Care este stadiul licitației pentru digitalizarea Poștei Române. În joc e o finanțare de la Banca Mondială

Licitația pentru digitalizarea Poștei Române, demarată la începutul anului, ar urma să fie evaluată și atribuită până în aprilie, 2025. Asta deși pe parcursul licitației au apărut mai multe contestații.

Asocierea SIMAVI+Trencadis cu subcontractant Maguay (Oracle Cloud) și Asocierea Sostenia (România) + Enovise (România) + ODOO (Belgia) se bat pentru a obține contractul pentru implementarea unui sistem informatic pentru digitalizare Poștei Române. Licitația a fost anunțată în SICAP pe 23 ianuarie 2024, cu sursă de finanțare prin contract de credit cu Banca Mondială, iar miza este de 3,35 milioane de euro.

Termenul limită de depunere a ofertelor a fost 22 aprilie 2024, iar pe parcurs au apărut mai multe contestații. „Adevărul” a scris anterior că, potrivit datelor publice, Marcel Isăilă, managerul firmei Sampa Mind Com, cea care a derulat cu Poșta Română contractul de asistență și consultanță management pentru implementarea sistem informatic de gestiune ERP, este și membru al Asociației Comunității Odoo din România, iar firma Odoo din Belgia este unul dintre ofertanții acceptați la licitație. De aici rezultă preocuparea firească dacă ar putea exista un potențial conflict de interese.

Isăilă a încercat să găsească o explicație pentru „Adevărul”: „Suntem membri în majoritatea asociațiilor care reprezintă ERP-urile internaționale recunoscute. Nu mai suntem membri ai Asociației comunității Odoo din România. Firma Odoo nu are vreo implicare în Asociație. Am fost acum câțiva ani, dar nu am mai prelungit această participare deoarece asociația se concentrează pe o variantă comunitară de ERP, în timp ce noi ne concentrăm pe variantele de business aferente ERP-urilor le care trebuie să le cunoaștem”.

Pe de altă parte, deși a spus că nu mai este membru al Odoo și că va insista ca numele său să fie scos de pe site-ul Asociației, numele lui Marcel Isăilă este în continuare asociat pe site-ul oficial (vezi sus).

Licitația ar urma să fie finalizată cel mai târziu pe 17.04.2025, conform SEAP. Conform datelor oficiale, urmează, în ordine, etapa de evaluare și calificare tehnică, evaluarea financiară, deliberarea și atribuirea contractului.