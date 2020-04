Orban anunţă când se va dezbate rectificarea bugetară

Ludovic Orban a declarat, joi, la Radio România Actualităţi, că Guvenul încearcă să facă o evaluare a necesităţilor, în special din domeniile afectate de epidemia de coronavirus.





“În ceea ce priveşte rectificarea bugetară nu se va dezbate în şedinţa de astăzi, este în curs de analiză, în consultări cu parteneri sociali, avem consultări cu reprezentanţii autorităţilor locale privitor la bugetele locale. De asemenea, încercăm să facem o evaluare cât mai realistă a necesităţilor, în special din domeniile afectate, astfel încât să putem să efectuăm o rectificare bugetară realistă şi care să ne permită să utilizăm instrumente pentru a combate epidemia de coronavirus, pe de o parte şi pe de altă parte de a proteja atât cât este posibil angajaţii şi companiile care au fost afectate de criză, de epidemie”, a afirmat Orban.





El a reamintit măsurile care au fost luate până acum de autorităţi, printre care şomajul tehnic şi suspendarea plăţii ratelor bancare până la nouă luni.





“Deocamdată noi am luat un set de măsuri pentru şomajul tehnic, care va fi plătit pentru angajaţii din companiile a căror activitate s-a închis total sau parţial. Am luat măsurile legate de suspendarea plăţii ratelor pe o perioadă de până la nouă luni, o măsură care este adresată atât către persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice, indiferent de categorie, evident care sunt afectate de epidemie. De asemenea, am prevăzut mecanismul de susţinere pentru îndreprinderile mici şi mijlocii prin Fondul de Garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Acum gândim mecanismele de susţine a companiilor mari că şi aici va trebui să creăm instrumente prin care să-i susţinem în asigurarea capitalului de lucru şi a capitalului pentru investiţii”, a explicat premierul.





Şedinţa de Guvern este programată la ora 17.00.