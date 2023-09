Sancțiuni drastice pentru companiile de stat care prelungesc a doua oară provizoratele membrilor CA

OUG privind guvernanţa corporativă a fost revizuită anul acesta în aşa fel încât să pună capăt perioadelor de provizorat în Consiliile de Administraţie ale companiilor de stat.

"Anul acesta, îndrăznesc să spun cu fermitate că s-au făcut paşi importanţi în ceea ce priveşte creşterea încrederii înspre companiile de stat, ameliorarea guvernanţei corporative a companiilor de stat. Şi o să fiu specific. În primul rând, la începutul acestui an, s-a demarat procesul de revizuire, împreună cu OECD, a tuturor companiilor de stat la nivel naţional. Cred că este un exerciţiu unic care s-a făcut în istoria acestor ultimi 30 şi ceva de ani (...), un exerciţiu comun în care ne-am uitat la toate companiile de stat, atât din punct de vedere al guvernanţei corporative, cât şi din punct de vedere al performanţelor financiare şi nefinanciare. Sunt multe concluzii, o să vă rog să le descoperiţi. Însă, în urma acelor concluzii, am revizuit legea, am revizuit OG 109 din 2011 la mijlocul acestui an pentru a adresa concluziile. Şi principala concluzie a fost că, din cele 216 companii, majoritatea Consiliilor de Administraţie erau pe perioade de provizorat. Revizuind legea, am introdus sancţiuni proporţionale cu veniturile generate de companii, de Consiliul de Administraţie, de preşedintele Consiliului de Administraţie, astfel încât să punem un stop în ceea ce priveşte perioadele de provizorat în Consiliile de Administraţie", a spus Precup, la ediţia a şasea a Forumului Pieţei de Capital.

Secretarul de stat a precizat că legea prevede acum că perioadele de provizorat pot fi prelungite o singură dată, iar după aceea compania este obligată să demareze procesul de selecţie. În plus, vor avea experţi independenţi care se vor ocupa de organizarea procesului de selecţie.

"Un alt element îl reprezintă înfiinţarea Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice, ceea ce numim AMEPIP în termeni de abreviere. Un element extrem de important pe care îl face acest AMEPIP este că se va asigura că procesele de selecţie sunt demarate şi va monitoriza performanţele întreprinderilor raportate la indicatorii de performanţă prevăzuţi în contractele de mandat. Are capacitatea să amendeze companiile, să amendeze conducerea acelor companii de stat şi, un ultim punct, vom avea - suntem în curs de implementare şi în curând va fi public - vom avea un tablou de monitorizare a performanţelor financiare, nefinanciare şi de guvernanţă corporativă a companiilor de stat. Vă spun că la nivelul Guvernului am lucrat în mod direct. Este şi un obiectiv în cadrul PNRR, iar acest tablou de bord eu cred că va fi mult peste ceea ce găsim astăzi în sectorul privat, în termen de evaluare şi monitorizare a companiilor de stat. Un alt element foarte important este că va fi gratuit şi va oferi informaţii gratuite - pe care în mod normal trebuie să le plăteşti pentru a avea acces de la Registrul Comerţului - de la membrii Consiliilor de Administraţie, durata Consiliilor de Administraţie, indicatorii financiari şi nefinanciari, foarte important şi de ESG, de guvernanţă corporativă", a susţinut acesta.

Potrivit lui Precup, Hotărârea de Guvern de înfiinţare a AMEPIP a fost aprobată şi speră ca până la finalului anului să intre în funcţiune.

"Ce eu mi-aş dori să văd este un transfer de încredere dinspre listarea IPO-ul Hidroelectrica înspre celelalte companii ale statului. Vorbim astăzi de 216 companii ale statului care generează undeva la 7% din PIB-ul României. Vă daţi seama ce înseamnă asta, ce putere are statul român în economia reală românească? Din aceste 216 companii deţinute direct de Guvernul României, prin ministerele de resort, în cele mai multe cazuri, doar undeva pe la 9%, dar n-aş spune doar, aş spune că e un lucru bun, 9% deja sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti, ceea ce înseamnă că aceste companii respectă cele mai înalte standarde de guvernanţă corporativă la nivel european. M-aţi întrebat despre listări în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Avem astăzi undeva la trei companii în plus de listarea Hidroelectrica, care vor trebui să fie listate de Guvernul României până în 2026", a adăugat el, la evenimentul organizat de Financial Intelligence.