Şeful Companiei de Drumuri ar putea fi demis: Dăncilă vrea să ştie cât de important este Narcis Neaga pentru proiectele viitoare

Dăncilă a spus, luni, în emisiunea de la postul public de televiziune, că vrea să înfiinţeze un departament al proiectelor de infrastructură, sub coordonarea sa.

"Aici va trebui să luăm nişte măsuri, nişte măsuri foarte stricte şi acum am această posibilitate să iau aceste măsuri. În primul rând vreau să fac un Departament al infrastructurii, al proiectelor de infrastructură, sub coordonarea primului ministru, în care săptămânal să văd progresele făcute pe fiecare obiectiv în parte. Pentru că eu am spus şi am spus şi ministrului Cuc: sunt atâţi angajaţi la CNAIR. Eu cred că dacă ar merge pe fiecare investiţie, pe fiecare drum şi ar sta acolo 20-30 cu o foaie de parcurs, ce se execută zilnic, am avea mai multe şanse decât dacă stăm în birou şi vrem să coordonăm de acolo. Mai mult, firmele care nu se încadrează în termene trebuie să plece”, a spus premierul.

Întrebată dacă directorul CNAIR, Narcis Neaga, va mai rămâne pe funcţie, Dăncilă a răspuns: “Voi vorbi cu domnul Cuc să vedem cât de important este pentru proiectele următoare Narcis Neaga”.

Primele zvonuri privind demiterea şefului CNAIR, Narcis Neaga, au apărut imediat după alegerile europarlamentare, simultan cu arestarea liderului PSD, Liviu Dragnea, perioadă în care s-a luat şi decizia de demitere a directorului general al Tarom.

În ciuda eforturilor ziariştilor de a obţine informaţii oficiale, Ministerul Transporturilor nu a răspuns.

