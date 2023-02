Sprijin de 44 de milioane de euro pentru crescătorii de bovine. Ce condiţii trebuie să îndeplinească

Guvernul a adoptat, miercuri, Ordonanța de Urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul de creștere al bovinelor, în anul 2022.

„În Ședința Guvernului din 8 februarie 2023 a fost adoptată Ordonanța de Urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul de creștere al bovinelor, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.”, a transmis, Ministerul Agriculturii.

Potrivit sursei citate, valoarea estimată a schemei de ajutor este de 217.756.000 lei, echivalentul sumei de 44 milioane euro.

De asemenea, cuantumul ajutorului de stat este de 73 euro/cap de animal pentru un efectiv estimat de 602.740 capete.

„Valoarea totală care poate fi acordată pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu depășește echivalentul în lei a 250.000 euro.”, precizează reprezentanții MADR.

Conform acestora, perioada de înscriere este de 30 de zile lucrătoare, începând cu ziua următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, iar termenul de plată este 31 Decembrie 2023.

Cine va beneficia de ajutor

Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat sunt crescătorii care dețin vaci de lapte, respectiv întreprinderile individuale şi familiale, persoanele fizice autorizate, persoanele fizice, după caz, precum şi persoanele juridice.

„Prin acordarea acestei scheme de ajutor suntem alături de crescătorii de bovine ce au fost afectați de situația dificilă din Ucraina, iar aceste momente grele pe care le traversează zootehnia pot fi depășite prin susținerea vacilor de lapte. Să fim încrezători în posibilitățile noastre și să acționăm împreună pentru dezvoltarea acestui sector deosebit de valoros!”, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea.

Condițiile de eligibilitate pe care beneficiarii trebuie să le îndeplinească sunt:

- Deținerea a minimum 10 capete de vaci adulte cu excepţia celor din UAT-urile din zona montană care dețin minimum 5 capete vaci adulte, cu vârsta maximă de 12 ani, inclusiv, la data de 31 iulie 2022, în exploatație cu cod ANSVSA, înregistrate în baza națională de date (BND),

- producerea și valorificarea laptelui în perioada 1 august – 31 decembrie 2022.

„Domnul ministru Daea, săptămâna trecută, am aprobat în şedinţa de Guvern alocarea a peste 1,1 miliarde lei pentru sprijinul agricultorilor, astfel încât fermierii să poată să beneficieze de fonduri pentru culturile agricole şi am discutat şi despre măsurile pe care putem să le luăm pentru cei care se ocupă cu creşterea animalelor. Astăzi, avem o ordonanţă de urgenţă prin care asigurăm crescătorii de animale cu un sprijin în vederea compensării a o parte din problemele cu care s-au confruntat în anul 2022.

Am discutat şi vom continua să discutăm măsurile prin care să putem să trecem la procesarea produselor agricole în România şi să garantăm asigurarea siguranţei alimentare pentru cetăţenii români. Sigur nu trebuie pierdută din vedere componenta economică prin care să asigurăm produselor agricole din România valoarea adăugat cât mai mare şi să reducem importurile, aşa cum am solicitat, pentru a ajunge la un deficit de balanţă comercial zero, pe produse alimentare. Ca atare, ştiu că aţi fost şi la Bruxelles în comisia de specialitate, câteva elemente de detaliu privind cele ce urmează să realizăm în perioada imediat următoare”, a declarat premierul Nicolae Ciucă, la începutul şedinţei de miercuri a Executivului.