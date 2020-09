Cîţu, despre valul de creşteri de venituri impuse de PSD: S-ar putea ca oameni să dea banii înapoi

„Am crescut pensiile şi au fost deja plătite şi pensiile şi alocaţiile cu cea mai mare sumă pe care am văzut-o la pensii şi să ştie toată lumea. În aceste amendamente nu există surse de finanţare. O acţiune care nu are niciun sens în acest moment, nu are nici un sens pentru că deja pensiile au fost crescute. Apar tot felul de alte probleme. S-ar putea ca trecerea acestei legi să îi facă pe oameni să dea banii înapoi, sunt tot felul de nebunii legislative”, a declarat Florin Cîţu la Antena 3, cu câteva momente înainte ca Parlamentul să voteze creşterea pensiilor cu 40%.

Guvernul a prevăzut prin ordonanţa de rectificare bugetară o creştere a pensiilor cu 14%, care a intrat deja în plată în luna septembrie. De asemenea, guvernul a amendat dublarea alocaţiilor, votată de PSD, şi a introdus în plată o creştere cu 20%.

Cîţu nu a explicat în ce mod beneficiarii creşterilor de pensii şi alocaţii ar putea fi determinaţi să dea banii înapoi.