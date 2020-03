Cîţu: România va avea nevoie de un pachet financiar de minim 10 miliarde lei

„Dacă estimările făcute în aceste zile pentru creşterea economică în UE se adeveresc, o să fie nevoie de un pachet substanţial, resurse publice şi private, pentru a susţine economia României - minim 1% din PIB. Pregătesc resurse financiare inclusiv pentru acest scenariu”, a scris Cîţu, sâmbătă, pe Facebook.

El a precizat că obiectivele avute în vedere vizează consolidarea creşterii economice sustenabile, menţinerea locurilor de muncă şi puterea de cumpărare a românilor, precum şi susţinerea sectoarelor deja afectate de epidemia de coronavirus.

„Suntem gata pentru orice scenariu, dar începem treptat. În primul rând cu măsuri pentru sectoarele pentru care deja avem informaţii că sunt afectate. Mă voi asigura că România primeşte resurse semnificative din fondurile care sunt create acum în UE pentru a susţine efectele economice ale epidemiei de coronavirus. Inclusiv voi cere ca acele cheltuieli care sunt legate direct de combaterea epidemiei de coronavirus să nu fie luate în calcul la execuţia bugetară! Pachetul de măsuri pentru stimularea economiei reprezintă un efort colectiv din partea întregii societăţi. Nu este momentul pentru populism, este nevoie de responsabilitate”, a subliniat ministrul Finanţelor.

Un oficial al Comisiei Europene a avertizat vineri că Uniunea Europeană şi zona euro vor fi foarte probabil în recesiune anul acesta, din cauza epidemiei de coronavirus (COVID-19), potrivit Reuters.

„Este foarte probabil ca avansul economic al zonei euro şi al UE ca întreg să scadă sub zero anul acesta şi, în mod potenţial, chiar mult sub zero”, a declarat Maarten Vervey, şeful departamentului economic al CE, la o conferinţă de presă.

Comisia Europeană a anunţat vineri un pachet coordonat de măsuri pentru susţinerea statelor membre afectate de epidemia de coronavirus.