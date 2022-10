Se apropie „Marea Penurie de Oameni“ și va provoca haos economic global | Analiză Business Insider

Populația lumii va intra în declin în următorii 40 de ani, se arată într-o analiză Business Insider. Deși ar putea fi considerată o veste bună pentru planetă pentru că ar ajuta la combaterea crizei climatice, va fi o provocare uriașă pentru sistemele economice și sociale.

Potrivit Insider, în ultimele decenii, lumea a cunoscut o creștere uriașă a populației. Persoana cu numărul 4 miliarde de pe glob s-a născut în 1975 și acum, în aproximativ o lună, probabil că se va naște cea cu numărul 8 miliarde.

Această „bombă a populației” a fost citată de experți drept o provocare fără precedent la adresa echilibrului ecologic al planetei noastre. Când 50 de laureați ai Premiului Nobel au fost întrebați în 2017 care este cea mai mare amenințare pentru umanitate, mai mult de o treime dintre ei au numit suprapopularea planetei. Aceștia precizau, de asemenea, că nu există nicio îndoială că încetinirea creșterii populației este un instrument important pentru combaterea crizei climatice.

Când va începe să scadă populația

Dar ceea ce laureații Nobel au trecut cu vederea este faptul că forțele care duc la o scădere a populației sunt deja în mișcare. De fapt, peste 40 de ani, populația globală va începe să scadă.

Nu va fi un virus, un război sau un dezastru natural care va cauza această scădere a populației. În schimb, va fi o creștere a nivelului de trai. Progresul în nivelul de trai de la nașterea Revoluției Industriale a fost însoțit nu numai de creșterea speranței de viață, ci și de scăderea natalității.

Oamenii sunt mai sănătoși, mai bogați, mai bine educați, trăiesc mai mult și au mai puțini copii. Ca urmare, numărul copiilor născuți în zone bogate precum SUA, Europa și China nu mai este suficient pentru a menține acele populații stabile.

Conform datelor Business Insider, această scădere a umanității nu este un motiv de bucurie, ci mai degrabă un dezastru care se profilează pentru economia globală.

Lipsa mare de forță de muncă cauzată de scăderea populației va paraliza economia globală dacă nu vor fi găsite modalități inovatoare de a menține lucrurile în funcțiune.

Populația se va micșora

Potrivit specialiștilor, factorii economici și demografici care vor duce la o scădere a populației globale până la sfârșitul secolului al XXI-lea sunt în mișcare de mult timp în marile economii.

An de an, rata natalității din mai multe țări bogate și cu venituri medii scad sub „nivelul critic de înlocuire” – nivelul la care oamenii au destui copii pentru a menține nivelul actual al populației.

O societate are nevoie de 2,1 copii per femeie pentru ca populația să rămână stabilă. În SUA, rata actuală este de 1,6 copii per femeie – și este chiar mai mică în majoritatea țărilor europene, precum și în Japonia (1,3), China (1,2) și Coreea de Sud (0,8). În curând, aproape fiecare țară din lume va scădea sub acest prag de rentabilitate.

Cercetările au arătat că în țările și regiunile de pe planetă, pe măsură ce standardele de viață se îmbunătățesc, numărul de copii per familie începe să scadă.

Motivele sunt variate – mai multe oportunități economice pentru femei, acces mai bun la educație pentru copii, mortalitate infantilă mai scăzută – dar, în cele din urmă, ceea ce a fost cândva o țară tânără și săracă devine mai bogată și trebuie să facă față provocării unei populații îmbătrânite care nu are destui tineri și muncitorii s-o sprijine.

Până la sfârșitul acestui secol, populația globală va fi scăzut cu un miliard de oameni față de apogeul său, potrivit unei analize din 2020 a cercetătorilor de la Fundația Gates, iar în cel mai extrem scenariu, populația ar putea scădea cu aproape două miliarde de unde este astăzi, la puțin peste 6 miliarde.

Populația muncitoare germană va fi scăzut cu o treime, pe baza scenariului mediu al cercetătorilor, iar în Italia, Spania și Grecia va fi scăzut cu mai mult de jumătate.

De asemenea, Polonia, Portugalia, România, Japonia și China își vor pierde toate până la două treimi din forța de muncă, potrivit previziunilor.

Scăderea populației care se profilează este un semnal de alarmă: în loc de „bomba populației” de care unii s-au temut de zeci de ani, ne vom confrunta cu o scădere a populației și va avea consecințe enorme pentru prosperitatea lumii.

Lipsa forței de muncă a început

Deși o scădere a populației globale este o veste bună pentru planetă, va fi o provocare uriașă pentru sistemele economice și sociale.

Cel mai important combustibil al creșterii economice din ultimele câteva secole au fost oamenii. Și, conform specialiștilor Insider, cu mai puțini oameni, se poate face mai puțină muncă.

Aceștia precizează că ne confruntăm deja cu începutul acestui mare deficit de forță de muncă în industrii, de la companiile aeriene, la domeniul de îngrijiri de zi și până la serviciul militar.

„În următorii ani vor fi afectate mult mai multe sectoare și domenii profesionale. Cu mai puțini mecanici de tren, profesori, ingineri, medici, lucrători și programatori, multe companii vor produce sau vor performa mai puțin. Și pe măsură ce populația scade, și suma de bani cheltuită la aceste afaceri se va micșora. Un consum mai mic duce la mai puține vânzări și mai puține vânzări duc la profituri mai mici și, prin urmare, la o creștere economică mai mică.”, explică autorii analizei.

Potrivit acestora, nu numai că numărul muncitorilor va scădea odată cu populația, dar și productivitatea acestor muncitori va scădea.

Productivitatea globală pe cap de locuitor, măsura oficială a cât poate produce un muncitor într-o oră și cel mai important indicator al progresului, a stagnat recent.

Combinația dintre o forță de muncă în scădere și stagnarea productivității este toxică. Ar putea duce la o scădere a producției economice sau, în cel mai rău caz, la zeci de ani de creștere stagnantă.

„La aproximativ 250 de ani de la Revoluția Industrială, am putea intra într-o eră a stagnării economice.”, subliniază sursa citată.

Economia în creștere a permis oamenilor să se pensioneze în ultimii ani, cu o plasă de protecție socială și rude mai tinere care să aibă grijă de ei.

Dar am putea vedea în curând opusul acestei situații: numărul de oameni care trebuie îngrijiți va depăși cu mult numărul de oameni care lucrează care îi pot sprijini.

În SUA, creșterea numărului de pensionari în comparație cu populația activă pune deja la încordare sistemul.

În 2020, pentru fiecare pensionar erau 3,5 persoane apte de muncă. În 2050, acest raport va scădea la 2,6. Acest lucru va pune o presiune enormă asupra populației active din SUA pentru a deveni mai productivă pentru a sprijini un număr tot mai mare de persoane în vârstă.

Aceasta este o inversare uimitoare a modelelor istorice de creștere ale lumii. Timp de secole, milioane de oameni au intrat în fabrici și birouri și au stimulat consumul cu veniturile lor.

Cu banii lor din impozite, ei s-au asigurat că se pot face investiții în educație, sănătate, cercetare, infrastructură și într-un sistem social care finanțează un număr din ce în ce mai mare de pensii.

Acest motor începe acum să gâfâie pe măsură ce mai mulți oameni se pensionează și nu sunt destui muncitori tineri care să-i înlocuiască.

Mai mulți oameni sau mai multă productivitate

Există două soluții pentru a combate deficitul de forță de muncă: putem avea mai mulți oameni să lucreze și/sau se poate lucra mai productiv.

SUA și politicile sale eficiente de migrație sunt un exemplu vizibil al modului în care să lucreze mai mulți oameni, în ciuda ratei scăzute a natalității.

Japonia este un exemplu de succes al modului de a face față atât unei populații în scădere, cât și cu îmbătrânirea populației, devenind mai productivă prin automatizare și digitalizare.

Pentru a ieși dintr-o penurie de forță de muncă, economiile vor avea nevoie de o creștere a productivității, la fel cu miracolul industrializării care a scos lumea din sărăcia relativ larg răspândită acum 250 de ani.

Dacă mai puțini oameni care lucrează vor finanța un stat social în continuă expansiune, sunt necesare mai multe investiții în inovare și progres. Acest lucru este valabil mai ales pentru sectorul serviciilor, unde majoritatea forței de muncă lucrează în țările dezvoltate și unde productivitatea stagnează de aproape 20 de ani.

Există destul loc de îmbunătățire. Modelele de afaceri bazate pe forță de muncă slab calificată la salarii minime nu sunt caracteristice unei țări cu tehnologie înaltă. Sunt un semn de regresie. Prin urmare, specialiștii consideră că este necesar să se creeze stimulente prin creșterea salariului minim pentru a automatiza munca simplă ori de câte ori este posibil.

Schimbarea înseamnă, de asemenea, renunțarea la procesele scârțâitoare, modelele de afaceri învechite și industriile învechite. Asta înseamnă să investești în companii de ultimă generație: printre primele 10 companii din lume în ceea ce privește capitalizarea pieței , opt sunt companii de tehnologie al căror succes se bazează pe produse și modele de afaceri care s-au adaptat piețelor în schimbare rapidă și chiar au creat piețe pe care nu le-am cunoscut niciodată.

Asta înseamnă, de asemenea, crearea unei piețe a muncii mai dinamice, care să motiveze oamenii să găsească locul de muncă potrivit.

Autorii analizei Insider mai precizează că The Great Resignation a arătat că putem permite lucrătorilor să treacă mai dinamic la locuri de muncă cu salarii mai mari, care se potrivesc mai bine cu abilitățile lor. Și, în sfârșit, asta înseamnă reformarea sistemului nostru de învățământ.

Potrivit sursei citate, atâta timp cât o cincime din elevii de 15 ani nu pot citi la un nivel de bază, nu se vor putea combate provocările scăderii populației.

Următoarea eră a muncii va necesita alte abilități decât sârguință și supunere – care sunt ceea ce școlile predau în primul rând astăzi.

Creativitatea, reziliența și capacitatea de a rezolva probleme complexe vor fi abilități imperative pentru a menține economia noastră în funcțiune.