe fugă.

Ce trebuie să urmăreşti când îţi cumperi o vacanţă early booking

Daca te-ai hotărât că acest tip de vacanţă este cel care ţi se potriveşte, trebuie să ţii cont de câteva aspecte.

1.Siguranţa şi calitatea sunt cele mai importante. Trebuie să îţi alegi cu atenţie agenţia de turism, întrucât o vacanţă nu este un produs pe care ţi-l cumperi dintr-un magazin şi pe care îl poţi duce imediat acasă. Practic, plăteşti pentru o hârtie şi beneficiezi de servicii mult mai târziu. Verifică dacă agenţia are licenţa de turism emisă de Ministerul de resort (care de-a lungul timpului a purtat mai multe denumiri, în prezent fiind Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului) şi dacă are asigurare împotriva insolvenţei. Ştii deja că traversăm o perioadă în care riscul ca o agenţie de turism să intre în insolvenţă este destul de ridicat. Caută numele agenţiei online, verifică-i vizibilitatea, site-ul şi conturile de social media. Caută discuţii pe forumuri în care turiştii îşi împărtăşesc impresiile despre această agenţie.

2. Compară oferta agenţiei alese cu alte oferte şi nu te lăsa păcălit de preţurile mai mici. Dacă preţul este suspect iar agenţia este necunoscută, Travel Planner îţi recomandă să alegi o variantă mai sigură. Asigură-te că ai înţeles ce taxe sunt sau nu sunt incluse în preţ. Fii atent la costurile ascunse! În caz că există costuri suplimentare, acestea trebuie menţionate clar.

3. Nu uita să-ţi închei o asigurare storno, cu ajutorul căreia vei evita penalizările din cauza anulării sau amânării vacanţei. Ia-ţi toate măsurile de precauţie pentru că nu poţi anticipa niciodată ce se poate întâmpla în câteva luni.

Dezavantaje early booking?

Nu prea există. Trebuie să ştii, însă, că în general nu poţi transmite voucherul de vacanţă altor persoane, în caz că nu mai poţi pleca. În plus, trebuie să încerci să elimini multe neprevăzute pentru a-ţi planifica mai bine concediul.

Ar putea apărea şi frustrarea unei oferte last minute mai avantajoase. Există posibilitatea ca unele hoteluri să ofere reduceri de ultim moment care să fie mai bune decât cele din perioada de early booking. Însă trebuie să iei în calcul şi faptul că, dacă ai fi aşteptat mai mult, hotelul la care voiai să mergi ar fi putut să nu mai fie disponibil. Costul unei vacanţe este la fel ca cel al oricărei achiziţii. Dacă ţi-ai cumpărat, de exemplu, un televizor de Black Friday cu 1.000 de lei, apoi costul după şase luni a scăzut la 900 de lei, nu mai poţi cere returnarea banilor sau o reducere suplimentară, pentru că ţi-ai asumat deja achiziţia.

Ofertele last minute

Dacă ofertele early booking nu ţi se potrivesc şi preferi să fii mai spontan, poţi alege ofertele last minute. Acestea apar, de regulă, cu câteva zile înainte de plecarea în vacanţă. Poţi obţine aceleaşi reduceri ca în perioada de early booking, însă oferta ar putea să nu mai fie la fel de variată. Aceste oferte apar atunci când hotelurile au disponibilitate mare şi merg pe principiul că fiecare noapte nevalorificată reprezintă o pierdere. Însă, dacă hotelul care îţi place este extrem de popular, ai foarte puţine şanse să găseşti o ofertă last minute bună, exact în perioada pe care ţi-o doreşti.