Amânarea ratelor bancare: Ce plăţi pot fi suspendate pentru 18 luni

Proiectul de lege are ca obiect suspendarea, la cerere, a obligaţiilor de plată aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, pentru o perioadă care să nu depăşească data de 31 decembrie 2020, pentru unii beneficiari ai creditelor acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare, pe fondul posibilelor dificultăţi pe care aceştia le-ar putea întâmpina în rambursarea ratelor, dificultăţi generate de efectele pandemiei COVID-19 (persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, întreprinderi mici şi mijlocii, IFN-uri).

în sensul că fermierii afectaţi de secetă pot cere suspendarea ratelor pe o perioadă de maximum 18 luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021. Astfel, deputaţii au aprobat, cu 208 voturi „pentru”, 103 „împotrivă” şi 8 abţineri, modificarea proiectului de lege

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, astfel âncât proiectul de lege modificat va fi trimis spre promulgare preşedintelui României.

„Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 cu modificările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor afectaţi de toate tipurile de secetă de către creditori până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se suspendă la cererea debitorului cu până la 18 luni, dar nu mai mult de 31.10.2021, prin prelungirea corespunzătoare a maturităţii creditului, fără costuri suplimentare”, se arată în raportul Camerei Deputaţilor.

În sprijnul acestei modificări, deputaţii au ţinut cont de seceta pedologică respectiv, „imposibilitatea totală sau parţială de recoltare a culturilor agricole însămânţate în toamna anului 2019, luând în considerare sezonalitatea activităţii agricole şi domeniul vital pe care îl reprezintă agricultura pentru economie şi populaţie, producătorii agricoli se confruntă cu o lipsă de lichidităţi care afectează economia prin diminuarea sau chiar lipsa veniturilor”.

Argume ntele deputaţilor

„Toate acestea riscă să genereze efecte sociale, datorate restrângerii activităţilor şi desfacerii contractelor de muncă în domeniu, poate conduce la blocaje economice şi financiare cu efecte asupra circulaţiei monetare şi a băncilor, dar mai ales are efecte directe asupra industriei alimentare româneşti, producătorii agricoli afectaţi de secetă fiind în imposibilitatea achitării furnizorilor de inputuri în agricultură, a onorării contractelor de arendă cu efecte asupra surselor de venit ale proprietarilor de teren agricol, a achitării ratelor scadente pentru finanţarea activităţilor curente în agricultură, a echipamentelor şi utilajelor agricole, a terenurilor agricole şi a spaţiilor de depozitare.

Trebuie menţionat faptul ca finanţările acordate de către creditori către debitorii producători agricoli (producători agricoli, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate, societăţi comerciale, cooperative agricole, grupuri de producători etc) ţin cont de sezonalitatea activităţii, permiţând plata ratelor nu numai lunar dar şi trimestrial şi mai ales sezonier (2 rate pe an în general în a doua parte a anului pentru a le permite producătorilor să recolteze şi să obţină venituri).

Caracterul sezonier al activitatii agricole este dat de faptul ca un producator are doua perioade de recoltat in urma caroraobtine venituri : una in perioada iunie -iulie, pentru culturile de orz, orzoaica, rapita, grau, mazareinsamantate in toamna anului precedent si o alta in perioada august - octombrie, pentru culturile insamantate in primavara anului curent (floarea soarelui si porumb).

De asemenea, trebuie menţionat faptul că prin compromiterea totală sau parţială a culturilor ce se recoltează în perioada iunie – iulie şi neîncasarea sumelor aferente acestor producţii, este periclitată înfiinţarea noilor culturi care se însămânţează în aceeaşi perioadă cu recoltarea culturilor de floarea soarelui şi porumb, tocmai de aceea este necesară prelungirea maturităţii finanţărilor cu o perioadă ce depaşeşte 12 luni.

Fenomenul de secetă cuprinde mai multe perioade dupa cum urmează: perioada de recoltat, însămânţare - înfiinţarea noilor culturi, eventual depozitare, conservare şi comercializare, şi abia în final înregistrare venituri.

Sunt expuse direct sau indirect tuturor tipurilor de secetă:

a) viaţa oamenilor şi bunurile acestora, precum şiviaţa animalelor;

b) obiective economice (societăţi comerciale, platforme industriale, centrale electrice, ferme agrozootehnice, amenajări piscicole, porturi şi altele); c) mediul natural (ecosisteme acvatice şi terestre, păduri, terenuri agricole, intravilanul localităţilor, altele).