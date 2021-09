Ministrul Transporturilor a numit un nou şef la Compania de Investiţii Rutiere. Cine este Marin Griguţă

„L-am numit pe Marin Griguţă în funcţia de director general al CNIR, companie ale cărei baze s-au pus încă din 2016, dar care a ajuns să fie operaţionalizată abia anul acesta.

Atingem astfel un obiectiv inclus în programul de guvernare şi bifăm una dintre reformele prevăzute în PNRR. Compania Naţională de Investiţii Rutiere va livra marile proiecte de infrastructură ale României - autostrăzi şi drumuri expres. Va avea obiective clare şi măsurabile şi va lucra pentru accelerarea acestora.

Marin Griguţă este un expert în domeniul său - inginer, are o experienţă de peste trei decenii în managementul lucrărilor de infrastructură feroviară, rutieră şi aeroportuară.

A lucrat pentru companii mari de profil din Germania şi Qatar, iar acum revine în România, fiind unul dintre primii specialişti care au spus „da” acestei provocări, pe care am numit-o „o nouă aventură frumoasă”.

Am cerut public profesioniştilor din domeniu să ni se alăture. Am primit sute de CV-uri, am derulat zeci de interviuri pentru a selecta experţi, manageri de proiect, ingineri şi proiectanţi, care să se asigure că marile proiecte de infrastructură ale ţării se desfăşoară în bune condiţii şi la timp.

Prima misiune a directorului general este să formeze în jurul său o echipă de oameni competenţi, să structureze noua companie şi să o dezvolte pentru a livra mai rapid şi mai eficient decât până acum proiectele din Master Planul de Transport al României.

Profesionalismul trebuie să devină regula, nu excepţia, iar CNIR este una dintre garanţiile că reformăm sistemul din temelii.

O spun din nou: CNIR nu este o companie care să consume bani publici din bugetul de stat în plus, ci va avea ca sursă de finanţare o cotă-parte din veniturile realizate prin rovinietă”, a scris ministrul, publicând CV-ul noului şef al CNIR.