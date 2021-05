Drulă, despre podul de la Brăila: Începe ridicarea platformei de lucru. Cablurile cântăresc 6.700 tone FOTO

„Un început bun de săptămână pe infrastructură.

Începe ridicarea platformei de lucru la Podul suspendat de la Brăila.

Este un pas important pentru proiect - cu ajutorul acestei platforme sau ”catwalk”, în termeni tehnici, se vor trage cele două cabluri de oţel peste pod, care vor susţine tablierul.

Ridicarea totală a platformei de lucru se finalizează în 2 luni şi jumătate, dar lansarea efectivă a cablurilor merge în paralel cu acest proces şi începe la vară.

Cablurile cântăresc împreună nu mai puţin de 6.700 de tone, iar fiecare dintre ele are o lungime de 2 km.

Construcţia drumurilor de legătură a început deja pentru primii 7 km şi în perioada imediat următoare vom avea şantier deschis pentru toată lungimea acestora (23 km).

Podul de la Brăila va avea o deschidere centrală de 1120 de m şi o lungime totală de 2 km”, a spus ministrul.

Podul suspendat peste Dunăre va fi al treilea pod din Europa

Lungimea totală a traseului „Podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, cum este numită lucrarea de utilitate publică de interes naţional, este de 23,413 kilometri. Acesta este împărţit în două secţiuni: drumul principal Brăila-Jijila şi drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin.

Drumul principal Brăila-Jijila are o lungime de 19,095 kilometri, cu patru giratorii şi un nod rutier. Până la km 7+940 va avea două benzi de circulaţie pe fiecare sens, iar de acolo - câte una pe sens. Drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin are o lungime de 4,328 kilometri şi are o bandă de circulaţie pe fiecare sens, cu două intersecţii.