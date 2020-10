INTERVIU Adina Vălean, comisar european: Cum străbatem Europa în pandemie

Comisia Europeană a adoptat miercuri o serie de recomandări în materie de transport pentru statele membre, prin care îndeamnă să fie evitate interdicţiile de călătorie. UE lucrează, de asemenea, la o serie de orientări unitare pentru testarea şi carantinarea celor care călătoresc pe cale aeriană, dar şi la un sistem pentru localizarea contacţilor în cazul în care unul dintre pasagerii de la bordul unei aeronave este depistat pozitiv. În acest context, comisarul european pentru Transporturi Adina Vălean ne-a acordat un interviu cu privire la viitorul călătoriilor în UE.

„Adevărul”: Care va fi noua normalitate în materie de călătorii la nivelul UE?

Adina Vălean: Vreau să vă spun cum aş vrea eu să se desfăşoare călătoriile în interiorul Uniunii Europene, chiar în aceste timpuri complicate şi, mai departe, pentru sărbătorile de iarnă care vin. În relativă siguranţă, respectându-se recomandările făcute de Comisia Europeană în primăvara acestui an despre folosirea mijloacelor de transport, fără interdicţii pentru mijloacele de transport, cu protocoale de testare şi carantină uniforme, la nivel european. Miercuri am adoptat un pachet mai mare de comunicări, printre care şi o variantă upgradată a Culoarelor Verzi, create de noi în martie. Recomandările noastre pentru statele membre sunt de a menţine minima conectivitate pentru transportul de pasageri şi de a funcţiona după un regim comun de reguli. Cetăţenii europeni trebuie să poată călători în condiţii mai uşoare şi mai clare decât acum.

Ideea e să avem teste mutual recunoscute şi să reducem perioadele de carantină foarte lungi care fac călătoriile aproape imposibile. Adina Vălean

În acest moment, fiecare stat are o politică proprie în materie de testare şi carantinare atunci când sosesc vizitatori pe cale aeriană. Vom vedea o politică unitară la nivelul UE? Când şi cum va arăta aceasta?

Comisia Europeană a mandatat EASA (agenţia de securitate în aviaţie) şi ECDC (centrul european de răspândire a bolilor) să dezvolte în următoarele săptămâni protocoale de testare în cazul călătoriei cu avionul, protocoale care ar trebui să fie implementate la nivel european. Practic, trebuie determinate lucruri cum ar fi – tipul de teste, timpii de testare, grupurile care urmează să fie testate. Ideea e să avem teste mutual recunoscute şi să reducem perioadele de carantină foarte lungi care fac călătoriile aproape imposibile. În noiembrie vom avea la dispoziţie aceste protocoale.

Vor fi testările făcute pe aeroporturi sau pasagerii vor fi nevoiţi să vină cu testul făcut în ţara de origine? Se ia în calcul un preţ standard la nivel european pentru testul făcut pe aeroport? Cine îl va suporta?

Mai curând, în aeroporturi am putea să avem capacităţi de testare pentru pasagerii care arată simptome de boală. Probabil că vom avea un test la plecare, făcut cu un anumit interval de timp înainte şi unul la destinaţie. După cât timp, rămâne de stabilit. Costurile depind de tipul testului, ca şi în acest moment. E o discuţie despre faptul că testele ar trebui să fie neprohibitive la preţ, mai ales că pasagerii ar trebui să suporte această cheltuială, de îndată ce e un serviciu care li se oferă.

Cât de sigură este călătoria cu avionul? Ce arată datele la nivel european, după aceste luni în care s-au deschis rutele aeriene?

Sunt date, de pildă, la nivel european, despre rata de infectare a personalului din aviaţie – e foarte mică prin raport cu rata de infectare din populaţia generală, ceea ce ne poate conduce la concluzia că avioanele sunt un mijloc de transport sigur. În primăvară am creat un set de recomandări pentru fiecare mijloc de transport în parte, astfel încât pasagerii să fie în siguranţă atunci când călătoresc. Liniile aeriene europene au aplicat, pe scară largă, recomandările Comisiei Europene.

Comisia Europeană recomandă călătoriile între statele membre în scop turistic, ţinând cont că economiile a numeroase state depind în mare măsură de acest sector?

În acest moment, suntem într-o criză de sănătate, în aproape toate statele Uniunii. Măsurile din cele mai multe ţări au presupus închiderea restaurantelor, ba chiar şi a magazinelor sau muzeelor, de care turismul e condiţionat. Totuşi, pentru zonele fără restricţii, verzi, cum sunt marcate ele de ECDC pe harta epidemiologică, se pot face şi călătorii în scop turistic. Dar oamenii trebuie să se mişte dintr-o ţară în alta din motive foarte diferite – urgenţe familiale sau necesităţi profesionale. Unii sunt muncitori esenţiali – în domeniul medical sau transporturi. Alţii sunt muncitori sezonieri. În comunicarea de ieri privind Culoarele Verzi cerem statelor membre să menţină minima conectivitate în Europa.

Multe ţări au sisteme locale de contact tracing (urmărirea contacţilor). Am putea avea un astfel de sistem la nivel european?

Da, ideal ar fi să avem un sistem european unificat de contact tracing şi cred că aceste aplicaţii, cuplate cu un protocol unic de testare şi cu implementarea unui formular de localizare al pasagerilor digital, european ar putea să aducă mai multă normalitate în călătoriile noastre. În acest moment se lucrează la un formular de localizare al pasagerilor digital, uşor accesabil pentru autorităţile statelor membre.

În materie de transport al lucrătorilor, am văzut situaţii în care unele companii şi-au rezervat chartere pentru a transporta lucrători esenţiali din ţări precum România. Vor exista rute speciale pentru aceştia?

Lucrătorii din transporturi sunt esenţiali şi au fost protejaţi prin multe din recomandările noastre. Ei trebuie să fie exceptaţi de la carantină, testări repetate şi trebuie să aibă acces la facilităţi pentru mâncare, odihnă, de-a lungul traseelor pe care le parcurg, în cazul şoferilor, de pildă. Nu trebuie să existe rute speciale, pentru că nu trebuie să existe restricţii în ceea ce îi priveşte.

Mulţi români vor dori să vină acasă de sărbători. Ce garanţii au că vor avea graniţele deschise, pentru tranzitul prin anumite ţări europene?

În varianta nouă a Culoarelor verzi am introdus conceptul de culoare de tranzit, care sunt de-a lungul reţelei noastre trans-europene de transport (TEN-T), pe care nu numai camioanele cu marfă, ci şi maşinile personale sau autobuzele pot circula, fără restricţii, fără să se aplice măsuri de carantină sau testare, atâta timp când doar tranzitează o ţară. Mulţi români vor vrea în România de sărbători, eu sunt printre ei, aşa că mi-aş dori să facem călătoriile cât mai puţin dificile pentru oameni.

Mai există şanse să aibă loc blocaje la graniţe, în materie de aprovizionări, cum s-a întâmplat la începutul pandemiei?

Cred că am învăţat din lecţiile primului val al pandemiei şi că suntem într-un moment în care scenariul cu zeci de kilometri de camioane în graniţe nu se va mai repeta. Din martie avem funcţionale culoarele verzi pentru transportul de marfă, le-am implementat cu mare succes, am creat o reţea de puncte de contact în toate ministerele de transporturi europene, sub coordonarea Comisiei, avem o aplicaţie Galileo Green Lane App care a funcţionat bine pentru şoferii europeni şi o vom îmbunătăţi. Până la urmă, un transport de marfă funcţional asigură buna funcţionare a pieţei unice şi ne ajută să ne păstrăm stilul de viaţă.