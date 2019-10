1 noiembrie, „Ziua Z“ pentru Uber. Ce se va întâmpla cu tarifele, după această dată

Mai puţin de jumătate dintre şoferii Uber au intrat complet în legalitate, până marţi, 8 octombrie, în contextul în care compania raportează 20.000 de şoferi la nivel naţional, a declarat Nicoleta Schroeder.

Astfel, peste 10.000 de şoferi mai au la dispoziţie mai puţin de patru săptămâni să se autorizeze, conform legislaţiei privind ridesharing-ul, care prevede că la 1 noiembrie este termenul limită.

Toţi şoferii care nu reuşesc să se conformeze integral noilor reguli vor avea conturile suspendate, de la 1 noiembrie, ceea ce înseamnă că nu vor mai putea desfăşura activitatea de ridesharing până nu obţin toate documentele obligatorii.

„Legislaţia şi normele adoptate la finalul lunii august prevăd clar că, după perioada de tranziţie care expiră la 1 noiembrie, platformele precum Uber trebuie să blocheze accesul şoferilor care nu au finalizat procesul de licenţiere. Dacă nu vom reuşi să implementăm schimbările, atunci atât noi, cât şi şoferii, riscăm amenzi sau pierderea licenţelor”, a explicat Nicoleta Schroeder.

Nici platforma Uber nu a primit aviz

În plus, nici compania Uber nu a primit încă avizul de la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) care îi va permite să îşi desfăşoare în continuare activitatea în România. Dacă acest aviz nu este furnizat până la 1 noiembrie, Uber va trebui să pună lacăt pe afacere.

„Nu am putut depune aplicaţia pentru aviz decât la jumătatea lunii septembrie, am fost primii. A fost o documentaţie stufoasă, de 360 pagini. MCSI are până la şase săptămâni să ofere acest aviz. Noi ne aşteptăm să îl primim până la 1 noiembrie. Dacă nu îl primim, vom fi obligaţi să oprim activitatea”, a mai declarat Nicoleta Schroeder.

La această dată, există patru aplicaţii de ridesharing în România: Uber, Bolt, Clever şi Yango, dar niciuna nu a fost avizată. Lista companiilor avizate de MCSI nu conţine nicio denumire de aplicaţie, ci este semnalată cu acronimul „TBD” (de la „to be decided” sau „to be determined”, adică urmează să se decidă/stabilească).

Cum vor fi afectaţi clienţii

Procesul greoi de autorizare a Uber şi a şoferilor parteneri va avea efecte şi asupra activităţii, serviciilor oferite şi clienţilor.

Mă aştept să fie zile în care vom vedea timpi mari de aşteptare, tarif dinamic şi serviciul cu siguranţă va fi afectat. Urmează să vedem cât. Nicoleta Schroeder Manager General Uber România

Acest lucru se datorează faptului că cel mai probabil nu toţi şoferii vor avea timp să intre în legalitate până la 1 noiembrie. Drept urmare, dacă vor fi mai puţini şoferi disponibili, deşi cererea de servicii de ridesharing va rămâne constantă, preţurile vor escalada sau vor varia semnificativ. De asemenea, clienţii vor aştepta mai mult să le fie alocat un şofer.

În cel mai apocaliptic scenariu, în care compania nu va primi aviz de la MCSI, întreaga activitate a Uber va fi oprită.

Autorizarea, un proces greoi

26 august a fost prima zi în care un şofer a putut să aplice pentru licenţiere. De atunci, Uber a început sprijinirea şoferilor, însă legislaţia este complexă, iar în prima lună atât autorităţile, cât şi compania au încercat să „îi dea de capăt”, a mai explicat Nicoleta Schroeder.

Procesul de autorizare durează între 4 şi 8 săptămâni, iar 6 săptămâni este cel mai optimist scenariu în care un şofer poate avea toate actele necesare.

Reprezentanţii Uber susţin însă că nu există însă claritate în aplicarea legii.

„La ARR (Autoritatea Rutieră Română, n.r.), deşi nu este aglomeraţie – în 10 minute depui actele, în 10 zile îţi dau înapoi autorizaţia – cineva îţi spune că nu îţi trebuie ITP (inspecţia tehnică periodică, n.r.), altcineva îţi spune că da, chiar dacă ai luat ieri maşina. Sunt deschişi, există bunăvoinţă, doar că procesul este greoi”, spun aceştia.

Potrivit lor, legislaţia solicită ca şoferii să facă ITP-ul la fiecare şase luni, dar nu explică dacă acesta este cazul şi pentru o maşină nouă.

Confuzie, după propunerea de prelungire a termenului de autorizare

În Parlament a fost depus un proiect de lege care prevede o posibilă prelungire a termenului limită pentru autorizarea şoferilor, astfel încât 1 noiembrie 2019 să devină 1 februarie 2020.

Reprezentanţii Uber susţin că această propunere a creat confuzie în rândul şoferilor şi a scăzut substanţial numărul celor care au venit să se autorizeze.

„Vrem să tragem un semnal de alarmă. Ordonanţa privind legislaţia în domeniul ridesharing a ajuns în Parlament şi în Senat mai mulţi oameni au depus amendamente. Unul este prelungirea perioadei de autorizare de la 1 noiembrie la 1 februarie, lucru care a generat o confuzie. A scăzut dramatic, de la o zi la alta, numărul de şoferi care vin să se autorizeze. În următoarea săptămână după apariţia acestei modificări am avut doar jumătate”, a explicat Nicoleta Schroeder.

Potrivit ei, unii şoferi nu au înţeles cum funcţionează procesul legislativ şi faptul că poate dura luni întregi pentru ca propunerile din Parlament să fie adoptate şi promulgate.

Schroeder consideră că Parlamentul nu mai are timp să adopte amânarea termenului de autorizare, până la 1 noiembrie, astfel că îndeamnă şoferii să se autorizeze de urgenţă până la această dată.

Uber lansează o campanie de susţinere a şoferilor

În acest context, Uber lansează astăzi campania Ultima Zi #1Noiembrie, care include o serie de iniţiative gândite să îndemne şoferii parteneri să finalizeze procesul de autorizare, astfel încât să nu aibă accesul blocat în aplicaţie după această dată.

„Mulţi dintre şoferii parteneri aleg să lucreze cu Uber sau să livreze mâncare prin Uber Eats pentru a-şi completa veniturile familiei sau să-şi îndeplinească un anume obiectiv, cum ar fi plata unor vacanţe. În plus, avem date conform cărora pentru o parte dintre şoferi, Uber este principala sursă de venit, ceea ce ne responsabilizează şi mai mult în a-i ajuta să nu piardă nicio zi de activitate”, mai spune Managerul General.

În ultimele luni, Uber aîncheiat mai multe parteneriate în beneficiul şoferilor. De exemplu, cel cu Fundaţia Academia de Transport Intern şi Internaţional (FATII), care a trimis o echipă la Centrul de suport pentru şoferii parteneri Uber pentru a facilita procesul de obţinere a Certificatului Profesional pentru conducătorii auto.

Campania Ultima zi #1Noiembrie implică creşterea numărului de angajaţi Uber care lucrează în Pipera, la Centrul de suport pentru şoferii parteneri, şi creşterea numărului de sesiuni de Q&A găzduite la acest centru. În acelaşi timp, Uber desfăşoară şi o campanie mai amplă de informare în cadrul căreia trimite e-mailuri şi notificări în aplicaţie.

Totodată, începând de mâine, 9 octombrie, până pe 1 noiembrie, inclusiv, toţi şoferii parteneri care au finalizat procesul de licenţiere vor beneficia de un comision de 0% la cursele realizate în această perioadă.

Pentru a obţine licenţa de ridesharing, un şofer partener sau o companie trebuie să parcurgă următorii paşi:

Documente necesare pentru companiile care lucrează cu aplicaţiile de ridesharing:

Certificat de competenţă profesională pentru manager de transport alternativ - se obţine în 4 săptămâni.

Acest certificat include:

teste medicale şi psihologice un curs la o şcoala de pregătire profesională şi un examen

Autorizaţie operator pentru transport alternativ - se obţine în 2 săptămâni.

Individual, şoferii au nevoie şi de următoarele documente:

Copie conformă pentru transport alternativ - se obţine în 2 săptămâni.

Certificat profesional pentru conducătorii auto - se obţine în minimum 4 săptămâni.

Acest certificat include:

teste medicale şi psihologice un curs la o şcoala de pregătire profesională şi un examen.

Ecuson transport alternativ

În cazul în care un şofer este Persoană Fizică Autorizată, acesta trebuie să obţină documentele pentru şofer, dar şi Autorizaţia de operator pentru transport alternativ (din seria documentelor necesare pentru companie) sau poate să colaboreze cu o companie, primind astfel acea autorizaţie.

Toate certificatele sunt eliberate de Autoritatea Rutieră Română (ARR), însă la Centrul de suport pentru şoferii parteneri Uber din Pipera şoferii sunt ajutaţi să treacă prin întregul proces, cu excepţia testelor medicale.