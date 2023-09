Slovacia va prelungi unilateral interdicţia asupra importurilor agricole ucrainene

Guvernul slovac va prelungi unilateral interdicţia asupra importului de cereale ucrainene dacă Comisia Europeană nu-şi dă acordul asupra extinderii acestei măsuri după data de 15 septembrie pentru cinci state vecine Ucrainei care i-au solicitat această prelungire, a anunţat ministrul slovac.

"Guvernul slovac este pregătit ca, într-un consiliu de miniştri extraordinar, să prelungească această interdicţie, în cazul în care Comisia Europeană nu o va face", a precizat ministrul la o conferinţă de presă., potrivit Agerpres.

Polonia a anunţat la rândul ei că va prelungi unilateral această interdicţie, provocând proteste din partea guvernului ucrainean, care a ameninţat că se va adresa Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC). Ungaria a transmis de asemenea că va lua măsuri proprii dacă Bruxellesul respinge cererea de extindere a interdicţiei importului pentru patru produse agricole ucrainene.

Potrivit guvernului de la Varşovia, Ucraina nu este îndreptăţită să se adreseze OMC, întrucât intrarea liberă a produselor ucrainene pe piaţa UE "a fost un gest unilateral de bunăvoinţă din partea Uniunii, nu o obligaţie legală bilaterală pe care Ucraina să o poată reclama prin mijloace legale", a amintit europarlamentarul polonez Jacek Saryusz-Wolski, membru partidului de guvernământ Lege şi Justiţie (PiS).

În schimb, guvernul bulgar condus de noul premier proeuropean Nikolai Denkov a anunţat că nu mai susţine prelungirea interdicţiei importului a patru produse agricole ucrainene şi a transmis o propunere în acest sens parlamentului de la Sofia, care urmează să se pronunţe prin vot. Premierul bulgar a invocat în această propunere "solidaritatea" faţă de Ucraina, posibila reducere a preţurilor produselor alimentare prin stimularea concurenţei şi faptul că, în opinia sa, producătorii agricoli bulgari primesc suficient sprijin din partea statului pentru a le fi compensate pierderile, noi compensaţii urmând să fie cerute şi Comisiei Europene.

Pentru a ajuta Ucraina după războiul pornit de Rusia contra acestei ţări în februarie anul trecut, UE a suspendat taxele vamale şi celelalte măsuri de apărare comercială asupra importurilor ucrainene, inclusiv cereale şi alte produse alimentare.

În acest timp, mari cantităţi de cereale ucrainene care ar fi trebuit doar să tranziteze statele est-europene prin "coridoarele de solidaritate" (create pentru a ajuta Ucraina să-şi exporte cerealele după ce nu şi-a mai putut folosi porturile de la Marea Neagră) au rămas în aceste ţări, unde au fost comercializate sub preţurile pe care le pot oferi producătorii locali, aceasta şi ca urmare a faptului că cerealelor ucrainene nu li s-a impus de către Bruxelles respectarea standardelor europene de calitate.

Toate acestea au distorsionat pieţele ţărilor est-europene şi le-au provocat agricultorilor din aceste ţări pierderi compensate doar parţial prin despăgubirile aprobate de Comisiei Europeană.

După ce Polonia, Ungaria, Slovacia şi Bulgaria au interzis temporar importurile unor produse agroalimentare ucrainene, în special cereale, Comisia Europeană a ajuns la sfârşitul lunii aprilie la un acord cu aceste patru ţări, plus România, pentru ca ele să garanteze tranzitul cerealelor ucrainene, în schimbul unor "măsuri excepţionale de salvgardare" aplicate pentru patru produse agricole ucrainene, respectiv grâu, porumb, rapiţă şi seminţe de floarea soarelui, acord ce expiră pe 15 septembrie. Cele cinci ţări au cerut prelungirea acestui acord, dar Comisia Europeană încă nu s-a pronunţat.