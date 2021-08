Fermierii cer Ministerului Agriculturii să verifice trasabilitatea legumelor şi fructelor

„Formelor asociative, respectiv cooperativelor dar şi altor entităţi care se află în lanţul comercial nu li s-a acordat nici un fel de sprijin, deşi se puteau acorda până la 200.000 euro. Nimeni nu a contabilizat pierderile suferite de producătorii mici şi medii, nici măcar nu au fost interesaţi.

Toate acestea nu au făcut altceva decât să faciliteze importurile de produse vegetale din spaţiul extra comunitar dar şi din spaţiul comunitar în detrimentul producţiei autohtone.

Dezinteresul faţă de sectorul legumicol este evident din partea autorităţilor cu putere de decizie, astfel vă dăm un exemplu elocvent, respectiv, până la data de 1 mai 2021, România, ca şi celelalte state membre, ar fi trebuit să transpună în legislaţia naţională Directiva privind practicile comerciale neloiale care reglementează relaţia dintre marile lanţuri de magazine şi furnizorii lor. Momentan însă, proiectul de lege prin care se va face transpunerea este “pe drum” între Senat şi Camera Deputaţilor, ca să nu mai vorbim de lipsa de politici privind sectorul legumicol”, susţine Ion Păunel, preşedinte SPA Olt/membru fondator al Uniunii Salvaţi Ţăranul Român (USTR).

Acesta a evidenţiat că sectorul legumicol, cu precădere legumicultorii mici şi medii se află la limita de subzistenţă datorită unei lipse a politicilor pe termen scurt şi mediu, unei lipse de viziune în ceea ce priveşte încurajarea asocierii prin măsuri stimulative pentru fermierii care se asociază, cresterea preturilor de achizitie a inputurilor cu până la 200%.

Ca atare, fermierii afiliaţi USTR, CSDR şi FNSDA solicităm Guvernului măsuri concrete şi urgente, respectiv:

- Înfiinţarea unei directii de Horticultură în cadrul MADR

- Reglementarea în sectorul legume-fructe şi actualizarea legislaţiei acestui sector conform necesităţilor actuale (trasabilitate, sortare, ambalare, etichetare etc)

- Acordarea unui Ajutor de Stat către legumicultorii mici şi medii, si formelor associative ale acestora gurpuri si organizatii de producatori în contextul preţurilor foarte scăzute de achiziţie la legumele de sezon in 2021.

Acordarea unui ajutor de stat cu o valoare începând de la 20.000 euro/fermă până la maxim 100.000 euro/fermă este imperios necesara, avand in vedere derogarile pe care Comisia Europeana le-a acordat in contextul COVID statelor member.

- Promovarea pieţelor locale şi lanţurilor scurte alimentare ca alternativă viabilă şi sigură de aprovizionare pentru consumatori, printr-o amplă campanie naţională de educare şi conştientizare, cu parteneriatul micilor producători şi a societăţii civile, şi prin investiţii pe termen lung în această formă tradiţională de comerţ alimentar. Ministerul Agriculturii prin direcţiile din subordine trebuie să verifice trasabilitatea, sortarea şi etichetarea, ambalarea, schemele de calitate.

- Înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare, conform dispoziţiilor Legii 133/2019, agenţie care are printre alte atribuţii principale şi asigurarea şi implementarea unui sistem electronic pentru monitorizarea trasabilităţii produselor de calitate certificată (Art.4 lit.g din lege, rt. 11. - 23/12/2019 - Art. 11. - a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 78/2019 Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2022. 31/12/2020 - alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 225/2020).

Verificarea de către Ministerul Agriculturii prin intermediul direcţiilor şi/sau agenţiilor pe care le are în subordine şi/sau coordonare a importurilor de legume din statele non UE, respectiv, efectuarea de analize de produs aleatoriu în vedere depistării produselor care vin cu depăşiri de concentraţii de pesticide şi/sau alte soluţii folosite la tratamente. Urmărirea înregistrării importurilor în contabilitate de către importatori, ştiut fiind faptul că de cele mai multe ori acestea nu se înregistrează în contabilitatea importatorului şi/sau a cumpărătorilor en-gross de la importator precum şi urmărirea comercializării acestora.

Alte aspecte semnalate de fermieri:

- Totodată trebuie avut în vedere că ajutoarele de minimis acordat producătorilor agricoli din sectorul legumicol in anul 2021 va fi disponibil financiar catre finalul anului respective 25 decembrie 2021-15 ianuarie 2022.

- Sprijinul cuplat vegetal pentru 2021 sumele vor fi virate inconturile fermierilor a doua jumatate a anului 2022, iar suma totala pentru SCV legume spatii protejate a fost diminuata constant incepand din anul 2017 cu sume de la minim 6 milioane de euro din bugetul total alocat pentru acest sector.In acest context speram la revenirea plafonului negociat de Romania in anul 2014-2015 de 13.300.000 euro.

- Deşi în spaţiul public se încurajează asocierea şi crearea de cooperative, cu toate acestea legea cooperaţie agricole Legea 566 din 2004 cu modificările ulterioare, nu prevede sancţiuni pentru producătorii care nu livrează marfa prin cooperativă sau dacă din consiliul de administraţie nu pot face parte în acelaşi timp soţul/soţia, precum şi rudele şi afinii membrilor până la gradul al treilea inclusiv. Ceea ce înseamnă că membrii cooperatori nu sunt protejaţi în vreun fel, legea fără să prevadă sancţiuni.

Deşi am solicitat de foarte mult timp ca operatorii economici care comercializează în regim en-gros legume fructe să se înregistreze (licenţieze) la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale scopul fiind acela de a avea cunoştinţă câţi operatori economici operează pe piaţa de comercializare legume fructe dar şi de a avea o viziune asupra cantităţilor şi produselor comercializate en-gros, solicitarile nu au fost luate in considerare.