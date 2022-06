ANAF porneşte tăvălugul: Sute de mii de persoane fizice vor fi verificate în baza analizelor de risc. Zonele cu cele mai mari sume nedeclarate şi neimpozitate

Principalele declaraţii ale preşedinteşlui ANAF:

- 561.000 de persoane fizice vor fi verificate de ANAF. Nu mă interesează cum îi cheamă, mă interesează doar CNP-ul

- Lună de lună, cel puţin 70 de echipe vor face verificări

- acesta este glonţul de argint pentru cei care nu înţeleg că nu se mai poate, în România, să nu-ţi plăteşti taxele

- Din fericire, avem resurse şi progranme informatice pentru a găsi aceste proprietăţi pe care nu le-au declarat.

- Nu cred că, dacă vom găsi diferenţe în urma aceste controale, va mai putea spune cineva că a găsit banii în grădină la bunica

- trebuie să oprim flagelul acestor oameni care fură şi fac evaziune şi se consideră şi exemple pentru tânăra generaţie.

- Trebuie să aducem banii la bugetul de stat

- Analizele de risc au identificat zonele unde sunt cele mai mari sume acumulate de persoane fizice şi nu ar fi plătit taxe către stat, în valoare totală de 104 miliarde de lei ((20 mld euro), din care:

Regiunea Braşov: 11,3 miliarde lei

Bucureşti: 29,9 miliarde lei

Cluj: 14,3 miliarde lei

Craiova: 6,3 miliarde lei

Galaţi: 12,4 miliarde lei

Iaşi: 12,5 miliarde lei

Ploieşti: 19,4 miliarde lei

Timişoara: 8,4 miliarde leiÎn aceste zone ne vom concentra controalele pe care le începem, să verificăm dacă averile acumulate sunt în concordanţă cu veniturile obţinute.

- Doar 16% dacă încasăm de la aceşti oameni aducem 4 miliarde de euro la buget. Nu mai iau în calcul accesoriile, că poate nu am găsit toate cheltuielile pe care le-au făcut, ca să estimăm cu corectitudine averea pe care au dobândit-o şi sursa de finanţare.

- nu-ţi poţi cumpăra 10 apartamente fără să poţi spune de unde ai banii şi fără să plăteşti impozit

- Ştiu, voi deranja pe foartă multă lume. Le spun prin intermediul dvs: Fiţi deranjaţi!

Prescripţia generală pentru creanţele bugetare este de 5 ani. Nu mă pot duce mai mult de 5 ani în urmă

„Facem această analiză, apar aceste diferenţe între ceea ce ai cumpărat, cheltuit. Mergem pe perioada de 5 ani, cât ne permite legea. Pe fiecare an în parte facem diferenţa între ce estimăm noi că ai ca venit, scădem din ceea ce ai declarat că ai avut ca venit şi ai plătit impozite, iar diferenţa este un venit pe care tu nu ai plătit niciun impozit.

Vom calcula 16% impozit şi accesoriile respective. Cumulăm pe cei 5 ani de zile şi rezultă o sumă totală pe care trebuie să o achiţi. Totul se va face cu maximă de discreţie. Trebuie să respectăm secretul fiscal şi dreptul la viaţă privată al persoanei. Acea persoană fizică poate să justifice de unde are banii.

Stabilim suma totală, se emite o decizie cu baza şi cu accesoriile aferente şi are o sumă de plată. Aici are două variante: să o achite şi se închide, viaţa merge mai departe. Dacă nu achită, are dreptul să facă contestaţie.

Va fi soluţionată de către direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor. În cazul în care îi va fi respinsă şi contestaţia, are dreptul să meargă în instanţă. Când ajunge în instanţă devine public şi veţi şti că Popescu Gheorghe a fost verificat pentru a se vedea dacă realitatea veniturilor pe care le-a declarat raportat la ceea ce a dobândit este corectă, veţi vedea cifre.

Dacă şi ca urmare a procesului început, ANAF va avea dreptate, vom pune sechestru. Vom pune sechestre asigurătorii încă din timpul procesului pe bunurile pe care le are. Dacă decizia de impunere devine definitivă şi nu va achita de bunăvoie, bineînţeles că îi vom vinde activele pe care le deţine.

Nu m-a interesat numele, m-au interesat nişte CNP-uri. Dar, în general, bugetarii depun o declaraţie de avere. La care ANI verifică în fiecare an. Dar pe de altă parte, nu mă opreşte nimeni şi suntem clar pregătiţi să controlăm pe bunica şi pe mătuşa care a spus că a donat 500.000 de euro.

Nu vă ascund că am discutat cu ANI şi au vreo 200 şi ceva de cazuri unde există persoane fizice care declară că ar fi donat sume importante de bani către diverşi bugetari. Eu sper să le dau răgaz şi să îşi plătească ce au de plătit la stat”.

