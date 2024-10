Românii au încredere în locurile de muncă, nu și în investițiile imobiliare. De ce se tem cel mai mult

Atenția investitorilor se concentrează astăzi pe datele privind inflația din SUA, care vor oferi indicii privind probabilitatea ca Rezerva Federală să continue cu un ritm mai alert de scădere a dobânzilor în perioada următoare.

De asemenea, piața încearcă să analizeze posibilitatea apariției unei recesiuni a economiei americane, cu implicații și asupra celei globale. Aceste lucruri sunt în concordanță și cu principalele preocupări ale investitorilor individuali, așa cum reiese din ultimul sondaj eToro Retail Investor Beat.

„La nivel global, sondajul arată că posibilitatea unei recesiuni pentru economia globală este principala preocupare a investitorilor individuali (23%), urmată îndeaproape de inflație (22%) și de un conflict internațional (17%). De fapt, îngrijorarea cu privire la o recesiune a economiei globale a crescut de la 18% în trimestrul anterior, în timp ce preocuparea cu privire la un conflict internațional major, care a avut o creștere constantă în ultimele două trimestre de la 14% la 20%, a scăzut în acest ultim sondaj”, subliniază analistul eToro Bogdan Maioreanu.

Pentru investitorii individuali români, inflația rămâne principala preocupare, potrivit sondajului. Aproximativ 30% dintre respondenți consideră inflația drept principalul risc extern pentru investițiile lor, urmată de o potențială recesiune a economiei globale (24%) și de starea economiei românești (14%). În timp ce procentul de investitori pentru care inflația este principalul risc a rămas neschimbat față de trimestrul trecut, proporția celor care se tem de o posibilă recesiune a crescut de la 19% la 24%. Am avut în schimb o scădere notabilă a procentului investitorilor care văd un conflict internațional ca principal risc pentru portofoliul lor, de la 18% la 13%.

În timp ce o posibilă recesiune a economiei românești îngrijorează 14% dintre investitorii români, doar 8% dintre investitorii din țara noastră sunt îngrijorați de noi creșteri de taxe, în ciuda estimărilor recente ale analiștilor potrivit cărora, după alegeri, noul guvern român va trebui să găsească noi surse de venit pentru a reduce deficitul bugetar, inclusiv prin creșterea TVA și a altor taxe.

Teama că economia globală și cea locală nu funcționează bine reiese și din nivelul scăzut de încredere al investitorilor români în situația macroeconomică actuală. Două treimi dintre investitorii intervievați (66%) nu cred într-o evoluție pozitivă a economiei românești. În ciuda acestui fapt, 70% dintre respondenți sunt încrezători în veniturile și nivelul lor de trai, în ușoară scădere de la 71% în trimestrul anterior, ceea ce arată totuși o mare încredere în propriile abilități și în situația personală.

Românii au încredere în siguranța locurilor de muncă, nu și în investițiile imobiliare

Sondajul eToro Retail Investor Beat arată, de asemenea, că peste trei sferturi (76%) dintre investitorii români individuali au o mare încredere în siguranța locului lor de muncă, cifra fiind similară cu cea din trimestrul anterior (77%). Un rezultat interesant vine din zona încrederii investitorilor în piața imobiliară din România, unde în acest trimestru asistăm la o schimbare semnificativă. Peste 55% dintre investitori au declarat că nu au încredere în această piață, ceea ce reprezintă o creștere de 20% față de trimestrul anterior, când majoritatea investitorilor se arătau încrezători.

Când vine vorba însă de portofoliile lor, 80% dintre investitorii români chestionați au un nivel ridicat de încredere în alegerile lor investiționale, cifra fiind în ușoară scădere de la 82% în trimestrul anterior. Cu toate acestea, peste 91% dintre investitorii români se așteaptă la un randament pozitiv al investițiilor lor în acest an, iar peste 57% din ei anticipează profituri de peste 10%. Piețele americane sunt considerate cele mai performante ale anului de către 32% dintre investitorii români chestionați în cadrul sondajului eToro Retail Investors Beat, în timp ce Europa urmează cu 25%, iar China este pe locul trei (13%) urmată îndeaproape de piețele emergente precum cele din Europa de Est, America de Sud sau Asia (12%). Până acum piețele le-au dat dreptate, indicele S&P 500 crescând cu peste 21% în acest an și atingând noi maxime istorice, iar Nasdaq cu 22%. De asemenea, indicele BET al Bursei de Valori București are o creștere de 15% de la începutul anului.

Cea mai recentă ediție a Retail Investor Beat s-a bazat pe un sondaj realizat în rândul a 10.000 de investitori individuali din 12 țări și 3 continente. Următoarele țări au avut 1.000 de respondenți: Marea Britanie, SUA, Germania, Franța, Australia, Italia și Spania. Următoarele țări au avut 600 de respondenți: Țările de Jos, Danemarca, Polonia, România și Cehia.