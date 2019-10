Dăncilă îi cere lui Iohannis să îşi asume că pensiile şi salariile vor fi plătite la timp

„Am crescut salariile şi pensiile şi am asigurat sumele necesare în buget pentru acordarea tuturor drepturilor sociale. Am crescut punctul de pensie, am instituit scutiri de taxe pentru pensionari şi am instituit principiul echităţii. Cer PNL şi domnului preşedinte Iohannis să îşi asume public că pensiile şi salariile vor fi plătite la timp şi majorările vor fi acordate conform legislaţiei în vigoare. România merită venituri decente şi corecte”, a declarat vineri Dăncilă, în deschiderea primei şedinţe de Guvern după ce Executivul a fost demis prin moţiune.

Ea a precizat că Guvernele PSD au crescut salariul minim pe economie, măsură pe care alte guverne nu au dorit să şi-o asume.

Dăncilă a precizat că guvernele PSD au început de asemenea un proces de creştere a veniturilor profesorilor. „Îmi doresc ca următorul guvern să acorde în continuare salarii decente medicilor şi profesorilor. Pentru binele românilor sper să nu distrugă ceea ce noi am construit până acum”, a adăugat ea.