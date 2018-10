Conturi poprite chiar dacă persoana a plătit. Cum e posibil

“Ghişeul.ro este interfaţa cu omul care pretinde să îi rezolvaţi problemele în numele altora, în cazul respectiv al Primăriilor, dar eu m-aş referi în special la ANAF. Când eu intru acolo presupun că toate datoriile mele către ANAF sunt afişate. Le plătesc, iar apoi vine ANAF şi îmi spune că mai am de plătit de acum 5 ani, de 10 ani. Cum rezolvaţi problema asta? Aveţi un protocol?”, a spus, citat de Hotnews, profesorul universitar Vasile Baltac, preşedinte ATIC, în cadrul unui eveniment organizat de Oxygen Events.

Ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, a anunţat recent că la finalul lunii octombrie va fi centralizată situaţia contribuabililor care au sume de plată către ANAF. Din noiembrie vor fi comunicate sumele de plată, iar oamenii vor avea timp să achite până în martie 2019, având o reducere de 10%. Teodorovici anunţă şi că, de la 1 ianuarie, nu se vor mai trimite notificări scrise privind sumele datorate, aceste date urmând să fie disponibile în sistemul electronic.

"Am anunţat încă de la începutul acestui an că pentru contribuabili, în ultimii cinci ani, ANAF nu a trimis la timp acele decizii de impunere, fie CAS, fie CASS, fie impozit pe venit. Şi e normal să venim la un mom zero, adică să centralizăm, să ştie fiecare cât are de plătit statului. Şi pentru că statul nu a avut acel rol activ, adică să spună la timp, să spună omului: domnule, uitaţi, aveţi de plătit atâţia lei, şi nu a făcut acest lucru, am propus un sistem de a încuraja contribuabilul, dacă face plata până la... să spunem martie 2019", a afirmat recent Eugen Teodorovici.

El a spus că situaţia va fi centralizată până la finalul lunii octombrie, iar din noiembrie se vor comunica datele către contribuabili.

"Deci practic noi în octombrie la final avem finalizată această situaţie, vom şti exact câţi anume... în noiembrie se comunică, notificarea pe hârtie pleacă doar la aceia care nu sunt înregistraţi în spaţiul virtual, în sistemul electronic, la ceilalţi pleacă hârtia pentru că asta este, până la 1 ianuarie 2019. Dar oamenii nu vor avea acel terme fix de 60 de zile să plătească. Nu, vom spune: martie 2019, aveţi de plată ce v-am spus că aveţi de plătit, ca să arătăm că statul a greşit şi trebuie să plătească statul când greşeste. În martie 2019, aceşti români vor avea o reducere de 10%. Oamenii vor fi sprijiniţi în a face plata cu această bonificaţie", a spus el.

Potrivit lui Teodorovici, din ianuarie 2019 nu se mai trimit acasă decizii de impunere, ci aceste informaţii vor fi în spaţiul virutal la fiecare contribuabil.

El a spus că aceia care vor avea nevoie vor primi sprijin pentru a afla aceste informaţii, dar nu se vor mai trimite notificări scrise, pentru că sunt costuri nejustificate.

Fost şef ANAF: Românii vor năvăli la Fisc

Gelu Diaconu, fostul şef al ANAF, a declarat pentru „Adevărul” că, în urma trimiterii deciziilor de impunere pe ultimii cinci ani, „românii vor năvăli la Fisc pentru a cere să li se corecteze deciziile de impunere, pentru că o eroare din 2013 se propagă şi asupra următorilor ani, iar aceste erori vor fi greu de corectat”.

”Va fi haos la ANAF, şi angajaţii n-au nicio vină. La începutul anului 2016, ANAF avea toate bazele de date de la CNAS. Trebuiau să trimită încă de atunci deciziile de impunere pentru anii 2013 – 2014, în 2017 să trimită pentru 2015 – 2016 şi în 2018 pentru anii 2017 – 2018. Pas cu pas. Dar atunci erau speriaţi de dosarul care mi-a fost făcut şi nu aveau nici capacitatea administrativă, din cauza mutării serviciului IT.

S-au trezit acum, în preajma prescrierii şi le trimit pe toate deodată. Va fi un dezastru comparabil cu declaraţia 600 dacă le trimit pe toate. Oamenii se vor duce la ANAF şio vor cere să li se corecteze eroarea. Dar o astfel de eroare este foarte greu de corectat, pentru că se propagă din 2013 şi pe anii următori. Bazele de date pe care le-am primit de la CNAS conţin foarte multe inexactităţi. Unele baze de date au fost preluate parţial. Şi nu vorbesc doar de cele de la Casele judeţene din Prahova şi Bucureşti.

Dacă într-un an ai o eroare este foarte greu să o corectezi. Scandalul va fi mult mai mare”, a declarat pentru „Adevărul” Gelu Diaconu, fost şef al ANAF, precizând că şi aplicaţia Spaţiul Privat Virtual (SPV) este la pământ.

Acesta a explicat că în ultimul trimestru din 2015 s-au trimis primele 1,1 milioane de decizii de impunere, dintre cele 4 milioane şi ceva care trebuiau trimise, emitere întreruptă de scandalul legat de dosarul întocmit pe numele lui de DNA şi de cererea minorităţilor privind excluderea categoriilor cu venituri foarte mici din rândul celor care trebuiau să plătească aceste contribuţii de sănătate.

„Asta i-a speriat pe angajaţi şi n-au mai trimis deciziile.

În plus, nu aveam baza de date de la OPSNAJ (Casa de asigurări de sănătate a MapN, MAI şi a judecătorilor), pentru că acolo erau menţionate date considerate secret de stat, nu aveam CNP-urile.

Am primit-o după câteva luni. Pentru anul 2012 emisesem deciziile de impunere. Apoi au venit două acte normative, o lege şi o ordonanţă, una de anulare a deciziilor de impunere şi alta pentru amnistie pe viitor pentru cei cu venituri sub salariul minim. La începutul lui 2016 erau însă toate bazele de date”, a explicat Gelu Diaconu.

Fostul şef al Fiscului estimează că, luna viitoare, vor fi trimise decizii de impunere pentru circa 600.000 – 700.000 de liber profesionişti, plus alte 1,5 milioane pentru diferite categorii de contribuabili.

