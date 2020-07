Cum s-au modificat salariile angajaţilor şi la ce beneficii au renunţat companiile

Potrivit studiului, peste 40% dintre cele peste 150 dintre companiile participante la studiu aveau în continuare birourile închise la începutul lunii iunie, în timp ce jumătate dintre organizaţii au stabilit echipe care să înceapă muncă în schimburi, la birou, în fabrici, magazine, terase şi hoteluri.

Alte date relevante arată că 28% dintre organizaţii nu au întrerupt activitatea de la începutul crizei COVID-19; toate companiile participante in studiu au oferit angajaţilor posibilitatea de a lucra de acasă, pentru activităţile care au permis această măsură; 60% dintre companii au aplicat deja creşterile salariale propuse pentru acest an sau urmează să le implementeze curând, în timp ce 22% dintre organizaţii au îngheţat salariile până la finalul acestui an.

Potrivit studiului “Companies reactions to COVID-19, 2nd Edition” realizat de Mercer Marsh Benefits în România peste 40% dintre cele 154 de companii care au furnizat date, au in continuare activitatea de la birouri întrerupta.

Survey-ul derulat în la finele lunii mai – începutul lunii iunie, sintetizează măsurile pe care le-au luat organizaţiile pentru siguranţa angajaţilor şi remodelarea modului de lucru şi ajustarea politicii de remunerare şi de acordare a beneficiilor în contextul COVID-19. Ediţia a doua a studiului a urmărit şi măsurile pe care companiile le-au luat pentru reîntoarcerea la birou.

„Remarcăm preocuparea companiilor pentru adaptarea pachetelor de beneficii pentru angajaţi la noua realitate: organizaţiile acordă atenţie suplimentară asigurărilor pentru angajaţi şi programelor de asistenţă (Employee Assistance Programs). Odată cu revenirea la birou, alături de măsurile de siguranţă sanitară în spaţiile de lucru, organizaţiile au introdus în pachetele de beneficii protecţia prin asigurare pentru angajaţi.

Această preocupare a fost în continuă creştere, şi s-a intensificat în ultimele două săptămâni, pe fondul creşterii numărului de cazuri de infectare cu COVID-19, în România”, a declarat Silvia Dumitrescu, Manager, Mercer Marsh Benefits Romania.

Cum s-au modificat politicile de remunerare şi beneficii ale companiilor

Aproape 60% dintre companii au implementat deja creşterile salariale planificate pentru acest an sau urmează să le implementeze în curând. Un sfert dintre organizaţii au decis implementarea lor în a doua parte a anului şi stau în expectativă pe fondul incertitudinii produse de contextul economic. 22% dintre organizaţii plănuiesc să îngheţe salariile.

5% este media creşterii salariale pentru anul în curs, pentru toate categoriile de angajaţi, pentru companiile care au planificat creşteri salariale pentru anul în curs.

În ceea ce priveşte recompensarea suplimentară a angajaţilor care lucrează în continuare la sediile companiilor şi derulează activităţi esenţiale, doar 12% dintre companiile chestionate acordă beneficii suplimentare sau recompense pentru continuarea activităţii. Cele mai multe dintre companii au păstrat remuneraţiile pe care angajaţii le au potrivit contractelor individuale de muncă.

Din perspectiva pachetelor de beneficii, majoritatea companiilor nu doresc să facă schimbări majore în planurile de beneficii acordate angajaţilor dar tot mai multe investighează posibilitatea de a menţine sau implementa beneficii care cresc protecţia angajaţilor la COVID-19.

Cele mai afectate bugete sunt cele alocate pentru training-uri (47% dintre companii au diminuat bugetele, iar 6% dintre companii au eliminat total cheltuielile) şi team building-uri (34% dintre companii au scăzut bugetele în timp ce 43% dintre companii au eliminat în totalitate aceste cheltuieli).

din 10 dintre companiile care asigurau angajaţilor acest tip de beneficii, continuă să acorde, fără modificări de bugete, următoarele categorii de beneficii: asigurarea de viaţă/ accidente, asigurările de sănătate, pensiile private si maşina de serviciu.

În plus, 20% dintre companii au introdus ca noutate în pachetul de beneficii, protecţia prin asigurare pentru îmbolnăvirea de COVID-19 şi 17% au adăugat programe de asistenta/ consiliere pentru angajaţi (EAP), faţă de cei 65% care le aveau incluse deja in pachetul de beneficii.

7 din 10 organizaţii şi-au planificat menţinerea numărului actual de angajaţi şi caută soluţii pentru realizarea acestui lucru. 16% dintre organizaţii doresc creşterea numărului de angajaţi în timp ce 14% dintre acestea au confirmat că iau în calcul reorganizarea în perioada următoare. Doar 3% dintre companii nu au luat o decizie legată de acest aspect.

Alături de măsurile impuse de legislaţie, pentru reîntoarcerea la birou, cei mai mulţi dintre angajatori au luat măsuri cu privire la asigurarea transportului până la locul de muncă, pentru evitarea transportului în comun.

65% dintre companii au implementat transportul angajaţilor cu maşinile disponibile sau folosirea unor microbuze/ autobuze (35%).

Remarcăm, pe lângă măsurile medicale standard precum verificarea temperaturii şi condiţiilor medicale la intrarea în spaţiul de lucru sau pregătirea unei camere dedicate de izolare a angajaţilor depistaţi cu COVID-19, unele companii sunt dotate şi cu teste pentru depistarea COVID-19 în rândul personalului propriu.

Studiul a fost realizat în perioada 26 mai – 2 iunie şi cumulează răspunsuri oferite de 154 de companii.