Ministrul Transporturilor atenţionează subcontractorii din construcţii să semneze documentele cu clauzele corecte

”Ştiu că există şi situaţii în care firmele, din păcate, şi-au mai luat ţepe şi e trist că s-a ajuns acolo. Avem şi cazuri de contracte reziliate. Există, bineînţeles, deschidere, unde putem să ajutăm. Pe parte legislativă s-a intervenit în anii trecuţi şi subcontractorii pot fi plătiţi direct, dar, până la urmă, şi actorii economici trebuie să-şi protejeze un pic interesele şi să semneze contractele cu clauzele corecte, să intre ca subcontractori declaraţi, să lucreze la alb. Şi acum e un moment bun pentru piaţa de construcţii, în care nu există o disperare pentru că e invers: mai degrabă se caută foarte mult resurse şi atunci îşi pot permite să intre în condiţii corecte.”, a declarat Cătălin Drulă, potrivit News.ro.

Potrivit acestuia, având în vedere numeroasele proiecte care au demarat şi care vor începe, piaţa este în avantajul subcontractorilor pe care se vor ”bate firmele mari”.

Referind-se la firmele româneşti care lucrează ca subcontractori pentru companiile care câştigă licitaţii pentru mari proiecte de infrastructură şi care nu îşi primesc banii, ministrul Transporturilor afirmă că legislaţia permite plata directă către subcontractori, cu condiţia ca aceştia să fie declaraţi.

Cătălin Drulă, afirmă că are „un dialog” cu constructorii care lucrează la proiectele de infrastructură şi se arată convins că prin dialog se pot rezolva problemele.

”Eu văd acest mandat la Ministerul Transporturilor şi relaţia public-privat ca un parteneriat. Ştiţi că de obicei e atitudinea asta cu ministrul Transporturilor care zbiară la constructori, ca un caporal aşa le dă ordine, rupe contrate şi aşa mai departe. Eu cred că cel mai mult avem de câştigat când ne ascultăm unii pe alţii. Nu sunt nici sfinţi, de partea cealaltă, în rândul constructorilor, dar nici nu sunt, cum au fost trataţi câteodată, ca angajaţii, sau lacheii noştri la care ţipăm. Deci, ascultăm şi dacă sunt lucruri pe care putem să le îmbunătăţim, cu siguranţă o vom face ”, a declarat ministrul Transporturilor.

Totodată, ministrul Transporturilor a explicat, miercuri, ce înseamnă ”Pachetul Oltenia”, acesta presupunând o serie de şase proiecte de infrastructură rutieră şi două de infrastructură feroviară pentru această zonă a ţării.

Astfel, conform ministrului, pe drumul expres Craiova -Piteşti- au fost aprobate exproprieri prin care se deblochează integral construcţia lotul 1, de 17 kilometri.

”În 30 de zile, conform normelor legale, când va fi emisă decizia de expropriere, putem da autorizaţia de construire astfel încât constructorul poate lucra pe toţi acei 17 kilometri. Mai mult, lotul 2 de la Balş la Slatina este în construcţie şi va fi finalizat la sfârşitul acestui an, încă 40 de kilometri, iar pe lotul 3, am dat autorizaţie de construire săptămâna trecută. Deci practic pe 80% din lungimea acestui proiect de la Craiova la Piteşti se lucrează fără restricţii. Pentru ultimul lot, cel dinspre Piteşti, lotul 4, am semnat câştigătorul, care a aceeaşi firmă de pe loturile 2 şi 3, numai c s-au introdus nişte contestaţii săptămâna trecută şi aşteptăm rezolvarea lor, după care putem semna şi acolo contractul”, a explicat Drulă.

Al doilea proiect de dezvoltarea a infrastructurii în Oltenia are în vedere drumul expres Craiova – Târgu Jiu, care va avea 100 de kilometri şi pentru care miercuri s-a semnat la CNAIR contractul pentru proiectare şi studiu de fezabilitate.

De asemenea, proiectul al treilea pentru care a fost emis ordinul de începere a lucrărilor este centura municipiului Târgu Jiu, a cărei construcţie a început în urmă cu peste cinci ani şi care a fost abandonată. Drumul ar urma să fie finalizat lanul viitor.

Sursa citrată menţionează că, al patrulea proiect de infrastructură pentru Oltenia este drumul rapid Craiova – Lugoj, a anunţat Drulă, al cincilea proiect este centura Craiova Sud care va avea 10 kilometri şi al şaselea este pe DN 66, între Târgu Jiu şi Petroşani şi unde au început lucrările pentru construcţia unui pod nou peste Jiu şi a unei parcări în zona mănăstirii Lainici, unde traficul rutier este afectat din cazua autotutismelor parcate.

Ministrul Transporturilor a precizat că în pachetul de infrastructură pentru Oltenia sunt incluse şi două proiecte de dezvoltare a infrastructurii feroviare, respectiv ridicarea limitărilor de viteză şi a restricţiilor dintre Bucureşti şi Craiova şi linia Craiova- Caransebeş.

”Între Bucureşti şi Craiova un tren de persoane face trei ore şi jumătate acum, de unde în anii 80 făcea două ore şi asta nu mai poate continua aşa. Au obiectiv (reprezentanţii CFR – n.r.) să rezolve anul acesta cât mai multe din restricţii, am discutat cu dumnealor şi şi-au asumat că vor reduce cel puţin 40 de minute din acest timp- pentru că unele lucrări de întind şi în nanul următor”, a afirmat ministrul.

Acesta a precizat că anul acesta se va finaliza studiul de fezabilitate pentru modernizarea liniei ferate între Craiova şi Caransebeş.