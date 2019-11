Bucureştenii, la un pas de Evul Mediu: Înlocuitorul RADET nu are licenţă şi nici suficientă finanţare. „Bonus“: Este în pericol şi furnizarea energiei electrice

"Termoenergetica nu are licenţă, nu are încă licenţă. Eu am vorbit luni, cu preşedintele ANRE, nu avea licenţă. Astăzi (miercuri - n. red.) am vorbit cu preşedintele ANRE, a depus documentaţia. Nu e funcţională acum, nu. A depus documentaţia. Joi (Primăria Bucureşti n.r.) o să convoace Consiliul General care era convocat de luni, dar pe ordinea de zi nu există delegarea. Probabil o să suplimenteze. Eu stau să mă gândesc de luni până joi, ce au aşteptat? Trebuia convocată şedinţă de îndată a Consiliului General cu punctul ăsta pe ordinea de zi, ca să rezolve problema asta. Până astăzi era rezolvată. Sunt convins că ANRE-ul va licenţia rapid, că nu îşi va permite nimeni să se joace cu aşa ceva, numai că odată licenţiată, problema nu s-a rezolvat", a declarat ministrul, scrie Mediafax.

Momentan, capitalul noii firme, Termoenergetica, este de 20.000 de lei, iar dacă nu va primi finanţare, compania riscă să devină un "nou Radet" în cel mult 5 luni.

Situaţia Radet nu a putut fi îndreptată prin finaţarea din fonduri europene întrucât Bruxelles-ul a informat că acestea sunt blocate pentru firma cu aproximativ 3000 de angajaţi.

"Reţeaua oricum e proastă, oricum sunt pierderi. Pierderile astea trag şi asupra Elcenului. (...) Soluţia este să înceapă un program masiv de reabilitare, dânsa spune că la început, eu nu l-am văzut, de reabilitare a reţelelor termice. S-a încercat cu fonduri europene, sunt blocate din cauza Radetului, chiar am primit o informare de la Bruxelles, că nu, deocamadată sunt blocate, nu pot fi folosite fondurile europene pentru reabilitarea reţelei. Radet are vreo 3000 de angajaţi, iar nivelul de salarii al Radetului, lunar este de 12-13 milioane de lei. (...) Datoria Radet către Elcen este de 130 de milioane de lei. Om vedea cum se recuperază pentru că Radetul are active, lichidatorul le va vinde. Dar mai departe noi trebuie să avem grijă de Elcen, pentru că Elcen nu asigură doar energia termică, (...) asigură şi energia electrică a Bucureştiului, asigură siguranţă funcţionării sistemului naţional, asigură energia electrică a zonei", a mai declarat ministrul.