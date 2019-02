Economist: Cifrele nu mint, 2019 este anul dezastrului economic generalizat. Economia va intra în implozie

Bugetul a fost construit pornind de la costuri, cu creşteri uriaşe de salarii în zona bugetară şi cu investiţii incerte sau absurde: grădiniţele lui Ţiriac sunt acolo, autostrada Moldova nu

„Cifrele nu mint. Şi sunt necruţătoare. 2019 este anul dezastrului economic generalizat, organizat şi executat de PSD. Haideţi să ne uităm pe cifre. Bugetul a fost construit pornind de la costuri. Cu creşteri uriaşe de salarii în zona bugetară (peste 20% în medie) şi cu investiţii incerte sau absurde: grădiniţele lui Ţiriac sunt acolo, autostrada Moldova nu, vor să crească sumele către TelDrumuri sufocând cu costuri uriaşe singurele motoare ale economiei (oraşele mari). Ca să le iasă cifrele, au pus din pix o creştere a veniturilor de 13%: 5,5% creştere economică, 2,8% inflaţie, restul venind dintr-o ipotetică colectare mai bună şi probabil taxe suplimentare. Şi prin magie deficitul este sub 3%”, spune el.

Care este realitatea, se întreabă Caramitru? Potrivit lui, veniturile nu au cum să crească cu 13%. „Este imposibil. Creşterea economică va fi mult sub 4% din 2018 (Europa este deja aproape de recesiune tehnică). Dacă am fi avut un guvern performant, aveam şansa să atingem poate 2,5%. Acum - în special după OUG-ul fiscal, sectorul privat a fost lovit brutal - creditarea şi investiţiile vor scădea, salariile şi locurile de muncă în cel mai bun caz vor stagna. De unde să mai vină creştere economică? Şi cât va fi deficitul în 2019 într-un scenariu realist? Dacă creşterea veniturilor este nu de 13% ci de 5% (inflaţie, ceva taxe în plus, creştere economică de 1-2%), deficitul bugetar este de 57,6 miliarde RON (6% din PIB). Cu o creştere a veniturilor de 2%, vorbim deja de 67 miliarde RON deficit (7% din PIB)”, spune el.

Singura soluţie pentru ei este tiparniţa - de exemplu o devaluare a leului cu cel puţin 10-15%

Economistul susţine că un asemenea deficit nu poate fi gestionat - nici dacă taie masiv investiţiile şi introduc taxe în plus.

„Sumele sunt mult prea mari. Şi nu poate fi finanţat (deja băncile au oprit creditarea statului). Singura soluţie pentru ei este tiparniţa - de exemplu o devaluare a leului cu cel puţin 10-15% (curs de 5,2-5,5). Însă aşa ceva arunca în haos şi mai rău economia”, mai spune Caramitru.

Potrivit lui, soluţii sunt: „tăierea pensiilor speciale şi a cumulului salariu/pensie, tăierea a 50-100.000 de politruci din administraţia publică, tăierea banilor care merg către reţelele mafiote de tip TelDrum”.„ Se poate echilibra bugetul doar din aceste măsuri (cel puţin 3-5% din PIB pot fi economisiţi aşa, fără a afecta oamenii sau companiile). Însă nu o vor face – preferă să arunce ţara în aer doar ca să-şi susţină sistemul lor mafiot. Sunt însă sigur ca nu vor putea duce 2019 până la sfârşit. Nu au cum - cifrele nu mint. Economia va intra în implozie. Cel mai probabil vom avea un program FMI spre sfârşitul anului...”, conchide economistul.

