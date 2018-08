Digi acuză că a devenit ţinta unei campanii de defăimare. Răspunsul companiei la investigaţia demarată de ASF după acuzaţiile lui Vâlcov

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a anunţat marţi că a declanşat o investigaţie asupra aspectelor sesizate de Darius Vâlcov în ceea ce priveşte investiţiile făcute de administratorii Pilonului II în acţiunile Digi. Acest lucru vine după ce Darius Vâlcov a criticat scăderea preţurilor acţiunilor DIGI şi a cerut socoteală ASF pentru a vedea dacă fondurile de pensii aveau voie să cumpere acţiunile unei companii urmărite penal.

Redăm mai jos reacţia companiei DIGI:

„Cu privire la atacurile publice formulate recent de un politician român la adresa grupului Digi RCS & RDS, vă transmitem poziţia de mai jos:

Respingem afirmaţiile denigratoare exprimate în mod repetat de acest politician român şi constatăm că am devenit ţinta unei adevărate campanii de defăimare.

Nu facem politică şi nu vrem să fim implicaţi în jocuri politice. Însă, ne simţim datori faţă de abonaţii, investitorii, partenerii şi angajaţii noştri să corectăm informaţiile eronate pe care cineva le aruncă împotriva noastră în spaţiul public.

Digi RCS & RDS este o societate care îşi desfăşoară de aproape 25 de ani activitatea preponderent în România. Societatea RCS & RDS S.A. a investit din 2010 până în prezent peste 2 miliarde EUR pentru a dezvolta o reţea performantă de comunicaţii electronice fixe şi mobile. Aceste investiţii au fost făcute în beneficiul a milioane de abonaţi, care se bucură azi de servicii de cea mai bună calitate la preţuri foarte avantajoase. Şi datorită investiţiilor făcute de Digi RCS & RDS în dezvoltarea reţelelor sale din România, această ţară se mândreşte azi cu una dintre cele mai bune poziţii în clasamentele mondiale privind viteza internetului.

Digi RCS & RDS a virat, în ultimii zece ani, peste 1 miliard de EUR la bugetul de stat şi la bugetul asigurărilor sociale şi de sănătate, fiind unul dintre cei mai mari contribuabili din ţară.

Când s-a decis listarea acţiunilor Digi RCS & RDS pe o piaţă publică, pentru că am vrut să continuăm să contribuim la dezvoltarea pieţei din România, am ales Bursa de Valori Bucureşti. Astfel că, în mai 2017, am finalizat un proces îndelungat de listare, prin care oricui i s-a dat ocazia să achiziţioneze acţiuni în Digi RCS & RDS în scop investiţional (atât persoanelor fizice, cât şi fondurilor specializate), fără niciun beneficiu financiar pentru noi.

Politicianul aruncă o serie de afirmaţii care induc în eroare şi care trădează fie o totală necunoaştere a domeniului pieţei de capital, fie o strategie de manipulare a informaţiilor pentru a crea confuzie şi neîncredere într-un sector investiţional.

Operăm o afacere sănătoasă, stabilă şi ne străduim să o creştem continuu. Datoriile pe care Digi RCS & RDS le-a contractat de-a lungul timpului au finanţat creşterea accelerată a acestei afaceri, pe o piaţă extrem de dinamică şi competitivă, unde nevoia de investiţie este continuă. De altfel, gradul de îndatorare a companiei este inferior nivelului de îndatorare înregistrat pe pieţele europene, în sectorul telecomunicaţiilor.

Digi RCS & RDS a făcut publice, în mod transparent şi complet, toate informaţiile necesare pentru ca orice investitor să decidă să achiziţioneze sau nu acţiuni Digi în deplină cunoştinţă de cauză. Toate comunicările date în piaţă înainte, în timpul şi ulterior procesului de listare, disponibile pe website-ul www.digi-communications.ro, sunt o dovadă în acest sens.

Prin atacurile la adresa companiei noastre, politicianul denigrează munca a 13.000 de angajaţi din România şi pune sub semnul întrebării o afacere care a transformat compania Digi RCS & RDS într-unul dintre liderii regionali în comunicaţii electronice.

Este cel puţin nepotrivit ca un politician care se asociază cu Guvernul României să atace una dintre cele mai mari companii locale, aflate în topul firmelor antreprenoriale româneşti. Astfel de declaraţii nu fac altceva decât să diminueze încrederea investitorilor în capacitatea României de a oferi un climat propice dezvoltării de afaceri durabile, care să susţină economia ţării şi a regiunii”.

Investigaţie a ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară a anunţat marţi că a demarat o investigaţie a „tuturor aspectelor rezultate în urma informaţiilor apărute în spaţiul public”, fără să menţioneze însă numele lui Darius Vâlcov.

ASF susţine că „asigurarea stabilităţii pieţelor financiare non-bancare, precum şi verificarea respectării prevederilor legale incidente acestor pieţe, reprezintă obiective fundamentale ale ASF„. În situaţia în care, în urma analizelor efectuate, Autoritatea constată nerespectări ale legislaţiei care guvernează activitatea entităţilor supravegheate, adoptă măsurile care se impun conform legii sau sesizează, după caz, organele abilitate”, a informat ASF.

Ce acuzaţii a lansat Vâlcov

Fostul ministru de Finanţe, Darius Vâlcov, condamnat în primă instanţă la 8 ani de închisoare pentru luare de mită, a continuat săptămâna trecută şirul atacurilor începute asupra administratorilor de pensii private, pe care-i acuză că au cumpărat cu bună ştiinţă acţiuni ale unei companii urmărite penal.

„Acum două săptămâni am atras atenţia asupra neregulilor de la data listării Digi. Ieri am revenit şi am întrebat ASF-ul dacă este adevărat că valoarea contabilă a acţiunilor Digi este de 1 leu şi 8 bani. Încă aştept răspunsul la această întrebare! După cum se vede, la data listării, acţiunile Digi erau cotate la 40 lei. Astăzi ele sunt la 28 lei (cu 30% mai puţin) şi continuă să scadă”, a scris Vâlcov pe pagina sa de Facebook.

„Pentru corecta informare a românilor continui să intreb ASF :

1) Este adevărat că peste 3 milioane români au acţiuni la Digi, prin intermediul fondurilor de pensii (pilonul II)?

2) Este adevărat că o mare parte a banilor încasaţi pe acţiunile Digi s-au dus în contul unei firme offshore din Cipru?

3) Este adevărat că datoriile Digi depăşesc 1,3 miliarde euro, cu mult peste valoarea activelor?

4) Aveau voie fondurile de pensii să achiziţioneze acţiuni la o companie urmărită penal?”, scrie Vâlcov.

Vâlcov, în iulie: Şase din şapte fonduri de pensii private au cumpărat acţiuni la RCS-RDS

La sfârşitul lunii iulie, Vâlcov afirma la România TV că şase din şapte fonduri de pensii private au cumpărat acţiuni la RCS-RDS, în condiţiile în care compania a înregistrat, într-un an scăderi pe bursă de 25%, iar trendul se menţine şi în anul următor. Când vinzi iluzii e fraudă, a spus el, adăugând că SRL-urile care administrează pensiile private percep comisioane uriaşe.

„RCS-RDS anul trecut această companie, care nimeni nu ştia cât valorează, s-a gândit hai să ieşim, deşi aveau 153 de milioane de euro capital, atât aveau ei bunurile lor, să ieşim pe piaţă să ne evaluăm. La cât s-au evaluat? La patru miliarde de lei, adică de patru ori mai mult. Au ieşit pe piaţă în condiţiile în care cei care trebuiau să cumpere ştiau- această companie are dosar penal, chiar atunci au ieşit. Administratorii ei, în dosar penal. Între 30 şi 50% dintre reţele nu au avize, adică s-au legat prin localităţi, a sunat cineva de la DNA au mai sunat din altă parte şi s-au rezolvat lucrurile în sensul că au trecut cu firul. Fondul de pensii au zis hai să cumpărărm acţiuni la RDS. Cu cât? 4 miliarde. Patru valorează? Cu atât cumpărăm şi noi. Ce s-a întâmplat într-un an? Şase din cele şapte fonduri, minim cinci au acţiuni la RDS în condiţiile în care într-un an de zile acţiunile au scăzut cu 25%, adică azi compania nu mai valorează patru miliarde, valorează trei. Într-un an trendul este să se ducă cu încă 25% în cap, în condiţiile în care astăzi compania are 1,2 miliarde de euro datorii”, a declarat Darius Vâlcov, la România TV.

Acesta susţinea că se poate suspecta o fraudă, în condiţiile în care tehnologia companiei este una învechită şi sunt posibile scăderi în continuare. „Nu putem decât să spunem oamenilor. ASF trebuie să intervină pentru că atunci când te listezi la bursă vii cu un prospect şi spui cumpăraţi acţiuni la Digi că acţiunea e cu 10% mai mult, iar într-un an tu eşti cu 25% mai puţin, nu te dezvolţi, îţi faci mai multe datorii, să ştii că în acel moment se cheamă în SUA fraudă, iar această fraudă trebuie verificată. Luni pe bursă poate oricine să verifice de ce o companie care are tehnologia învechită pentru că suntem amândoi conştienţă că în 3-4 ani nu se va mai trage cabluri în România şi nicăieri în lume, azi avem alte tehnologii. Când vinzi românilor o iluzie şi le iei banii de pensii...”, a mai spus fostul ministru al Finanţelor.

Reacţia administratorilor de pensii private

Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) a avut, de asemenea, o reacţie cu privire la acuzaţiile aduse de Darius Vâlcov, în care a transmis că acestea „pot pune într-o lumină negativă, în mod nemeritat, performanţele Pilonului II de pensii private din România”.

„Portofoliile fondurilor private de pensii sunt diversificate pentru a acoperi eventualele riscuri ca anumite investiţii să subperformeze într-o anumită perioadă. Faptul că un anumit emitent poate avea un risc reputaţional într-o anumită etapă a dezvoltării lui nu înseamnă automat că perspectivele companiei pe termen lung sunt nule. Riscul reputaţional este unul din riscurile cu care orice companie listată se poate confruntă în mod curent. De asemenea, prezenţa tuturor emitenţilor la Bursa de Valori de la Bucureşti este autorizată tot de către ASF, care de altfel controlează şi activitatea tuturor emitenţilor de pe piaţa de capital.

Astfel, ne exprimăm îngrijorarea în legătură cu afirmaţiile negative făcute de domnia sa referitoare la performanţa viitoare a unei companii listate, fapt ce poate influenţa în mod nemeritat evoluţia acesteia doar prin emoţia creată în spaţiul public. O astfel de abordare nu contribuie la un dialog profesionist despre piaţa de capital sau despre rezultatele sistemului de pensii private din România”, transmitea APAPR, la finalul lunii iulie.