Guvernul prezintă planul de relansare. Iohannis: Este momentul cel mai bun să ne asumăm reforme ambiţioase. Orban: Intrăm în cea mai prolifică perioadă de la aderare

Principalele declaraţii ale preşedintelui Klaus Iohannis:

„Traversăm o perioadă extrem de dificilă cu restricţii şi constrângeri ale căror efecte negative le-am resimţit cu toţii. Avem de gestionat provocările crizei sanitare, însă în egală măsură trebuie să pregătim măsurile pentru dezvoltarea ţării noastre. Modelul axat pe consum a neglijat tocmai investiţiile, care sunt baza unei ţări. Lipsa de investiţii în educaţie, sănătate sau a infrastructurii constituie rezultatul unei politici defectuoase, care nu trebuie să se mai repede. În anii următori vom implementa un nou model”, a afirmat preşedintele, la lansarea Planul de Redresare şi Rezilienţă, adăugând că ţara noastră va putea accesa fonduri în baza acestui plan.

El a precizat că toate resursele ţării noastre trebuie utilizate inteligent şi în beneficiul românilor.

„În 2020 am pus deja bazele schimbării şi vom continua această abordare într-un ritm susţinut şi în anii următorii. Am reuşit să obţin pentru România un pachet bugetar de circa 80 miliarde euro pentru următorii ani. Am lucrat împreună cu Guvernul liberal în toată această perioadă, astfel încât să ne asigurăm că România va fi pregătită din timp să utilizeze Planul de Redresare şi Rezilienţă”, a subliniat Iohannis.