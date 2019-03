Caramitru: Cum a distrus PSD-ALDE independenţa energetică şi a lucrat pentru Gazprom. De la cine ar fi primit ordin Vâlcov şi Teodorovici

„OUG114 a distrus independenţa energetică a României şi ne-a făcut dependenţi de Gazprom. Şi nu s-au oprit. Ce se întâmplă?

- Legea offshore e prost făcută cu intenţie, in biroul lui Dragnea - investiţiile au fost anulate. Puteam deveni o forţă în regiune - PSD/ALDE nu au vrut. Au primit ordin

- OUG114, prin taxa pe venituri şi limitarea preţului gazelor la producător, a distrus profitabilitatea producătorilor de gaze din România (Petrom şi Romgaz). Imediat după - importurile de la ruşi au explodat. Iimpactul măsurilor pe bugetul statului este negativ - deci nu exista nici o logică economică pentru România

- OUG a dat facilitaţi către Interagro (Ioan Nicolae) şi OltChim (finanţată anul trecut de VTB - banca rusească sub sancţiuni US). Combinatele au nevoie de gaze în cantităţi uriaşe în plus de ce consumăm acum - care nu pot veni decât de la ruşi, după ce au omorât producţia internă.=

- Fondul Suveran va include şi Romgaz (50% din producţia noastră de gaze), plus tot restul companiilor strategice energetice. Care va putea fi controlate, chiar vândute, în afara legislaţiei activelor de stat. Cine va controla Fondul? Vâlcov”, scrie Caramitru pe pagina sa de Facebook

Încrengăturile

Economistul proaspăt intrat în USR explică, de asemenea, dedesubturile pe care le consideră „uşor de decriptat”.

„Care sunt dedesubturile ? Sunt uşor de decriptat :

- Vâlcov a fost primar la Slatina - unde cel mai mare investitor este ALRO (deţinut de magnatul rus Vitali Machitski). Care deţine - mare atenţie ! - şi CONEF, intermediarul prin care Gazprom exportă gazele lor în România (intermediarii de acest tip sunt folosiţi de ruşi pentru a distribui mită către politicieni, altfel ar vinde direct). Vâlcov l-a numit cetăţean de onoare al Slatinei pe Machitski deja în 2010. Înţelegând asta - vă miră că Vâlcov a venit din Slatina direct prim ministru din umbră? Vă miră cele 94 de tablouri ale lui Vâlcov (Picasso, Renoir etc) care valorează probabil zeci de milioane de EUR au fost găsite în pereţi şi cavouri? Că nu le-a cumpărat direct - le-a primit de la cine?

- Vâlcov a făcut o declaratie bizară în August 2018. A spus că, în 2015, a fost o încercare de racolare a lui la KGB prin Guşă (naşul lui) dar ar fi refuzat. De ce ar fi spus aşa ceva? E posibil să îi fi fost frică că iese cineva cu informaţia şi a încercat să prevină atacul ?

- OUG114 a fost dată de Teodorovici la doar câteva săptămâni de o vizită la Moscova. A primit cumva draftul ordonanţei intr-un plic acolo ? Şi Dorneanu a făcut la fel - vizită la ruşi (deşi a primit “recomandare” de la MAE să nu se ducă) exact înainte de decizia CCR despre Kovesi (care l-a transformat pe Presedinte in notar).

Mă şochează lipsa de acţiune a serviciilor şi a procurorilor. Dragnea, Vâlcov, Teodorovici şi Dăncilă ar trebui anchetaţi pe art. 394 (trădare). Care spune clar :

“Fapta cetateanului roman de a intra in legatura cu o putere sau cu o organizatie straina ori cu agenti ai acestora, in scopul de a suprima sau stirbi unitatea si indivizibilitatea, suveranitatea sau independenta statului, prin: (b) subminare economică, politică sau a capacităţii de aparare a statului; se pedepseşte cu 10-20 ani închisoare”.

E nevoie de o ancheta de tip “Mueller” în România - care să ii arunce in închisoare pentru 20 de ani pe toţi care au colaborat cu Rusia în destructurarea Statului Român !”, încheie Caramitru.

