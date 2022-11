Situație critică pentru obținerea vizelor de muncă la Ambasada României din Manila

Suspendarea serviciilor consulare la Ambasada României din Manila afectează sute de muncitori filipinezi care sunt deja așteptați în țară de către angajatorii români.

În contextul în care contingentul de muncitori străini cu drept de muncă în România este anul acesta de 100.000, un procent important din numărul acestora îl reprezintă personalul din Filipine, care se bucură de mare căutare în rândul angajatorilor români.

Situația este din păcate una alarmantă deopotrivă pentru muncitorii străini care au deja avizele de muncă eliberate de către Inspectoratul General de Imigrări și se aflau pe punctul de a veni în țară, cât și pentru angajatorii români rămași fără forță de muncă, întregul lor demers fiind sistat odată cu suspendarea serviciilor consulare din cadrul Ambasadei.

,,Din luna septembrie nu mai există un consul permanent la Ambasada României de la Manila. A fost trimis un consul temporar pentru șase săptămâni, care a procesat toate vizele și a oferit serviciile consulare aferente misiunii sale diplomatice, însă din păcate dânsul a plecat. Am discutat personal cu doamna Ambasador de la Manila, în condițiile în care secția consulară este închisă, MAE trebuie să ne ofere o nouă posibilitate de eliberare a vizelor de muncă, ceea ce încă nu s-a întâmplat. Nu a fost trimis niciun consul și nici nu se știe dacă va fi desemnat unul nou, în condițiile în care numai agenția noastră are zeci de avize de muncă pentru cetățeni filipinezi și nu putem lua vize”, a declarat Yosef Gavriel Peisakh, General Manager WORK FROM ASIA.

Nu este prima dată când asistăm la o situație de acest gen, însă este cu siguranță prima dată când o soluție clară în acest sens nu este oferită de către autoritățile române mediului de afaceri. În trecut, astfel de cazuri erau soluționate prin redirecționarea acestor servicii de eliberare a vizelor de muncă către Kuala Lumpur, Jakarta, Hanoi sau Bangkok, unde misiunile diplomatice din aceste locații preluau sarcinile Ambasadei din Manila.

Pe site-ul oficial al Ambasadei României din Manila figurează în momentul de față un anunț al suspendării activității consulare: https://manila.mae.ro/local-news/969, portal verificat zilnic atât de personalul străin, cât și de angajatorii români, a căror îngrijorare atinge deja cote alarmante.